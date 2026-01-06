ข่าวต่างประเทศ

เน่าเฟะ! อดีตตร.แคนาดารับสารภาพ ขายยาให้เพื่อนร่วมงาน-นัดเอเยนต์รับเงินบนโรงพัก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:59 น.
57

อดีตนายตำรวจเมืองวินนิเพ็กของแคนาดา รับสารภาพในศาลในข้อหาค้ายายเสพติดนานหลายปี ใช้รถตำรวจส่งยา แถมเคยนัดเอเยนต์รับเงินบนโรงพัก

นายเอลสตัน บอสต็อก (Elston Bostock) อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรประจำกรมตำรวจวินนิเพ็ก ได้ยอมรับสารภาพต่อศาลพิจารณาคดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดประเภทโคเคนและเห็ดเมา (Psilocybin) ระหว่างปี 2016 ถึง 2024 โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิด

จากบันทึกข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อศาลโดยอัยการรัฐ ระบุว่านายบอสต็อกไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแม้จะยังสวมเครื่องแบบอยู่ก็ตาม โดยเขาใช้รถสายตรวจและลานจอดรถของสถานีตำรวจเป็นสถานที่ส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้า ซึ่งตัวของ บอสต็อก จัดหายาเสพติดให้เพื่อนตำรวจด้วยกันเอง เช่น การนำกัมมี่ผสมกัญชาหรือยาอี (MDMA) ไปมอบให้เป็นของขวัญวันเกิด หรือแลกเปลี่ยนเห็ดเมากับกาแฟสกัดเย็น (Cold Brew)

ในเดือนกรกฎาคม 2022 บอสต็อกเคยนัดผู้ค้ายาโคเคนให้มารับเงินค่าสินค้าจำนวน 500 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.6 หมื่นบาท) ที่สถานีตำรวจสาขาถนนแกรนท์

นอกจากนี้ เขาแนะนำเพื่อนที่จะพกยาขึ้นเครื่องบินว่าไม่ควรไปที่สนามบินนานาชาติวินนิเพ็กเพราะมีสุนัขตำรวจ แต่ให้ไปใช้สนามบินขนาดเล็กแทนเพื่อเลี่ยงการตรวจจับ

การสืบสวนคดีนี้เริ่มขึ้นหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลลับว่าบอสต็อกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มอาชญากรและคอยแจ้งข้อมูลวงในของทางราชการให้คนเหล่านั้นทราบ ซึ่งนอกจากคดียาเสพติดแล้ว เขายังได้รับสารภาพในข้อหาอื่นๆ ที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน ทั้งคอร์รัปชัน, ขโมยของกลาง และพฤติกรรมที่ขัดจริยธรรมอย่างรุนแรง

อัยการรัฐเตรียมเสนอโทษจำคุกรวมสูงสุด 6 ปี โดยจะมีการประกาศคำพิพากษาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า หลังจากได้รับรายงานประเมินสภาพจิตใจของจำเลยเสร็จสิ้น

อ้างอิง : www.cbc.ca

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

บอลโลก 2026 ยังมี! นางแบบ Playboy ไม่ท้อ หลังถูกห้ามเข้าสนาม เหตุเคยส่งรูปเซ็กซี่ให้ “เมสซี่”

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เน่าเฟะ! อดีตตร.แคนาดารับสารภาพ ขายยาให้เพื่อนร่วมงาน-นัดเอเยนต์รับเงินบนโรงพัก

41 นาที ที่แล้ว
พี่เลี้ยงอำมหิต ฆ่าโหดเด็ก 7 ศพ พ้นโทษแล้ว จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงต่อ คนออสงง แบบนี้ก็ได้เหรอ ข่าวการเมือง

พี่เลี้ยงอำมหิต ฆ่าโหดเด็ก 7 ศพ พ้นโทษแล้ว จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงต่อ คนออสงง แบบนี้ก็ได้เหรอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเสือตกถังพลังเงินดี งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 17/1/69 ฟันเลขมาแรง ระวังเบิ้ลโผล่ท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรฟ้องกลับ นานะ After School หลังบุกปล้นบ้านทำร้ายแม่เจ็บสาหัส บันเทิง

ได้หรอ? โจรฟ้องกลับ ‘นานะ’ ฐานพยายามฆ่า หลังบุกบ้าน ทำร้าย-ใช้มีดขู่เอาทรัพย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สตรีมเมอร์สเปนดับคืนสิ้นปี ไลฟ์สดโชว์กระดกเหล้า เล่นยา 3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธนาคารออมสิน แจกเงินขวัญถุง 1,000 บาท ปี 2569 เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกวิธี ลบประวัติการโทร ใน LINE Out ล้างข้อมูลแบบหมดจดเพียงไม่กี่นาที ไลฟ์สไตล์

