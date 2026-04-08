นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”
เหตุเกิด 20 ก.พ. ในโรงงานเคลือบผิวที่เมืองฮวาซอง จ.คยองกี นายจ้างอ้าง “แค่ล้อเล่น” ตำรวจเกาหลีสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่ ปธน.อี แจมยอง สั่งสอบเข้ม ย้ำแรงงานข้ามชาติต้องได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรี
ตำรวจเกาหลีใต้เปิดสอบคดีทำร้ายร่างกายแรงงานไทยรายหนึ่ง หลังถูกเจ้าของโรงงานใช้อุปกรณ์ลมอัดฉีดใส่ร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในโรงงานเคลือบผิวแห่งหนึ่งในเมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี
เจ้าของโรงงานฉีดลมอัดจากด้านหลังขณะคนงานก้มทำงาน
ตามรายงานของตำรวจและสื่อท้องถิ่นเกาหลี ขณะที่แรงงานไทยคนดังกล่าวก้มทำงานอยู่ที่จุดปฏิบัติงาน เจ้าของบริษัทเดินเข้ามาจากด้านหลังแล้วฉีดลมอัดแรงดันสูงผ่านเสื้อผ้าเข้าที่ทวารหนักของเขา แรงงานรายนี้ได้รับบาดเจ็บภายในร่างกายอย่างรุนแรง ทั้งอาการท้องบวม อวัยวะภายในเสียหาย และหายใจลำบาก
เจ้าของโรงงานให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “แค่ล้อเล่น”
นายจ้างไม่พาไปหาหมอ แนะให้กลับไทยในคืนเดียวกัน
หนังสือพิมพ์ฮันเคียวเร (Hankyoreh) สื่อรายวันของเกาหลีใต้ซึ่งรายงานข่าวนี้เป็นสำนักแรก ระบุว่า เจ้าของโรงงานไม่ได้พาคนงานไปพบแพทย์ทันที แต่กลับบอกให้กลับไปที่หอพัก พร้อมแนะนำให้เดินทางกลับประเทศไทยในคืนวันเกิดเหตุ
อาการของเขาทรุดหนักลงในช่วงกลางคืน จนต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินในวันรุ่งขึ้น
แรงงานคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฮันเคียวเรว่า หลังเกิดเหตุ ตัวแทนจากบริษัทจัดหางานได้เข้ามาพบเขา และพยายามกดดันให้เขาเดินทางออกนอกประเทศ
คนงานออกจาก รพ.แล้ว แต่ยังต้องผ่าตัดอีกครั้ง ค่ารักษาเป็นปัญหา
ปัจจุบันแรงงานรายนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังคงต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก และคาดว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่สอง สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเขาประสบปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินและวีซ่าทำงานที่หมดอายุแล้ว
ตำรวจสั่งห้ามนายจ้างเดินทางออกนอกประเทศ
ตำรวจจังหวัดคยองกีนัมบู ระบุเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ว่าได้สั่งห้ามเจ้าของโรงงานเดินทางออกนอกประเทศ และกำลังสอบสวนในข้อหาทำร้ายร่างกาย หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายเมื่อวันก่อนหน้านั้น
ตำรวจระบุว่ารับทราบคดีผ่านการรายงานข่าวของสื่อ และจะพิจารณาข้อหาที่เหมาะสมต่อนายจ้าง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านแรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ทั้งค่ารักษาพยาบาลและการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ
กระทรวงแรงงานเกาหลีเข้าตรวจสอบโรงงาน
กระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกาหลีใต้ส่งทีมเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสอบว่ามีการละเมิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ รวมถึงประเด็นค่าจ้างค้างจ่าย การปกปิดการบาดเจ็บจากการทำงาน และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอุตสาหกรรม
ประธานาธิบดีอี แจมยอง ย้ำ “ทำรุนแรงกับแรงงานข้ามชาติ ยอมรับไม่ได้”
ประธานาธิบดีอี แจมยอง ออกมาแสดงจุดยืนเมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน โดยสั่งให้ตำรวจและหน่วยงานด้านแรงงานสอบสวนอย่างถี่ถ้วน และย้ำว่าจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการกระทำที่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยในสังคม
ประธานาธิบดีอี ระบุว่า ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด แรงงานข้ามชาติเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าต่ออนาคต และต้องได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้ผู้เสียหายได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็น โดยไม่คำนึงถึงสถานะการพำนักอาศัย
ประธานาธิบดีอียังเรียกร้องให้ทบทวนสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้ในวงกว้างด้วย
หมายเหตุ ข่าวนี้อ้างอิงจากรายงานของสื่อเกาหลีใต้เป็นหลัก โดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายนายจ้างในเชิงลึกนอกเหนือจากคำกล่าวว่า “แค่ล้อเล่น” รวมถึงยังไม่มีความเห็นจากบริษัทจัดหางานที่ถูกกล่าวหาว่ากดดันให้คนงานออกนอกประเทศ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- The Korea Herald – Thai worker injured in alleged compressed air assault by employer (7 เม.ย. 2569)
- The Korea Herald – Travel ban slapped on CEO who attacked Thai worker with air hose (8 เม.ย. 2569)
- UPI – Labor Ministry probes factory after foreign worker injured by air gun (7 เม.ย. 2569)
- Factory CEO Who Shot Thai Worker with ‘Air Gun’ Claims “It Was a Joke” / JTBC Newsroom
