ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา

โพสต์ล่าสุด ทนายอนันตรักษ์ หลังศาลตัดสิน ‘ปู มัณฑนา’ จำคุก 2 ปีปรับ 6 หมื่นบาท คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร
จากกรณีที่ วันนี้ (4 มีนาคม 2569) ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ 442/2568 ระหว่าง ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา เนื่องจากมีการกล่าวพาดพิงว่ามีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้ แต่ไม่สามารถยื่นหลักฐานหรือนำสืบเพื่อยืนยันว่าอีกฝ่ายปล่อยเงินกู้หรือเรียกเก็บดอกเบี้ยตามที่กล่าวอ้าง ทำให้ลูกหมีได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง
ศาลจึงพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 326, 328 และ 393 เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงลงโทษจำคุก ปู มัณฑนา เป็นเวลา 2 ปี และปรับจำนวน 60,000 บาท
อย่างไรก็ดี ศาลเห็นควรให้รอการลงโทษไว้ แต่ให้คุมประพฤติ 1 ปี โดย ปู มัณฑนา ต้องมารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง รวมทั้งทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 48 ชั่วโมง
หลังจากอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นและมีโทษจำคุกถึง 2 ปี หลายคนพุ่งเป้าไปที่ ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ทนายความส่วนตัวของ ปู มัณฑนา ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “คดีวันนี้ผมไม่เกี่ยว แต่การที่ศาลมีคำพิพากษารอการลงโทษ สามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ ฎีกาต่อไปสู้กันอีกยาว สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร”