แจกวิธี ลบประวัติการโทร ใน LINE Out ล้างข้อมูลแบบหมดจดเพียงไม่กี่นาที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กลูกน้อง ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กเต่า ไม่สนโดนแจ้งม.157 เผยปมทำร้ายลูกน้อง ใบแพทย์เพียบ-เชื่ออีกฝ่ายเผ่นแน่!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ราชทัณฑ์ เคลียร์ข้อสงสัย “ทนายตั้ม” หลังกระแสซูบผอม เตรียมเปิดปากสารภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ &quot;Woke ได้แต่อย่าดราม่า&quot; หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ &quot;มะเร็งไม่เช็กคำนำหน้า&quot; เปลี่ยนเพศในบัตรได้ แต่แก้พันธุกรรมไม่ได้ แนะบอกความจริงหมอเพื่อรักษาชีวิต ข่าว

หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ นโยบายเปลี่ยนคำนำหน้าเพศ 3 สาเหตุ เสี่ยงรักษาผิด อันตรายถึงชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซาสซูโอโล่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 6 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเล่านาทีชีวิต เรือชนกันกลางเขื่อนแม่งัด ทับไหล่แม่บาดเจ็บ ซัดท่าเรือไม่เหลียวแล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอชลีย์ แมคไอแซค นักดนตรีชาวแคนาดาจ่อฟ้อง Google หลังระบบสรุปข้อมูล AI ให้ข้อมูลเท็จว่าเขาถูกตัดสินจำคุกคดีล่วงละเมิดทางเพศ ทำเอาเจ้าของสถานที่จัดคอนเสิร์ตสั่งแบนงานกะทันหัน เจ้าตัวตัดพ้อทำลายชื่อเสียงและรายได้ บันเทิง

ศิลปินดัง จ่อฟ้อง Google AI หลังโดนป้ายสีเป็น อาชญากรทางเพศ จนถูกยกเลิกงาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 2569 ข่าว

กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 69 ขนยุทโธปกรณ์โชว์อลังการ ชิดขอบสนาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตเกาหลีชี้แจงกรณีข้าราชการไทยถูกส่งกลับจากสนามบินอินชอน ข่าว

สถานทูตเกาหลี โต้ “ข้าราชการสาว” ถูก ตม. ส่งกลับ ชี้ ข้อมูลไม่ครบ-ไม่ได้จองที่พัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉเบื้องหลังโดนรุมช่วงเลือกตั้ง ชี้ไปเหยียบเท้ากลุ่มทุน-เสือนอนกิน ข่าวการเมือง

ไอซ์ เผยสาเหตุ ถูกรุมยำช่วงใกล้เลือกตั้ง แฉเบื้องหลัง ขัดขากลุ่มทุน-เสือนอนกิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ขอโทษและจบเรื่องหรือเมินแล้วโดนฟ้องต่อ บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ยุติหรือฟ้องต่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแจ้งความบิ๊กเต่า ม 157 ข่าวอาชญากรรม

เปิดเนื้อหา “ทนายบิ๊กโจ๊ก” แจ้งม.157 เอาผิด “บิ๊กเต่า” และทีมสอบสวน 2 ชุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย บันเทิง

ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ข่าว

หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น &quot;ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง&quot; ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ ข่าว

เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง ข่าวการเมือง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ไหล่ หยูชิง” ดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดง scary movie เสียชีวิตวัย 62 ปี บันเทิง

เศร้า! อดีตดาวเด่นยำหนังจี้ ลาโลกในวัย 62 ปี พบรอยแผลบนร่างกาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:59 น.
57
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอลโลก 2026 ยังมี! นางแบบ Playboy ไม่ท้อ หลังถูกห้ามเข้าสนาม เหตุเคยส่งรูปเซ็กซี่ให้ “เมสซี่”

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
พี่เลี้ยงอำมหิต ฆ่าโหดเด็ก 7 ศพ พ้นโทษแล้ว จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงต่อ คนออสงง แบบนี้ก็ได้เหรอ

พี่เลี้ยงอำมหิต ฆ่าโหดเด็ก 7 ศพ พ้นโทษแล้ว จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงต่อ คนออสงง แบบนี้ก็ได้เหรอ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
เลขเด็ดเสือตกถังพลังเงินดี งวด 17 ม.ค. 69

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 17/1/69 ฟันเลขมาแรง ระวังเบิ้ลโผล่ท้าย

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
โจรฟ้องกลับ นานะ After School หลังบุกปล้นบ้านทำร้ายแม่เจ็บสาหัส

ได้หรอ? โจรฟ้องกลับ ‘นานะ’ ฐานพยายามฆ่า หลังบุกบ้าน ทำร้าย-ใช้มีดขู่เอาทรัพย์

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button