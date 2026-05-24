กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ
สืบนครบาล IDMB ออกโรงเตือน หลังคลิปไลฟ์สดร่วมเพศแพร่ว่อนเฟซบุ๊กเมื่อคืน 23 พ.ค. 69 ระบุชัด แค่กดไลก์หรือแชร์ โทษเท่ากับผู้กระทำความผิด ปรับสูงสุด 100,000 บาท
แค่กดไลก์หรือกดแชร์โพสต์ลามก คุณอาจติดคุกได้ นี่ไม่ใช่ข่าวลือ แต่ตำรวจเพิ่งยืนยันอีกครั้งแล้ว หลังเกิดกรณีดราม่าคลิปไลฟ์สดร่วมเพศแพร่กระจายบนเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์เตือนจาก สืบนครบาล IDMB พร้อมแท็กแอดมินกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สืบนครบาล IDMB ระบุไว้ชัดเจนว่า “เตือน! ไลฟ์สด 18+ หากกดไลก์ กดแชร์ ผิดเสมือนผู้กระทำความผิด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
กดแชร์ = ร่วมกระทำผิด ตามกฎหมาย
กฎหมายไทยถือว่าการเผยแพร่ต่อสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ต้นทาง ไลก์ หรือแชร์ต่อ ล้วนมีโทษเท่าเทียมกัน พ่อแม่ที่มีลูกหลานใช้โซเชียลอยู่ที่บ้าน ควรเตือนลูกไว้ด้วย เพราะเด็กอาจกดแชร์โดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย
โทษที่ต้องรับถ้าโดนจับ
- จำคุกไม่เกิน 5 ปี
- ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- หรือทั้งจำทั้งปรับ
ควรทำอย่างไรถ้าเจอโพสต์แบบนี้?
อย่ากดไลก์ อย่ากดแชร์ และอย่าส่งต่อในกลุ่มไลน์ครอบครัว ทางที่ดีที่สุดคือรีพอร์ตโพสต์นั้นออกจากแพลตฟอร์มทันที
