เน่าเฟะ! อดีตตร.แคนาดารับสารภาพ ขายยาให้เพื่อนร่วมงาน-นัดเอเยนต์รับเงินบนโรงพัก
อดีตนายตำรวจเมืองวินนิเพ็กของแคนาดา รับสารภาพในศาลในข้อหาค้ายายเสพติดนานหลายปี ใช้รถตำรวจส่งยา แถมเคยนัดเอเยนต์รับเงินบนโรงพัก
นายเอลสตัน บอสต็อก (Elston Bostock) อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรประจำกรมตำรวจวินนิเพ็ก ได้ยอมรับสารภาพต่อศาลพิจารณาคดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดประเภทโคเคนและเห็ดเมา (Psilocybin) ระหว่างปี 2016 ถึง 2024 โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิด
จากบันทึกข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อศาลโดยอัยการรัฐ ระบุว่านายบอสต็อกไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแม้จะยังสวมเครื่องแบบอยู่ก็ตาม โดยเขาใช้รถสายตรวจและลานจอดรถของสถานีตำรวจเป็นสถานที่ส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้า ซึ่งตัวของ บอสต็อก จัดหายาเสพติดให้เพื่อนตำรวจด้วยกันเอง เช่น การนำกัมมี่ผสมกัญชาหรือยาอี (MDMA) ไปมอบให้เป็นของขวัญวันเกิด หรือแลกเปลี่ยนเห็ดเมากับกาแฟสกัดเย็น (Cold Brew)
ในเดือนกรกฎาคม 2022 บอสต็อกเคยนัดผู้ค้ายาโคเคนให้มารับเงินค่าสินค้าจำนวน 500 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.6 หมื่นบาท) ที่สถานีตำรวจสาขาถนนแกรนท์
นอกจากนี้ เขาแนะนำเพื่อนที่จะพกยาขึ้นเครื่องบินว่าไม่ควรไปที่สนามบินนานาชาติวินนิเพ็กเพราะมีสุนัขตำรวจ แต่ให้ไปใช้สนามบินขนาดเล็กแทนเพื่อเลี่ยงการตรวจจับ
การสืบสวนคดีนี้เริ่มขึ้นหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลลับว่าบอสต็อกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มอาชญากรและคอยแจ้งข้อมูลวงในของทางราชการให้คนเหล่านั้นทราบ ซึ่งนอกจากคดียาเสพติดแล้ว เขายังได้รับสารภาพในข้อหาอื่นๆ ที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน ทั้งคอร์รัปชัน, ขโมยของกลาง และพฤติกรรมที่ขัดจริยธรรมอย่างรุนแรง
อัยการรัฐเตรียมเสนอโทษจำคุกรวมสูงสุด 6 ปี โดยจะมีการประกาศคำพิพากษาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า หลังจากได้รับรายงานประเมินสภาพจิตใจของจำเลยเสร็จสิ้น
อ้างอิง : www.cbc.ca
