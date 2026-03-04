สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก
หลักฐานคาโต๊ะ สาวกัมพูชาปากแจ๋ว เล่นไพ่เย้ยกฎหมายไทย ด่ากราดพลเมืองดี อ้างเล่นแค่สนุกสนาน ชาวเน็ตจี้ตำรวจตรวจสอบ
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยชายรายหนึ่ง เผยให้เห็นพฤติกรรมของหญิงสาวรายหนึ่ง ลักษณะคล้ายชาวต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่กำลังนั่งเล่นการพนันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก่อนจะเกิดการปะทะคารมอย่างดุเดือดกับชายที่ถ่ายคลิป โดยระบุข้อความว่า “ปากแข็งแรงจัง..เจ้าของพื้นที่บูรณาการทุกหน่วยงานลงตรวจสอบหน่อย..หมู่บ้าน XXX อ่อนนุช XXX”
ชายที่ถ่ายคลิป: นี่มันผิดกฎหมายรู้เปล่า
หญิงชาวกัมพูชา: เขาก็เล่นกัน เกี่ยวอะไรกับมึง…
ชายที่ถ่ายคลิป: ไอ้เ…ย อ้าวนี่มึงอยู่เมืองไทย แล้วกฎหมายไม่เคารพเลยหรอ เออ พวกเนี้ยเดือดร้อนกันหมด ตำรวจลงก็เดือดร้อนกันหมด มึงไปเล่นนู้น ที่ห้องบ้านมึงนู้น ไปเลยไปเล่นบ้านมึงนู้น
หญิงชาวกัมพูชา: ชอบหาเรื่องฉิบหาย มันอยู่คนละฝั่งมันตายเลยไหม ฮะ ตายไหม ถ้ามึงอยู่ของกู กูอยู่ของมึง มึงตายไหม
ชายที่ถ่ายคลิป: ไอเ…ย มันผิดกฎหมายไทย มึงไม่เคารพกฎหมายไทย มึงไม่กลัวหรอตำรวจ
หญิงชาวกัมพูชา: ไม่ได้เล่นมากมาย กูเล่นสนุกสนาน
ชายที่ถ่ายคลิป: สนุกสนานแล้วตำรวจเขาสนุกสนานด้วยไหม
หญิงชาวกัมพูชา: แล้วมึงมาเดือดร้อนอะไร บ้านมึงอยู่นี่หรอ
ชายที่ถ่ายคลิป: เออ ทำไมอะ ก็นี่ประเทศกู มึงจะทำเ…ยอะไรก็ได้หรอ
จากนั้นก็เป็นการปะทะคารมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากคลิปดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “คนถ่าย ใจเย็นจัด เป็นกูตกเก้าอี้ไปแล้ว ผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยว กูเชื่อเรื่องเท่าเทียม ปากหน้าตากูทนดูไม่ได้เลย”
“ตอนนี้ตำรวจลงไปหรือยังคะ ช่วยจัดการหน่อยเถอะคนปากดีแบบนี้อยากเห็นตอนจบจังเลย” , “รอดูจุดจบมันค่ะ ได้โปรด เอามาลงด้วย” , “ไปเถียงกลับมันทำไม เอาหลักฐานนี่ให้ตำรวจจับมันก็จบ ดูซิจะเก่งแค่ไหน”
