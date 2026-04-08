ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” กับพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน

ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง สส.ชนนพัฒฐ์ พร้อมพวก เซ่นคดีฟอกเงิน-เว็บพนันออนไลน์ เตรียมนำตัวทั้งหมดส่งฟ้องศาล
ความคืบหน้ามหากาพย์ทางคดีของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม กับพวก ล่าสุด 8 เมษายน 2569 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยผลการพิจารณาชี้ขาดใน 2 สำนวนหลัก คือ เว็บพนันออนไลน์และการร่วมกันฟอกเงิน
คดีที่ 1 เป็นคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ก่อนหน้านี้อัยการสั่งไม่ฟ้องนายชนนพัฒฐ์ แต่สั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 2 ซึ่งศาลตัดสินจำคุกไปแล้ว 3 เดือน แม้อัยการจังหวัดจะเคยสั่งไม่ฟ้องในข้อหาฟอกเงิน แต่ทางตำรวจได้ยื่นแย้ง จนนำไปสู่การสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการสูงสุด กระทั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่า นายชนนพัฒฐ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจากเว็บพนัน และมีการโอนหรือปกปิดแหล่งที่มา จึงมีคำสั่งชี้ขาดให้ “ฟ้อง” ทั้งสองคนในฐานร่วมกันฟอกเงินทันที
คดีที่ 2 เกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.หาดใหญ่ อัยการสูงสุดได้พิจารณาใหม่หลังจากมีการสอบสวนเพิ่มเติม อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์ และพวก ในฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ในส่วนของความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำเข้าข้อมูลเท็จ) อัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ
หลังจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลตามลำดับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- DSI เข้าค้นบ้าน “ชนนพัฒน์ นาคสั้ว” หาหลักฐานเพิ่ม ในคดีเว็บพนัน
- “ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน
- สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว
อ้างอิงจาก : dailynews
ติดตาม The Thaiger บน Google News: