กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 15:57 น.
สืบนครบาล IDMB ออกโรงเตือน หลังคลิปไลฟ์สดร่วมเพศแพร่ว่อนเฟซบุ๊กเมื่อคืน 23 พ.ค. 69 ระบุชัด แค่กดไลก์หรือแชร์ โทษเท่ากับผู้กระทำความผิด ปรับสูงสุด 100,000 บาท

แค่กดไลก์หรือกดแชร์โพสต์ลามก คุณอาจติดคุกได้ นี่ไม่ใช่ข่าวลือ แต่ตำรวจเพิ่งยืนยันอีกครั้งแล้ว หลังเกิดกรณีดราม่าคลิปไลฟ์สดร่วมเพศแพร่กระจายบนเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์เตือนจาก สืบนครบาล IDMB พร้อมแท็กแอดมินกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สืบนครบาล IDMB ระบุไว้ชัดเจนว่า “เตือน! ไลฟ์สด 18+ หากกดไลก์ กดแชร์ ผิดเสมือนผู้กระทำความผิด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

กดแชร์ = ร่วมกระทำผิด ตามกฎหมาย

กฎหมายไทยถือว่าการเผยแพร่ต่อสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ต้นทาง ไลก์ หรือแชร์ต่อ ล้วนมีโทษเท่าเทียมกัน พ่อแม่ที่มีลูกหลานใช้โซเชียลอยู่ที่บ้าน ควรเตือนลูกไว้ด้วย เพราะเด็กอาจกดแชร์โดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย

กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน
ภาพจาก : สืบนครบาล IDMB

โทษที่ต้องรับถ้าโดนจับ

  • จำคุกไม่เกิน 5 ปี
  • ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับ

ควรทำอย่างไรถ้าเจอโพสต์แบบนี้?

อย่ากดไลก์ อย่ากดแชร์ และอย่าส่งต่อในกลุ่มไลน์ครอบครัว ทางที่ดีที่สุดคือรีพอร์ตโพสต์นั้นออกจากแพลตฟอร์มทันที

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

