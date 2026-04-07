“โบว์ ณัฏฐา” พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต
“โบว์ ณัฏฐา” ตัดพ้อ สื่อทำคนดูแต่คลิปสั้นปั่นดราม่า ตำหนินักวิชาการ วิจารณ์การทำงานทั้งที่ไม่เคยดูแถลงฉบับเต็ม เผยเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยและอึดอัดที่สุดในชีวิต
น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา อดีตโฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังสิ้นสุดบทบาทโฆษก ศบก. ซึ่งชุดเดิมหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
น.ส.ณัฏฐา ระบุว่า “พูดตรง ๆ ปัญหาของบ้านเราคือ คนได้ดูแต่คลิปสั้นปั่นดราม่าที่สื่อตัดมาทำยอด เลยไม่รู้ว่ารัฐพูดอะไรไปแล้วบ้าง สัปดาห์ก่อนเปิดวิทยุมาเจอนักวิชาการให้สัมภาษณ์ในเชิงแนะนำว่า ศบก. ควรบอกอะไรประชาชนบ้าง ซึ่งมันคือสิ่งที่เราพูดไปหมดแล้ว
ยังดีที่เขาก็ยอมรับในการสัมภาษณ์นั้นเองว่ายังไม่เคยดูการแถลงเต็ม ๆ เหมือนกัน เห็นแต่คลิปสั้น … เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยและอึดอัดที่สุดในชีวิต โชคดีที่มันผ่านไปแล้ว ต่อจากนี้จะได้คุยกันตรง ๆ แบบมนุษย์ต่อมนุษย์ที่เท่า ๆ กันเหมือนเดิม”
