รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

พสกนิกรเฝ้ารอชม! “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษรายการ “เจาะใจ” เปิดแนวคิดการทรงงานและพระอัจฉริยภาพรอบด้าน
นับเป็นอีกหนึ่งวาระพิเศษที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง รายการทอร์คโชว์ชื่อดังอย่าง “เจาะใจ” ได้เผยแพร่ตัวอย่างรายการ ตอนล่าสุด (EP10 ประจำปี 2569) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟและใกล้ชิด โดยมีพิธีกรมากความสามารถ “ดู๋ – สัญญา คุณากร” เป็นผู้ทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายคำถาม
สำหรับการพระราชทานสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทรงเปิดพระทัยถึงแนวคิด วิธีการดำเนินพระชนม์ชีพภายใต้หัวข้อ “ทำในสิ่งที่รัก” ตลอดจนการบอกเล่าถึงบทบาทการเป็นราชนิกุลยุคใหม่ในฐานะที่ทรงเป็น “พระองค์หญิงของคนไทย” รวมถึงเรื่องราวส่วนพระองค์ การใช้ชีวิต และเบื้องหลังการทรงงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งพสกนิกรหลายคนรอคอยที่จะได้รับฟัง
จากคลิปตัวอย่างรายการ ได้เผยให้เห็นถึงบรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเป็นกันเอง พระองค์ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์เพื่อคลายความกังวลของพิธีกรที่กำลังตื่นเต้นจนเหงื่อตก ว่า “เอาเลย ถามอะไรก็ได้เลย แล้วจะตอบทุกเรื่องเลย”
พร้อมกันนี้ ยังทรงเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินพระทัยมาออกรายการนี้ว่า ทรงไว้พระทัยในตัวพิธีกร (พี่ดู๋) และทรงมีพระดำริว่า ถึงเวลาแล้วที่อยากจะถ่ายทอด “กระบวนการคิด” ในแง่มุมต่างๆ ของพระองค์ให้คนไทย รวมถึงเด็กยุคใหม่ได้ทราบและนำไปเป็นแรงบันดาลใจ
บทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่สร้างความประทับใจ ลบภาพจำเดิมๆ พระองค์หญิงทรงเล่าถึงการบริหารจัดการงบประมาณส่วนพระองค์ในการท่องเที่ยวว่า ทรงมีการกำหนดงบประมาณอย่างชัดเจน หากมีพระประสงค์จะเสด็จเยือนถึง 2 ทริป แต่หากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ก็จะไม่เสด็จ เห็นถึงมุมมองการใช้จ่ายที่เรียบง่ายและรู้จักการวางแผน ผิดจากภาพจำที่คนทั่วไปมักคิดว่าสถานะความเป็นเจ้าหญิงจะต้องเพียบพร้อมและไม่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเสมอไป
ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือคำถามสุด “เจาะใจ” จากคุณดู๋ สัญญา ที่ทูลถามอย่างตรงไปตรงมาว่า “ท่านเคยอยากปลอมตัวเป็นคนธรรมดา แบบที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครหรือไม่?” ซึ่งประเด็นลึกซึ้งเหล่านี้ พระองค์หญิงฯ ถึงกับมีรับสั่งทิ้งท้ายเพื่อเชิญชวนให้ติดตามชมว่า เทปนี้เป็นเทปที่ทุกคนต้องดู
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพอันหลากหลายและก้าวไกลระดับสากล ทรงได้รับการขนานนามจากทั้งในและต่างประเทศให้เป็น “เจ้าหญิงดีไซเนอร์” ผู้ทรงก่อตั้งแบรนด์ SIRIVANNAVARI
พระองค์ทรงนำภูมิปัญญาผ้าไหมไทยมาประยุกต์และสร้างมูลค่าเพิ่มในวงการแฟชั่นระดับโลก ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งกีฬาขี่ม้าและแบดมินตัน รวมถึงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีคลาสสิกที่โดดเด่นไม่แพ้กัน
พสกนิกรชาวไทยและผู้ที่สนใจ สามารถร่วมติดตามรับชมเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ และชื่นชมพระบารมีของพระองค์ได้ในรายการ “เจาะใจ” วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 21.00 น. ทางช่อง 9MCOT HD (หมายเลข 30)
