แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

Thaiger เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 11:41 น.
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้
แอนน์ แฮทธาเวย์ (Anne Hathaway) นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง วัย 43 ปี เปิดเผยเรื่องราวที่เก็บไว้นานหลายปีเกี่ยวกับสายตาของตัวเอง ต้อกระจกระยะเริ่มต้นกดดันระบบประสาทยาวนานนับ 10 ปี ตอนอายุ 30

ในรายการพอดแคสต์ Popcast ของหนังสือพิมพ์ The New York Times ตอนที่ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2569 แอนน์เล่าให้พิธีกร จอน คาราเมนิกา กับโจ คอสกาเรลลี ฟังว่าตาข้างซ้ายของเธอเข้าข่ายตาบอดนานถึง 10 ปี

“อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเกินไป ฉันตาบอดข้างหนึ่งมาตลอด 10 ปี”

แอนน์เป็นต้อกระจกระยะเริ่มต้น ตั้งแต่อายุ 30 จนถึง 40 ปี ตามคำนิยามของ Mayo Clinic ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ตาขุ่นมัวจากที่ปกติควรใส ผู้ที่เป็นต้อกระจกจะมองเห็นเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าหรือกระจกที่มีหยดน้ำเกาะ ทำให้อ่านหนังสือ ขับรถตอนกลางคืน หรือแม้แต่ดูสีหน้าเพื่อนได้ยาก

ในกรณีของแอนน์ อาการกระทบสายตาข้างซ้ายของเธอหนักจนเข้าข่ายตาบอดตามกฎหมายในข้างนั้น และทำให้เธอเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว

แอนน์เล่าว่าสุดท้ายเธอเข้ารับการผ่าตัด “ฉันไปผ่าตัด ฉันไม่รู้เลยว่ามันแย่แค่ไหน จนกระทั่งฉันมองเห็นภาพชัดเต็มสเปกตรัมอีกครั้ง ฉันสงบลงไปเยอะหลังจากนั้น ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันกดทับระบบประสาทของฉันอยู่”

ตามข้อมูลของ Mayo Clinic ต้อกระจกมักพบในผู้สูงอายุ แต่ในผู้ป่วยอายุน้อยมักต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไข

หลังผ่าตัด แอนน์เปลี่ยนมุมมองต่อการมองเห็นไปอย่างสิ้นเชิง “ฉันซาบซึ้งกับการมองเห็น ทุกวันที่ตื่นมาแล้วได้เห็นโลกแบบที่ฉันเห็น มันเป็นปาฏิหาริย์ ฉันคิดว่าถ้าย้อนไป 2 รุ่นก่อนหน้านี้ คนแบบฉันคงไม่มีโอกาสได้รักษา ฉันรู้สึกผูกพันกับปาฏิหาริย์นี้จริง ๆ”

ตาบอดตามกฎหมายคืออะไร

สำนักงานประกันสังคมสหรัฐ (SSA) นิยาม “ตาบอดตามกฎหมาย” ว่าหมายถึงการสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรง ครอบคลุม 2 เกณฑ์

  1. สายตาวัดได้ 20/200 หรือแย่กว่านั้น แม้สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์แล้ว
  2. ลานสายตาแคบลงเหลือไม่เกิน 20 องศา
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2569 แอนน์ออกมาให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Elle ตอบดราม่าที่ชาวเน็ตคาดเดาว่าเธอศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า แอนน์ปฏิเสธว่ายังไม่เคยทำหัตถการแบบที่คนคาดเดา เทคนิคที่ทำให้หน้าดูเฟิร์มคือการถักเปียเล็ก ๆ ใต้ผมที่ขมับ 2 ข้าง แล้วดึงให้ตึง

“นี่คือการตัดสินใจทางการแพทย์ครั้งใหญ่ที่คนคาดเดากันเฉย ๆ ฉันอยากแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ได้ตัดสินใจทางการแพทย์ครั้งใหญ่อะไรเลย แค่ถักเปีย 2 เปียเท่านั้น”

อย่างไรก็ตาม แอนน์ยอมรับว่าไม่ได้ปิดประตูเรื่องนี้ “อีกอย่าง ฉันอาจจะไปศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าก็ได้สักวันหนึ่ง”

แอนน์อายุ 43 ปี แต่งงานกับ อดัม ชูลแมน มีลูกชาย 2 คนชื่อ โจนาธาน วัย 10 ขวบ และแจ็ก วัย 6 ขวบ

