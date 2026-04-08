ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด
จนมุม! ไรเดอร์หนุ่ม ไหว้สวยขอโทษคาโรงพัก หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน แถมตามคุกคามร่วม 3 เดือน ทำหลายคนเข้าใจผิด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอที่ทางเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 นำมาโพสต์ลง พร้อมเล่าพฤติกรรมของหนุ่มรายนี้ว่า เป็นไรเดอร์ที่แอบถ่ายรูปลูกค้าสาว หลังจากนั้นก็เอารูปที่ได้ไปใช้ AI ตัดต่อให้ออกมาเป็นรูปคู่ เที่ยวแอบอ้างว่าสาวในรูปเป็นแฟนตน จนมีหลายคนหลงเชื่อเข้าใจผิด ทั้งยังตามคุกคามลูกค้าสาวรายนี้ถึงช่องทางโซเชียลส่วนตัวนานถึง 3 เดือน กระทั่งผู้เสียหายทนไม่ไหวต้องแจ้งความดำเนินคดี
เมื่อ ไรเดอร์หนุ่ม มาถึงโรงพัก และได้เจอกับผู้เสียหายก็รีบยกมือไหว้สวยท่วมหัว พร้อมกล่าวขอโทษกับสิ่งที่ตนกระทำลงไป พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่ต่อว่าถึงพฤติกรรมของไรเดอร์คนดังกล่าว
“จุดจบอาหวัง..ไหว้สวย
ลูกค้าสาวเรียกรถผ่านแอพฯ แล้วถูกชายในคลิปนี้ แอบถ่ายรูปเก็บไว้ ต่อมาชายรายนี้ได้นำรูปลูกค้าสาว ไปตัดต่อด้วย Ai สร้างเป็นรูปถ่ายคู่กันขึ้นมาหลายรูปภาพ แล้วนำไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนกันจริง ๆ
จากนั้นชายรายนี้ยังได้ตามมาคุกคาม ลูกค้าสาวรายนี้ต่อในเฟซบุ๊คส่วนตัวลูกค้า ทักมาหาในเฟซตลอด 3 เดือนติด ๆ อยากจะขอเป็นแฟนด้วย จนลูกค้าสาวทนไม่ไหวและไปแจ้งความ ต่อมาช่วงที่เจอกันบนโรงพัก ชายคนนี้ก็เอาแต่ยกมือไหว้ ขอโทษลูกค้าสาว พูดว่าผมสัญญาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว #พอใกล้จะเข้าคุกก็ไหว้สวยขึ้นมาทันที”
อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
