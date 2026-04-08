ข่าวอาชญากรรม

หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา ‘พยายามฆ่า’ เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 13:25 น.
หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา 'พยายามฆ่า' เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน

ตำรวจกระบี่จับกุมหญิงวัย 32 ปี ตามหมายศาล หลังกล้องวงจรปิดฟ้องชัดตั้งใจสาดน้ำมันร้อนจากหม้อทอดลูกชิ้นใส่เพื่อนร่วมงานวัย 19 ปี บาดเจ็บสาหัส แผลไหม้ 30% ของร่างกาย

วันที่ 8 เมษายน 2569 พ.ต.อ.สุทธิภัค คมสาคร ผกก.สภ.เมืองกระบี่ สั่งการให้ชุดสืบสวนนำหมายจับศาลจังหวัดกระบี่ ข้อหาพยายามฆ่า ไปควบคุมตัว น.ส.วิลาวัลย์ (ฝน) อายุ 32 ปี ที่บ้านพักใน ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ ก่อนนำตัวไปสอบปากคำและส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่ ดำเนินคดี

ระหว่างจับกุม เจ้าหน้าที่ชี้แจงสิทธิและรายละเอียดข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ พร้อมระบุว่าผู้ต้องหาสามารถให้การรับสารภาพ ปฏิเสธ หรือไม่ให้การใด ๆ ก็ได้

น.ส.วิลาวัลย์ ยอมรับว่า ก่อเหตุสาดน้ำมันจริงตามข้อกล่าวหา แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาฆ่า เธอยังสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าหากให้การรับสารภาพทันทีจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำว่าสามารถไปให้การเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนได้ ก่อนให้ผู้ต้องหาลงนามในเอกสารและส่งตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมาย

กล้องวงจรปิดหักล้างคำอ้าง อุบัติเหตุ

ก่อนหน้านี้ น.ส.วิลาวัลย์ให้การต่อตำรวจว่าเป็นอุบัติเหตุ อ้างว่าสะดุดสายไฟขณะเก็บของ แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเล่าเรื่องคนละเวอร์ชัน

ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุ แสดงให้เห็นทั้ง 2 คนพูดคุยกันตามปกติ ไม่มีท่าทีทะเลาะ แต่ช่วงที่ผู้เสียหายหันไปเก็บของเตรียมปิดร้าน ผู้ก่อเหตุยกหม้อน้ำมันร้อนขึ้นจากเตา หันมองไปทางผู้เสียหายก่อน พอเห็นเผลอก็ยกหม้อสาดน้ำมันใส่เต็มที่ จากนั้นผู้ก่อเหตุวิ่งกลับมาหยิบกระเป๋าสะพายในบูธ พยายามหลบหนี แต่ถูกพลเมืองดีในห้างช่วยกันจับตัวไว้ได้ทัน

แม่แจงแทน “ลูกสาวสาดน้ำมันร้อน” เหตุเครียดสะสม-ภาระเลี้ยงดู 3 ชีวิต

ย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์คืนวันที่ 4 เมษายน

เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2569 บริเวณฟู้ดเซนเตอร์ ชั้น 1 ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองกระบี่ น.ส.วิลาวัลย์ซึ่งเป็นพนักงานขายของทอด คว้าหม้อทอดลูกชิ้นที่มีน้ำมันร้อนอยู่เต็ม สาดใส่ น.ส.รัตติกา อายุ 19 ปี ชาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพนักงานขายน้ำที่มีล็อกอยู่ติดกัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาเดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบ น.ส.รัตติกา มีอาการบาดเจ็บสาหัส ผิวหนังบริเวณลำตัวฝั่งขวา แผ่นหลัง แขน คอ และเท้า ถูกน้ำมันร้อนจนหลุดร่อน เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลกระบี่ แพทย์ประเมินบาดแผลไฟไหม้ประมาณ 30% ของร่างกาย

ผู้เสียหายเผยมีปัญหากันก่อนหน้า

น.ส.รัตติกา เล่าว่า ขณะกำลังก้มเก็บของเตรียมปิดร้าน น.ส.วิลาวัลย์สาดน้ำมันร้อนใส่โดยไม่ทันตั้งตัว ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่เคยมีปัญหากันเมื่อวันที่ 1 เมษายน ครั้งนั้น น.ส.รัตติกากำลังยืนคุยกับน้า แต่ น.ส.วิลาวัลย์เข้ามาด่าว่าถึงพ่อแม่โดยไม่ทราบสาเหตุ

ลูกค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เห็นผู้ก่อเหตุตะโกนเรียกชื่อผู้เสียหายก่อนลงมือ พอสาดน้ำมันเสร็จก็เดินไปหยิบกระเป๋าแล้ววิ่งหนี แต่ลูกค้าผู้ชายหลายคนช่วยกันจับตัวไว้ได้ พยานรายนี้ระบุว่ายินดีเป็นพยานให้เพราะสงสารผู้เสียหาย

ขณะที่ น.ส.วิลาวัลย์ ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ ปฏิเสธให้ข้อมูลใด ๆ และกล่าวเพียงว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ก่อนถูกคุมตัวขึ้นรถสายตรวจไปดำเนินคดี

ยุติธรรมจังหวัดเยี่ยมผู้เสียหาย แนะสิทธิเยียวยา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่นิติกร ลงพื้นที่โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ น.ส.รัตติกา พร้อมแนะนำสิทธิการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตามโครงการ Justice Care ซึ่งสามารถรับเงินเยียวยาสูงสุดหลักแสนบาท

แม่ผู้ก่อเหตุขอโทษแทน อ้างลูกเครียดสะสม

นางหวานจิต อายุ 71 ปี แม่ของผู้ก่อเหตุ ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปที่บ้านว่า ลูกสาวมีอาการเครียด โดย น.ส.วิลาวัลย์เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหลังเกิดเหตุ แม่ระบุว่าลูกสาวต้องแบกภาระเลี้ยงดูครอบครัว 4 ชีวิต รายได้วันละ 300 บาท และเคยตกงานมาแล้ว 5 ครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 13:25 น.
