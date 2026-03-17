เพื่อนร่วมงานเกือบขิต คลิปแม่บ้านแอบแค้น ผสม “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ในชาให้ดื่ม

เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 19:03 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 15:39 น.
พนักงานทำความสะอาดแอบผสมน้ำยาเคมีในชา
ศาลกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ สั่งคุกพนง.ทำความสะอาดหญิงวัย 56 ปี เป็นเวลา 6 ปี พร้อมปรับเงินจำนวนมหาศาล หลังกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีสุดอำมหิตขณะเธอกำลังผสมสารเคมีอันตรายลงในถ้วยชาของเพื่อนร่วมงานอย่างใจเย็น เพื่อล้างแค้นที่ถูกตำหนิเรื่องการทำงาน

เหตุการณ์ลอบวางยาครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนานถึง 6 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2024) ภายในอาคารสถานีวิทยุแห่งหนึ่งบนถนนมึชลีวีตสกา (Mysliwiecka Street) กรุงวอร์ซอของโปแลนด์ โดยสื่อต่างประเทศได้นำหักฐานกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยวันนี้ (16 มี.ค.) ซึ่งจะเห็นภาพ มัลกอร์ซาตา ดับเบิลยู (Małgorzata W.) ขณะกำลังเลือกขวดน้ำยาทำความสะอาดสีเขียวสดจากชั้นวาง ก่อนจะฉีดสารพิษนั้นลงในถ้วยชาของเหยื่อ และยังเช็ดลายนิ้วมือออกจากช้อนชาเพื่อทำลายหลักฐาน

ศาลตัดสินว่ามัลกอร์ซาตามีความผิดฐานพยายามทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ในคลิปหนึ่งเธอยังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนด้วยประโยคที่น่าขนลุกว่า “ชามันวางอยู่ตรงนั้นแหละ เธอคงรู้สินะว่ามันหมายความว่ายังไง” ก่อนจะลงมือผสมสารเคมีเพิ่มเข้าไปอีก

ทั้งนี้เหยื่อวัย 51 ปี เริ่มสังเกตเห็นว่าเครื่องดื่มที่วางทิ้งไว้เปลี่ยนสีและมีรสชาติประหลาด ประกอบกับมีอาการปวดท้องรุนแรง หายใจลำบาก แสบคอ และเป็นลมบ่อยครั้ง เธอจึงตัดสินใจแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดจนจับได้คาหนังคาเขา

แพทย์ระบุว่า เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกสารเคมีกัดกร่อนภายในส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อเมือกในปาก หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากได้รับสารพิษในปริมาณที่มากกว่านี้อาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้

สำหรับการพิจารณาคดี ศาลตัดสินว่า มัลกอร์ซาตามีความผิดฐานพยายามทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในที่ทำงาน หลังจากที่เหยื่อมักจะคอยชี้จุดบกพร่องในการทำงานของเธออยู่เสมอ ส่วนผู้ต้องหาอีกรายคือ เอลซบีเอตา ดี (Elzbieta D) ซึ่งถูกกล่าวหาว่า รู้เห็นเป็นใจแต่ไม่แจ้งเหตุ ศาลได้ตัดสินให้ยกฟ้อง.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 19:03 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 15:39 น.
58
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

