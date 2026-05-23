ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองวิวาห์หวานที่นอร์เวย์ สวยหล่อดุจเจ้าหญิงเจ้าชายในนิยาย

เปิดภาพล่าสุด ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองวิวาห์หวานที่นอร์เวย์ เคียงคู่เต้นรำสุดโรแมนติก สวยหล่อดุจเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยาย
บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น สำหรับงานฉลองวิวาห์ของคู่รักซุปเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของไทย อย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา หลังจัดงานแต่งตามประเพณีพื้นบ้านอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่นไปเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา
ล่าสุดบ่าวสาวป้ายแดงก็บินลัดฟ้าไปจัดงานแต่งงานอีกครั้งที่ประเทศนอร์เวย์บ้านเกิด ญาญ่า นั่นเอง โดยเมื่อวานนี้ (22 พ.ค. 69) มีการล่องเรือฉลองวิวาห์กับเพื่อน ๆ สุดโรแมนติก และในวันนี้ก็ถึงวันสำคัญของทั้งคู่ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต่าง ๆ ก็มีการจัดปาร์ตี้ฉลองวิวาห์กันในโถงแก้วสุดอบอุ่น งานนี้มีโชว์เต้นรำจากคู่บ่าวสาวด้วย เรียกได้ว่า ณเดชน์-ญาญ่า ในลุคงานแต่งที่นอร์เวย์วันนี้ สวยหล่อเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายที่หลุดออกมาจากเทพนิยายเลยทีเดียว
อ้างอิงจาก : IG keaw_jung
