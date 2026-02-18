สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 01:43 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:54 น.
กุ๊ก Olive Garden พุ่งตัวลงหม้อทอดฆ่าตัวตายสยอง เผยคลิปเสียงแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่สุดช็อกหลังเห็นสภาพเหยื่อเอาหัวจุ่มน้ำมันร้อนจัด

ที่ร้านอาหาร Olive Garden สาขาวิลเลียมสปอร์ต รัฐเพนซิลเวเนีย กุ๊กประจำร้านก่อเหตุฆ่าตัวตายด้วยวิธีสุดสยองต่อหน้าเพื่อนร่วมงานที่พยายามเข้าห้ามปรามแต่ไม่สำเร็จ ล่าสุดมีการเปิดเผยบันทึกเสียงจากวิทยุสื่อสารของหน่วยกู้ภัย

บันทึกเสียงจากหน่วยดับเพลิงและกู้ชีพไลโคมิงเคาน์ตี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา เผยให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่าผู้ป่วยชายพุ่งเอาศีรษะลงไปในหม้อทอดน้ำมันร้อนจัด ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งดังแทรกเข้ามาในสายแจ้งเหตุ

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า ก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวได้ถอดเสื้อผ้าออกก่อนจะพุ่งตัวลงไปในหม้อทอดน้ำมันของร้านอาหารอย่างกะทันหัน เพื่อนร่วมงานหลายคนพยายามเข้าช่วยเหลือและฉุดกระชากเขาขึ้นมาแต่ไม่เป็นผล ทีมกู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในสภาพถูกไฟลวกสาหัสทั่วร่างกาย ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียและผู้บริหารร้านอาหาร Olive Garden ยังไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต ระบุเพียงว่าเป็นเหตุพยายามฆ่าตัวตายและปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้

ขณะนี้ร้านอาหารดังกล่าวได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังจากปิดทำความสะอาดและจัดการพื้นที่นานหลายวัน เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่พนักงานและลูกค้าของร้านอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีการฆ่าตัวตายที่โหดเหี้ยมและเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ

นักเขียนประจำ Thaiger

