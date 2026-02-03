โบว์ ณัฏฐา งง “ประกันสังคม” โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน

เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:44 น.
58
“โบว์ ณัฏฐา” ข้องใจดราม่า “ประกันสังคม” โยงการเมืองทำไม? ชี้เป้า “กลุ่มก้าวหน้า” นั่งบอร์ดมาเกือบ 3 ปี รมต.สั่งลงทุนไม่ได้

โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมทางการเมือง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงกรณีที่มีการนำประเด็นสำนักงานประกันสังคมมาโจมตีทางการเมืองอย่างดุเดือดในช่วงนี้ มองว่าเป็นการจับแพะชนแกะอาศัยความไม่รู้ของประชาชนเพื่อหวังผลทางการเมืองช่วงก่อนเลือกตั้ง

โบว์ ณัฏฐา อธิบายว่า สำนักงานประกันสังคมมีสถานะเป็นองค์กรกึ่งอิสระ ซึ่งฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ง่ายๆ โดยกระทรวงแรงงานมีหน้าที่เป็นเพียงผู้กำกับดูแลเท่านั้น ไม่ใช่ ผู้บริหารกองทุน โดยตรง

ดังนั้น รัฐมนตรีจึงไม่มีอำนาจสั่งการให้นำเงินไปลงทุนที่ไหน หรือสั่งจ่ายเงินให้ใครเป็นกรณีพิเศษได้ อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่บอร์ดประกันสังคมและฝ่ายบริหารของสำนักงานฯ หากพบการกระทำผิดกฎหมายก็ควรดำเนินการตามกระบวนการ

โบว์ยังตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่ม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ซึ่งเคลื่อนไหวในการสื่อสารเรื่องนี้อย่างมากว่า แท้จริงแล้วกลุ่มดังกล่าวก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารมานานเกือบ 3 ปีแล้ว ดังนั้นผลการบริหารงานที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร ก็ถือเป็นผลงานของบอร์ดชุดนี้ด้วยเช่นกัน

ทิ้งท้ายว่า หากฝ่ายการเมืองไม่พอใจในโครงสร้างที่เป็นอยู่ ก็สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสได้ตามระบบรัฐสภา ไม่ใช่การนำมาโจมตีกันไปมา

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

