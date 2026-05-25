เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

อย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส อ้างสิทธิใกล้เต็ม เร่งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ห้ามกดเด็ดขาด ย้ำทำผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น
ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีคนเข้าใช้งานจำนวนมาก ทำให้โควตา 30 ล้านสิทธิ ลดลงเหลือเพียง 8.9 ล้านสิทธิเท่านั้น ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องรีบดำเนินการก่อนพลาดโอกาสรับเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาทต่อคน เงื่อนไขแบ่งจ่ายเงินให้เดือนละ 1,000 บาท นาน 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 และกำหนดให้ใช้จ่ายสูงสุดวันละไม่เกิน 200 บาท
หลังจากเปิดลงทะเบียนไปได้ไม่กี่ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทย ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังภัยออนไลน์ มิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งข้อความ SMS หรือทักแชตไปหาประชาชนหลอกให้แอด LINE ส่วนตัว หรือส่งลิงก์ปลอมให้กด อ้างว่าสิทธิใกล้เต็ม เพื่อเร่งให้เหยื่อรีบกรอกข้อมูลส่วนตัว
ธนาคารขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความเหล่านั้น ห้ามกดลิงก์แปลกปลอม และห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัส OTP กับใครเด็ดขาด เพราะ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น ขอให้ทุกคนมีสติ ไม่หลงกล และช่วยกันเตือนภัยคนใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่ไม่ทันข่าวสารภัยออนไลน์
หากลูกค้าของธนาคารกรุงไทยพบความเสี่ยง หรือตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหาย สามารถโทรศัพท์สอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่เบอร์ 02-111-1111 กด 108 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้ แม้ทางโครงการจะเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 29 พ.ค. 2569 แต่หากสิทธิลงทะเบียนครบ 30 ล้านแล้ว ระบบจะปิดรับลงทะเบียนทันที
1. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง
- ค้นหาแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการให้ครบถ้วน
- จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ
- ต่อมากดปุ่ม “ตกลง”
2. ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง
- ค้นหาแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไข แล้วคลิก “ลงทะเบียน”
- สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ต้องรอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะส่งข้อความ SMS และแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตังภายใน 3 วัน
- หากได้รับข้อความว่าได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความและวันที่เริ่มใช้สิทธิ
- จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”
ข้อมูลจาก : Krungthai Care
