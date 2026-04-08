“แสวง” เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน
“แสวง” เลขา กกต. เผยคดียุบพรรคประชาชน กรณีสเปกเตอร์ ซี อยู่ชั้นสอบสวน ลั่นยึดกฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช้ความรู้สึกมาตัดสินคดี
วันที่ 8 เม.ย. 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดียุบพรรคประชาชน กรณีบริษัทสเปกเตอร์ ซี จำกัด ว่า คดียุบพรรคจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวน กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดไว้อย่างชัดเจน ส่วนจะเข้าเหตุกฎหมายหรือไม่ ทาง กกต.กำลังดำเนินการสอบข้อเท็จจริงอยู่
เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำแล้ว หลังจากที่ กกต.รับเรื่องมาพิจารณา เมื่อเรื่องเข้าสู่ระบบแล้ว กกต.ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคการเมือง ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ ขณะนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ เพราะอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน
เมื่อถามว่าวันนี้คณะอนุกรรมการ กกต.ได้เรียกผู้ร้องมาให้ปากคำหรือไม่ นายแสวง ตอบว่า กระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นความลับ ตนไม่สามารถล่วงรู้ได้ เรื่องจะมีความกระจ่างอีกครั้งเมื่อส่งให้ กกต.พิจารณาและมีมติแล้วเท่านั้น ถึงจะบอกได้ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร และจะอธิบายทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ต้องรอ
นายแสวง กล่าวย้ำว่า “พรรคจะได้รับความเป็นธรรม ส่วนความรู้สึกของคนแต่ละฝ่ายก็เป็นการแสดงความรู้สึกของประชาชน ไม่ได้มีผลกับการทำงาน กกต.จะพิจารณาอย่างเดียว คือ เรื่องกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย จะไม่นำความรู้สึกประชาชนมาใส่รวม เพราะ กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย”
