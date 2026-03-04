ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม แจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 14:29 น.
56

นุศรา อดีคผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เข้าแจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย จี้ กกต. นับคะแนนใหม่สองเขตเลือกตั้ง จ.สุพรรณ

น.ส.นุศรา ศรีสังข์งาม อดีตผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคประชาชน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 23 และ 119 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 69 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้งมีความคลาดเคลื่อนจากการนับคะแนนในวันที่ 8 ก.พ.2569

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ได้ยื่นเรื่องต่อ กกต.สุพรรณบุรี ขอให้มีการนับและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเลือกตั้ง และดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีบุคคลที่กระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

น.ส.นุศรา ระบุว่าจากการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ประกอบด้วย

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีความคลาดเคลื่อนจากการพิจารณาบัตรเสีย 2 คะแนน

2.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีความคลาดเคลื่อนในคะแนนผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต โดยผู้สมัครจากพรรคประชาชนจากเดิมได้ 104 คะแนน นับใหม่ได้ 228 คะแนน พรรคภูมิใจไทยจากเดิมได้ 427 คะแนน นับใหม่ได้ 263 คะแนน

3.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีความคลาดเคลื่อนในคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคประชาชนจากเดิมได้ 198 คะแนน นับใหม่ได้ 226 คะแนน พรรคภูมิใจไทยจากเดิมได้ 279 คะแนน นับใหม่ได้ 233 คะแนน

4.หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีความคลาดเคลื่อนในคะแนนผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต โดยผู้สมัครจากพรรคประชาชนจากเดิมได้ 129 คะแนน นับใหม่ได้ 165 คะแนน พรรคภูมิใจไทยจากเดิมได้ 297 คะแนน นับใหม่ได้ 212 คะแนน

การยื่นคำร้องในวันนี้ รวมทั้งก่อนหน้านี้ที่ยื่นเรื่องไปกับ กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อขอให้นับคะแนนและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะที่สุพรรณบุรีในเขต 2 ปรากฏหลักฐานอันเชื่อได้ว่าอาจมีการจูงใจนับและรวมคะแนนโดยไม่ถูกต้อง และมีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

ที่ผ่านมา กกต. ได้ให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยที่ปรากฏเมื่อวันที่ 27 ก.พ. ผลคะแนนออกมาคือพรรคประชาชนได้คะแนนกลับคืนมาตามที่แจ้งไปเบื้องต้น ซึ่ง กกต. ก็รับเรื่องและระบุว่าจะดำเนินการกับ กปน. ทั้งสองหน่วยของ อ.สองพี่น้อง ต่อไป

น.ส.นุศรากล่าวว่า การแจ้งความในวันนี้ เมื่อปรากฏออกมาชัดเจนแล้วว่า ผลคะแนนมีความคลาดเคลื่อนอย่างไม่ปกติ จึงต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวน ตรวจสอบการกระทำผิดของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวและนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฏหมายต่อไป

ทั้งนี้ จากผลคะแนนที่นับใหม่ออกมาแล้วมีความผิดปกติขนาดนี้ ควรเป็นที่บ่งชี้ได้แล้วว่ามีการนับคะแนนที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในวงกว้าง และจากนี้หวังว่า กกต. จะพิจารณาตามเรื่องที่ตนได้ร้องไปเพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขตเลือกตั้งที่ 2 ของ จ.สุพรรณบุรีต่อไป

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

