แม่แจงแทน “ลูกสาวสาดน้ำมันร้อน” เหตุเครียดสะสม-ภาระเลี้ยงดู 3 ชีวิต
เปิดใจแม่ผู้ก่อเหตุสาดน้ำมันร้อนกลางห้างกระบี่ เผยลูกสาวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเสาหลักครอบครัว หาเงินเลี้ยงลูกชาย 2 คนและแม่วัย 71 ปี ลำพัง ด้วยค่าจ้างวันละ 300 บาท วอนสังคมเห็นใจความเครียดรุมเร้า นิสัยส่วนตัวลูกไม่ติดการพนัน ไม่ดื่มเหล้า ไม่เคยยืมเงินเพื่อน
กรณีพนักงานสาวขายของทอดภายในศูนย์อาหารของห้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองกระบี่ สาดน้ำมันร้อนๆ จากหม้อทอดลูกชิ้นใส่เพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง บาดเจ็บสาหัส เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ก่อนจะพยายามหนี แต่พลเมืองดีช่วยกันจับตัวไว้ได้ทันควัน พร้อมทั้งปฏิเสธที่จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำลงไป ต่อมาตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.เมืองกระบี่ เจ้าตัวให้การอ้างว่า เป็นอุบัติเหตุสะดุดสายไฟขณะกำลังเก็บของ
ล่าสุดที่บ้านของผู้ก่อเหตุทราบว่า ตัวผู้ก่อเหตุเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้าน โดยมี นางหวานจิต อายุ 71 ปี แม่ของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่า ลูกมีอาการเครียด หลังทราบข่าวลูกตนก็เครียดไปด้วยเหมือนกัน
ส่วนตัวลูกสาวบอกให้ฟังว่า เป็นอุบัติเหตุ จังหวะยกหม้อน้ำมันจะเอี้ยวตัวหลบสายไฟแล้วลื่น ทำให้พลาดน้ำมันในหม้อไปโดนคนเจ็บ ลูกสาวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำ จะทำไปเพื่ออะไร เพราะต้องเลี้ยงแม่อยู่ และต้องเลี้ยงลูกอีก 2 คน
ก่อนนี้ลูกสาวมีอาการเครียดอยู่ก่อนแล้ว 4 เดือนหลัง เพราะเป็นเสาหลักของบ้าน เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องหาเงินมาเลี้ยงทั้งตนและลูกชายอีก 2 คน ที่ยังเรียนอยู่ชั้น ป.4 และ ม.1 มีรายได้แค่วันละ 300 บาทเศษ ยิ่งตอนนี้ค่าน้ำมันแพงขึ้นด้วย ตนเองเคยบอกให้ลูกลองไปหาหมอเพื่อตรวจอาการเครียด
กลัวลูกจะป่วยทางจิตเพราะเครียดสะสม ปกติลูกสาวจะเป็นคนจิตใจดี มีเหตุผล ส่วนจะมีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานหรือไม่ แม่ก็ไม่รู้ เพราะลูกไม่เคยเล่าให้ฟัง เลิกงานกลับบ้านก็กินข้าวแล้วพักผ่อนเลย
คนเป็นแม่ยังยอมรับว่า นิสัยส่วนตัวลูกสาวไม่ติดการพนัน ไม่ดื่มเหล้า ไม่เคยยืมเงินเพื่อน เหตุที่ต้องทำงานคนเดียวเพราะเลิกกับสามีมาหลายปีแล้ว อีกทั้งลูกสาวต้องย้ายที่ทำงานมา 4-5 ครั้งแล้ว หากครั้งนี้เขาให้ออกก็ต้องย้ายงานอีก หลังจากนี้หากโดนดำเนินคดี แม่เองก็เครียดนอนไม่หลับ แต่มันเกิดเรื่องไปแล้วไม่รู้จะทำไงได้ อยากฝากขอโทษคนเจ็บแทนลูก กับเหตุที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่า ลูกสาวบอกไม่ได้ตั้งใจ แต่จะทำจริงหรือไม่จริง แม่เองก็ไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ตัวลูกสาวเองก็เครียดทั้งคืน นอนไม่หลับเช่นกัน.
- สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก
