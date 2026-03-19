คำสารภาพสยอง อินฟลูสาวถูกแฟนหนุ่ม ฆ่ายัดกระเป๋าฝังดินทั้งเป็น แผละเหวอะวินาทีหนีตาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 05:07 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 16:11 น.
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยรายละเอียดสุดสยองในคดีฆาตกรรม สเตฟานี ไพเปอร์ อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 32 ปี ซึ่งถูกพบกลายเป็นศพถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปฝังดินในป่า ผลการสืบสวนล่าสุดชี้ให้เห็นความเป็นไปได้อันน่าสลดใจว่า เธออาจยังมีชีวิตอยู่ พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดในขณะที่ถูกฝัง

สเตฟานีไปร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ระหว่างทาง เธอได้ส่งข้อความชวนขนลุกไปหาเพื่อนว่าเจอคนแปลกหน้าน่าสงสัยอยู่บริเวณบันได หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไป ไม่ไปปรากฏตัวตามนัดหมายถ่ายภาพในวันรุ่งขึ้นช่างภาพที่นัดหมายไว้จึงเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอแต่ไม่พบตัว จึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หลังจากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่ แพทริค เอ็ม. อดีตแฟนหนุ่มวัย 31 ปี ซึ่งถูกจับกุมและนำตัวมาสอบปากคำอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งราวหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกไปตรวจสอบพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งในประเทศสโลวีเนีย พบร่างไร้วิญญาณของเธอถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง

สำนักงานอัยการเมืองกราซเปิดเผยข้อมูลจากการชันสูตรพลิกศพว่าพบบาดแผลบริเวณใบหน้าของเหยื่อ ซึ่งอาจเกิดจากการพยายามทุบตีเพื่อหนีออกจากกระเป๋าเดินทางที่กลายสภาพเป็นโลงศพ

ทางอัยการระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เธออาจยังมีชีวิตอยู่ขณะถูกจับยัดลงไปในกระเป๋า แม้ว่าจะไม่สามารถระบุเวลาเสียชีวิตที่แน่ชัดได้

ในเวลาต่อมา ทนายความของแพทริคได้ออกมาระบุว่า ลูกความของเขาได้ให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ลงมือฆาตกรรม โดยอ้างว่าในขณะเกิดเหตุเขามีอาการมึนเมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดประเภทโคเคนอย่างหนัก ทนายความยังเผยด้วยว่าผู้ต้องหาอยู่ในอาการโศกเศร้าและสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งต่อการกระทำของตนเอง เขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงลงมือฆ่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดลงได้

ปัจจุบันผู้ต้องหาถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสโลวีเนียกลับมายังออสเตรียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลภายในปีนี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

