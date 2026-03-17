วิธีเช็กปั๊มไหนน้ำมันหมด ทำได้ทันทีผ่านมือถือ วางแผนเดินทางขณะขับรถ
รวมวิธีตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันล่วงหน้าผ่าน Google Maps แอป xplORe และคำสั่งเสียง ใช้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องจอดรถ ช่วยวางแผนเดินทางช่วงน้ำมันตึงตัว มี.ค. 2569
เรียกได้ว่าช่วงกลางเดือนมีนาคม 2569 ผู้ใช้รถบนถนนหลายคนประสบปัญหาไม่ทราบสถานะปั๊มน้ำมันข้างหน้าว่ามีน้ำมันจำหน่ายหรือไม่ โดยเฉพาะหลังมีรายงานสถานีบริการบางแห่งจำกัดปริมาณการเติมต่อคัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีแอปพลิเคชันหรือระบบแสดง สต๊อกน้ำมันคงเหลือ ของแต่ละปั๊มแบบเรียลไทม์ให้ผู้ใช้ทั่วไปทราบ เนื่องจากข้อมูลสต๊อกเป็นความลับภายในของสถานีบริการ แต่ผู้ขับขี่สามารถใช้วิธีเช็กทางอ้อมขณะขับรถได้ 6 วิธี ดังนี้
1. ค้นหาผ่าน Google Maps แล้วกดโทรถามทันที
วิธีนี้รวดเร็วและแน่นอนที่สุด Google Maps แสดงข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ที่อยู่ เวลาทำการ และเบอร์โทรศัพท์ ผู้ขับขี่เพียงพิมพ์คำว่า “ปั๊มน้ำมัน” หรือชื่อแบรนด์ (เช่น ปตท. บางจาก เชลล์) ในช่องค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อปั๊มที่ใกล้ที่สุดพร้อมระบบนำทาง GPS
2. ดูรีวิวล่าสุดใน Google Maps
ช่วงสถานการณ์น้ำมันตึงตัว ผู้ใช้รถที่เพิ่งใช้บริการมักโพสต์รีวิวใน Google Maps แจ้งสถานะของปั๊ม เช่น “น้ำมันหมด” “จำกัดเติม 500 บาท” หรือ “ปั๊มปิดชั่วคราว” ข้อมูลอัปเดตจากผู้ใช้จริงเหล่านี้เป็นตัวช่วยตัดสินใจที่ดีก่อนขับรถเข้าไป ผู้ใช้เพียงกดเลือกปั๊มในแผนที่แล้วเลื่อนดูรีวิวล่าสุด
3. ใช้แอป xplORe ของ OR (PTT Station)
ลูกค้า PTT Station สามารถใช้แอปพลิเคชัน xplORe ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เพื่อค้นหาตำแหน่งสถานีบริการ ร้านค้า ตรวจสอบราคาน้ำมัน และรับการแจ้งเตือนเมื่อปรับราคา ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android
อย่างไรก็ตาม แอป xplORe ไม่ได้แสดงสต๊อกน้ำมันคงเหลือโดยตรง ผู้ใช้ยังคงต้องโทรสอบถามสถานะน้ำมันจากปั๊มสาขานั้นๆ เพิ่มเติม
4. เช็กข้อมูลจากกลุ่ม Facebook และ LINE ตามเส้นทาง
สมาชิกในกลุ่มรถยนต์หรือกลุ่มข่าวสารจังหวัดต่างๆ บน Facebook และ LINE มักอัปเดตสถานะปั๊มน้ำมันแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้รถหลายคนโพสต์แจ้งพิกัดปั๊มที่มีน้ำมัน ปั๊มน้ำมันหมด หรือปั๊มที่จำกัดการเติม วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขับรถทางไกล ผู้ขับขี่สามารถค้นหากลุ่มตามเส้นทาง เช่น “กลุ่มรถยนต์ ถนนมิตรภาพ” แล้วอ่านโพสต์ล่าสุดก่อนออกเดินทาง
5. ใช้ Siri หรือ Google Assistant สั่งเสียงค้นหา
ผู้ที่ขับรถคนเดียวและไม่สะดวกใช้มือกดหน้าจอ สามารถใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย เพียงพูดว่า “หาปั๊มน้ำมันใกล้ฉัน” กับ Siri (iPhone) หรือ Google Assistant (Android) ระบบจะแสดงรายชื่อปั๊มใกล้เคียง ระยะทาง และเวลาเดินทาง จากนั้นผู้ใช้สามารถสั่งเสียงต่อให้ระบบโทรออกไปสอบถามปั๊มนั้นได้ทันที
6. PumpRadar เว็บเช็กสถานะปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ทั่วไทย
ปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้เกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน และปั๊มน้ำมันบางพื้นที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราว เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยประชาชนเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้บัญชี X (Twitter) ชื่อ Chanon N. จึงสร้างเว็บไซต์ “PumpRadar” ขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามสถานะปั๊มน้ำมันแบบเรียลไทม์
Chanon N. อธิบายว่าเขาได้แนวคิดมาจากเว็บไซต์ติดตามเครื่องบิน Flightradar24 เขาจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม “PumpRadar — Community Fuel Intelligence” เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าปั๊มน้ำมันแห่งไหนยังมีน้ำมันจำหน่ายอยู่
PumpRadar อาศัยข้อมูลจากชุมชนผู้ใช้งาน (Community) ระบบดึงตำแหน่งปั๊มน้ำมันมาจาก OpenStreetMap ซึ่งหากข้อมูลจุดใดตกหล่น ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนแผนที่และกดเพิ่มสถานีบริการใหม่ได้ทันที
Chanon N. กล่าวทิ้งท้ายว่า เขาหวังว่าระบบนี้จะช่วยให้ประชาชนหาน้ำมันง่ายขึ้น และช่วยให้ปั๊มน้ำมันสื่อสารกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น ข้อมูลจากทุกคนจะช่วยลดปัญหาการขับรถวนหาน้ำมัน และเขายินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน
วิธีใช้งาน PumpRadar
ผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์ thaipumpradar.com ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม โดยมีฟีเจอร์หลักดังนี้
ดูแผนที่ปั๊มน้ำมันใกล้ตัว: ระบบจะแสดงปั๊มน้ำมันในรัศมี 1 ถึง 30 กิโลเมตรแบบเรียลไทม์ โดยใช้พื้นที่วงกลมสีส้มกำหนดขอบเขต
เช็กสถานะน้ำมัน: ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าปั๊มไหนมีหรือไม่มีน้ำมัน ระบบมีตัวกรอง (Filter) ให้เลือกประเภทน้ำมัน เช่น ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 E20 E85 และ LPG รวมถึงเลือกแบรนด์ปั๊มน้ำมัน เช่น ปตท. บางจาก พีที เชลล์ เอสโซ่ และซัสโก้
- รายงานสถานะให้ชุมชน: ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตข้อมูลบนหน้าฟีดเพื่อให้คนอื่นทราบ เพียงกดปุ่ม “รายงาน” เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE จากนั้นเลือกปั๊มและระบุสถานะน้ำมันปัจจุบัน
- ภาพรวมพลังงานระดับประเทศ: ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำมันในภาพใหญ่ ทั้งแบบภาพรวมประเทศ รายจังหวัด หรือแยกตามแบรนด์ปั๊มน้ำมัน ในหน้า “ข้อมูล”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราคาทองเที่ยงวันนี้ 17 มี.ค. 69 พุ่ง 350 บาท รูปพรรณ 77,900 บาท
- ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว
- ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 69 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 5 ปั๊มใหญ่
