ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” กับพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 10:17 น.
ความคืบหน้ามหากาพย์ทางคดีของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม กับพวก ล่าสุด 8 เมษายน 2569 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยผลการพิจารณาชี้ขาดใน 2 สำนวนหลัก คือ เว็บพนันออนไลน์และการร่วมกันฟอกเงิน

คดีที่ 1 เป็นคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ก่อนหน้านี้อัยการสั่งไม่ฟ้องนายชนนพัฒฐ์ แต่สั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 2 ซึ่งศาลตัดสินจำคุกไปแล้ว 3 เดือน แม้อัยการจังหวัดจะเคยสั่งไม่ฟ้องในข้อหาฟอกเงิน แต่ทางตำรวจได้ยื่นแย้ง จนนำไปสู่การสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการสูงสุด กระทั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่า นายชนนพัฒฐ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจากเว็บพนัน และมีการโอนหรือปกปิดแหล่งที่มา จึงมีคำสั่งชี้ขาดให้ “ฟ้อง” ทั้งสองคนในฐานร่วมกันฟอกเงินทันที

คดีที่ 2 เกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.หาดใหญ่ อัยการสูงสุดได้พิจารณาใหม่หลังจากมีการสอบสวนเพิ่มเติม อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์ และพวก ในฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ในส่วนของความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำเข้าข้อมูลเท็จ) อัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ

หลังจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลตามลำดับ

อ้างอิงจาก : dailynews

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

