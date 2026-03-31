ประวัติ โบว์ ณัฏฐา จากสาวอักษร จุฬาฯ สู่โฆษก ศบก.
เปิดประวัติเส้นทางชีวิตของ โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา ตั้งแต่ทำงานบริติช เคาน์ซิล พิธีกรวอยซ์ทีวี แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จนถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกศูนย์สถานการณ์ตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ลงนามคำสั่ง ศบก. ที่ 1/2569 แต่งตั้ง น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ “โบว์” ดำรงตำแหน่งโฆษก ศบก. มีผลทันที ทำให้ชื่อของเธอกลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณชนอีกครั้ง
ศบก. จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569 มีหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับมือผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นที่ปรึกษา และพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นผู้อำนวยการ
ณัฏฐา มหัทธนา เปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุม ศบก. ว่า ที่ประชุมเห็นว่าการสื่อสารเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงปรับรูปแบบการแถลงข่าวประจำวันใหม่ให้โฆษก ศบก. ทำหน้าที่เป็นหลัก พร้อมเปิดเพจ ศบก. เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลและชี้แจงกรณีข่าวเท็จ แต่ “โบว์ ณัฏฐา” คือใคร? ทำไมถึงได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้? เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางของเธอตั้งแต่ต้น
ณัฏฐา มหัทธนา เกิดเมื่อปี 2522 ที่กรุงเทพมหานคร เติบโตในครอบครัวชนชั้นกลาง พ่อแม่เน้นเรื่องการศึกษา เธอเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ต่อมัธยมต้นที่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน มัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นสอบเอนทรานซ์เข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ
หลังจบการศึกษา เธอเริ่มทำงานด้านภาษาและการสื่อสารองค์กร เคยทำงานประจำที่บริติช เคาน์ซิล ก่อนผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์ เธอเป็นพิธีกรให้ช่องวอยซ์ทีวี ในรายการ “ดีว่าส์ คาเฟ่” และ “โคซี่ ลิฟวิ่ง” ก่อนที่รายการจะหยุดผลิตไป ขณะเดียวกันก็รับงานวิทยากรอิสระด้านบุคลิกภาพ สอนภาษาอังกฤษ และเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี 2557 ทนายอานนท์ นำภา ชักชวนเธอไปร่วมจัดกิจกรรมเปิดหมวก “ตีขิม” ช่วยนักโทษการเมืองที่ถนนข้าวสาร เธอเคยบอกว่าเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะรู้สึกว่ารัฐประหารละเมิดสิทธิมนุษยชน สมัยเรียนเธอไม่ได้เป็นเด็กกิจกรรม ไม่เคยแม้แต่จะออกค่ายนักศึกษา
จากกิจกรรมที่ถนนข้าวสาร เธอเข้าร่วมรณรงค์เรียกร้องสิทธิให้ “ไผ่ ดาวดิน” หรือจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีจากการคัดค้านรัฐประหาร จากนั้นบทบาทของเธอเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือการชุมนุมที่สกายวอล์กหน้าห้างมาบุญครอง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 หรือที่เรียกกันว่า “MBK39” เธอถูกตั้ง 2 ข้อหา ร่วมกับแกนนำอีก 9 คน ได้แก่ ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน และข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ทำให้เธอได้ฉายาว่า “โบว์ คนอยากเลือกตั้ง”
นอกจากนี้ เธอยังร่วมก่อตั้ง “เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัติ” หรือ FFFE เพื่อจับตาให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเป็นธรรม และรณรงค์เรียกร้องให้ กกต. ผลักดันให้ คสช. ปลดล็อกทางการเมือง
ตลอดเส้นทางการเคลื่อนไหว เธอยังคงรักษาสมดุลระหว่างบทบาทนักกิจกรรมกับการเป็นแม่ลูกหนึ่ง เธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ในฐานะแม่ เธอเน้นให้ลูกชายได้รับการศึกษาที่ดีและความรักความอบอุ่น ต้องการให้ลูกเป็นคนสุภาพ มีจิตใจอ่อนโยน ส่วนความเป็นฟรีแลนซ์ทำให้เธอมีอิสระในการจัดสรรเวลาระหว่างงานกับกิจกรรมทางการเมือง
สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษก ศบก. เธอทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และทำงานในพรรคภูมิใจไทยมาแล้วระยะหนึ่ง โดยไม่ได้ออกหน้าสื่อ การแต่งตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบทบาทใหม่ของเธอ
ด้วยพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ประสบการณ์พิธีกร วิทยากร รวมถึงทักษะการสื่อสารกับสาธารณะที่สั่งสมมาจากการเป็นนักเคลื่อนไหว การเลือก “โบว์ ณัฏฐา” มานั่งตำแหน่งโฆษก ศบก. จึงเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะวิชาชีพกับประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา
โฆษก ศบก. คนใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่แถลงข่าวประจำวันตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ใครอยากรู้จักตัวตนและความคิดของเธอมากขึ้น สามารถติดตามได้ผ่านเฟซบุ๊ก โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา – Nuttaa Mahattana ซึ่งเธอใช้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 128,000 คน
(ทีมไทยแลนด์พร้อม “ยืนระยะ” – จับตา “ทรัมป์” สู่ทางลง – ค้าปลีกลดราคา พลิกวิกฤต)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ
- โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอโทษซ้ำ ระบบไอทีขัดข้อง เร่งแก้ไขแล้ว
- เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น
แหล่งข้อมูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: