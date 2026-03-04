ข่าว

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:50 น.
60

หลักฐานคาโต๊ะ สาวกัมพูชาปากแจ๋ว เล่นไพ่เย้ยกฎหมายไทย ด่ากราดพลเมืองดี อ้างเล่นแค่สนุกสนาน ชาวเน็ตจี้ตำรวจตรวจสอบ

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยชายรายหนึ่ง เผยให้เห็นพฤติกรรมของหญิงสาวรายหนึ่ง ลักษณะคล้ายชาวต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่กำลังนั่งเล่นการพนันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก่อนจะเกิดการปะทะคารมอย่างดุเดือดกับชายที่ถ่ายคลิป โดยระบุข้อความว่า “ปากแข็งแรงจัง..เจ้าของพื้นที่บูรณาการทุกหน่วยงานลงตรวจสอบหน่อย..หมู่บ้าน XXX อ่อนนุช XXX”

ชายที่ถ่ายคลิป: นี่มันผิดกฎหมายรู้เปล่า

หญิงชาวกัมพูชา: เขาก็เล่นกัน เกี่ยวอะไรกับมึง…

ชายที่ถ่ายคลิป: ไอ้เ…ย อ้าวนี่มึงอยู่เมืองไทย แล้วกฎหมายไม่เคารพเลยหรอ เออ พวกเนี้ยเดือดร้อนกันหมด ตำรวจลงก็เดือดร้อนกันหมด มึงไปเล่นนู้น ที่ห้องบ้านมึงนู้น ไปเลยไปเล่นบ้านมึงนู้น

หญิงชาวกัมพูชา: ชอบหาเรื่องฉิบหาย มันอยู่คนละฝั่งมันตายเลยไหม ฮะ ตายไหม ถ้ามึงอยู่ของกู กูอยู่ของมึง มึงตายไหม

ชายที่ถ่ายคลิป: ไอเ…ย มันผิดกฎหมายไทย มึงไม่เคารพกฎหมายไทย มึงไม่กลัวหรอตำรวจ

หญิงชาวกัมพูชา: ไม่ได้เล่นมากมาย กูเล่นสนุกสนาน

ชายที่ถ่ายคลิป: สนุกสนานแล้วตำรวจเขาสนุกสนานด้วยไหม

หญิงชาวกัมพูชา: แล้วมึงมาเดือดร้อนอะไร บ้านมึงอยู่นี่หรอ

ชายที่ถ่ายคลิป: เออ ทำไมอะ ก็นี่ประเทศกู มึงจะทำเ…ยอะไรก็ได้หรอ

ภาพจากคลิปวิดีโอสาวต่างด้าวนั่งเล่นไพ่เถียงกับพลเมืองดี
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

จากนั้นก็เป็นการปะทะคารมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากคลิปดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “คนถ่าย ใจเย็นจัด เป็นกูตกเก้าอี้ไปแล้ว ผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยว กูเชื่อเรื่องเท่าเทียม ปากหน้าตากูทนดูไม่ได้เลย”

“ตอนนี้ตำรวจลงไปหรือยังคะ ช่วยจัดการหน่อยเถอะคนปากดีแบบนี้อยากเห็นตอนจบจังเลย” , “รอดูจุดจบมันค่ะ ได้โปรด เอามาลงด้วย” , “ไปเถียงกลับมันทำไม เอาหลักฐานนี่ให้ตำรวจจับมันก็จบ ดูซิจะเก่งแค่ไหน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย ข่าวต่างประเทศ

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

38 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม แจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันตรักษ์ เคลื่อนไหวหลังศาลพิพากษา ปู มัณฑนา คุก 2 ปีปรับ 6 หมื่น ข่าว

ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; อัมพาต &quot;ทรัมป์&quot; สั่งกองทัพเรือ คุ้มกันเรือน้ำมันด่วน ข่าวต่างประเทศ

หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก “ช่องแคบฮอร์มุซ” อัมพาต “ทรัมป์” สั่งทัพเรือ คุ้มเรือน้ำมันด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิลลี่ ผีก้าบก้าบ รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยภาพอตัปเดตอาการล่าสุด ตลกรุ่นใหญ่หลังป่วยสโตรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา &#039;เซอร์กิตเบรกเกอร์&#039; เศรษฐกิจ

พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา ‘เซอร์กิตเบรกเกอร์’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ผุดนโยบาย “สองราคา” แยกราคาชาวต่างชาติ แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ข่าวต่างประเทศ

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้ บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ร้องไห้หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:50 น.
60
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button