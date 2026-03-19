คำสารภาพสยอง อินฟลูสาวถูกแฟนหนุ่ม ฆ่ายัดกระเป๋าฝังดินทั้งเป็น แผละเหวอะวินาทีหนีตาย
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยรายละเอียดสุดสยองในคดีฆาตกรรม สเตฟานี ไพเปอร์ อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 32 ปี ซึ่งถูกพบกลายเป็นศพถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปฝังดินในป่า ผลการสืบสวนล่าสุดชี้ให้เห็นความเป็นไปได้อันน่าสลดใจว่า เธออาจยังมีชีวิตอยู่ พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดในขณะที่ถูกฝัง
สเตฟานีไปร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ระหว่างทาง เธอได้ส่งข้อความชวนขนลุกไปหาเพื่อนว่าเจอคนแปลกหน้าน่าสงสัยอยู่บริเวณบันได หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไป ไม่ไปปรากฏตัวตามนัดหมายถ่ายภาพในวันรุ่งขึ้นช่างภาพที่นัดหมายไว้จึงเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอแต่ไม่พบตัว จึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่ แพทริค เอ็ม. อดีตแฟนหนุ่มวัย 31 ปี ซึ่งถูกจับกุมและนำตัวมาสอบปากคำอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งราวหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกไปตรวจสอบพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งในประเทศสโลวีเนีย พบร่างไร้วิญญาณของเธอถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
สำนักงานอัยการเมืองกราซเปิดเผยข้อมูลจากการชันสูตรพลิกศพว่าพบบาดแผลบริเวณใบหน้าของเหยื่อ ซึ่งอาจเกิดจากการพยายามทุบตีเพื่อหนีออกจากกระเป๋าเดินทางที่กลายสภาพเป็นโลงศพ
ทางอัยการระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เธออาจยังมีชีวิตอยู่ขณะถูกจับยัดลงไปในกระเป๋า แม้ว่าจะไม่สามารถระบุเวลาเสียชีวิตที่แน่ชัดได้
ในเวลาต่อมา ทนายความของแพทริคได้ออกมาระบุว่า ลูกความของเขาได้ให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ลงมือฆาตกรรม โดยอ้างว่าในขณะเกิดเหตุเขามีอาการมึนเมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดประเภทโคเคนอย่างหนัก ทนายความยังเผยด้วยว่าผู้ต้องหาอยู่ในอาการโศกเศร้าและสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งต่อการกระทำของตนเอง เขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงลงมือฆ่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดลงได้
ปัจจุบันผู้ต้องหาถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสโลวีเนียกลับมายังออสเตรียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลภายในปีนี้
