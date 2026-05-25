การเงินเศรษฐกิจ

เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:54 น.
66
มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส

อย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส อ้างสิทธิใกล้เต็ม เร่งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ห้ามกดเด็ดขาด ย้ำทำผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น

ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีคนเข้าใช้งานจำนวนมาก ทำให้โควตา 30 ล้านสิทธิ ลดลงเหลือเพียง 8.9 ล้านสิทธิเท่านั้น ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องรีบดำเนินการก่อนพลาดโอกาสรับเงินช่วยเหลือรวม 4,000 บาทต่อคน เงื่อนไขแบ่งจ่ายเงินให้เดือนละ 1,000 บาท นาน 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 และกำหนดให้ใช้จ่ายสูงสุดวันละไม่เกิน 200 บาท

หลังจากเปิดลงทะเบียนไปได้ไม่กี่ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทย ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังภัยออนไลน์ มิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งข้อความ SMS หรือทักแชตไปหาประชาชนหลอกให้แอด LINE ส่วนตัว หรือส่งลิงก์ปลอมให้กด อ้างว่าสิทธิใกล้เต็ม เพื่อเร่งให้เหยื่อรีบกรอกข้อมูลส่วนตัว

ธนาคารขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความเหล่านั้น ห้ามกดลิงก์แปลกปลอม และห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัส OTP กับใครเด็ดขาด เพราะ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น ขอให้ทุกคนมีสติ ไม่หลงกล และช่วยกันเตือนภัยคนใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่ไม่ทันข่าวสารภัยออนไลน์

หากลูกค้าของธนาคารกรุงไทยพบความเสี่ยง หรือตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหาย สามารถโทรศัพท์สอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่เบอร์ 02-111-1111 กด 108 ตลอด 24 ชั่วโมง

เตือนมิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส
ภาพจาก Facebook : Krungthai Care

ขั้นตอนลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้ แม้ทางโครงการจะเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 29 พ.ค. 2569 แต่หากสิทธิลงทะเบียนครบ 30 ล้านแล้ว ระบบจะปิดรับลงทะเบียนทันที

1. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

  • เข้าแอปฯ เป๋าตัง
  • ค้นหาแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการให้ครบถ้วน
  • จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  • ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ
  • ต่อมากดปุ่ม “ตกลง”

2. ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

  • เข้าแอปฯ เป๋าตัง
  • ค้นหาแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไข แล้วคลิก “ลงทะเบียน”
  • สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ต้องรอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ระบบจะส่งข้อความ SMS และแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตังภายใน 3 วัน
  • หากได้รับข้อความว่าได้รับสิทธิ ระบบจะแสดงข้อความและวันที่เริ่มใช้สิทธิ
  • จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”

ข้อมูลจาก : Krungthai Care

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 วัน ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก ข่าวการเมือง

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

2 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง บันเทิงเกาหลี

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอนล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

2 นาที ที่แล้ว
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน บันเทิง

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

7 นาที ที่แล้ว
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้ บันเทิง

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

7 นาที ที่แล้ว
โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง ข่าวการเมือง

โพลชี้! คนกรุงยังเทใจให้ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัยสอง

21 นาที ที่แล้ว
ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ออกโรงเคลียร์ดราม่าคลิปนางเอกดังใช้ใส่รองเท้า ข่าวดารา

ตุ๊กกี้ แจงดราม่า เป็นนักข่าวบันเทิง 10 ปี ไม่พูดให้ใครเสียหาย เผย ‘นิกกี้’ ทักขอโทษ

30 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลเดินหน้า ขยายสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” สั่งฟู้ดเดลิเวอรีได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 69

52 นาที ที่แล้ว
ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัสขึ้น “กำลังรอผลลงทะเบียน” แปลว่าอะไร ได้สิทธิไหม

57 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม บันเทิง

ส่งกำลังใจ พั้นรักแมว ดรอปเรียนหมอ หลังโดนวิจารณ์ความเหมาะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส หน้าจอขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ขึ้นรอตรวจสอบ 3 วัน ได้สิทธิ์ไหม หมายถึงอะไร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาดเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. 69 ล่าสุดปรับลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 70,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” สำเร็จ จะขึ้นหน้าจอแบบไหน ได้สิทธิแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประวัติ “ราดี้” เปาสิงคโปร์มือเก๋า วีรกรรมเด็ด ทำอินโดวอล์กเอาต์ ซีเกมส์ 2017

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ สุริยะ วูบหมดสติ เพราะโหมงานหนักเพื่อประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส เศรษฐกิจ

เตือนภัย! ลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส รับสิทธิผ่านเป๋าตังเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ข่าว

ด่วน หาม สุริยะ ส่งโรงพยาบาล โหมงานหนักจนวูบหมดสติ หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ค้าต่างด้าว สับเท้าแตกหนี “เต้ อาชีวะ” บุกตลาดย่านบ่อวิน ทิ้งแผงผักกระเจิง แย่งอาชีพคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองคำลาว เข้าวันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย ข่าว

เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุด ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน ไทยช่วยไทย พลัส เหลือกี่สิทธิ์? ลงทะเบียนตอนนี้ยังทันไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สหพันธ์ตะกร้อ ป้อง “ราดี” เปาสิงคโปร์ ตัดสินดีเยี่ยม นัดไทยแพ้มาเลเซีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย! คน 3 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่ม 6 โมงเช้า ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน แอปเป๋าตัง 30 ล้านสิทธิเท่านั้น รีบกดก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจ่อลดภาษีอาหาร เหลือ 0% นาน 2 ปี ช่วยค่าครองชีพประชาชน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Africa CDC เตือนอีโบลาบันดิบูเกียว เสี่ยงแพร่ระบาดไป 10 ประเทศในแอฟริกา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กดไลก์-แชร์ คลิป 18+ โดนจำคุก 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสน ตำรวจเอาจริง อย่าคิดว่าแค่กดเล่นๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 09:54 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตล่าสุด &quot;สุริยะ&quot; ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

อัปเดตล่าสุด “สุริยะ” ออกจาก รพ.แล้ว ร่วมงานบวช ราเชน หลังวูบหมดสติกลางดึก

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แฟนคลับ BTS จี้ผู้จัดแจงปมคนจองบัตรคอนเสิร์ต BTS ก่อนวันขายจริง

อาร์มี่ไทยไม่ทน! จี้ผู้จัดชี้แจง คนจองบัตรคอนล่วงหน้า ราคาสูง อ้างโควตาสปอนเซอร์

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ไม่ทน! &quot;จ๊ะ นงผณี&quot; ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

ไม่ทน! “จ๊ะ นงผณี” ล่าชาวเน็ตปากแจ๋ว แซะแรงถึงพ่อผู้ล่วงลับ ลั่นเจอเอาไปเลย 1 แสน

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
แอนน์ แฮทธาเวย์ ตาบอดข้างซ้าย 10 ปี จากต้อกระจก ไม่มีใครรู้

แฟนคลับช็อก นางเอกดัง ตาบอดนาน 10 ปี ไม่มีใครรู้

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button