อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง ลั่น ลาออกเอง! หลังโดนโยงปมฉาว ‘ผู้ประกาศข่าวกร่างจนโดนปลด’

กรุ๊งกริ๊ง รังสิมา อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์แจง หลังโดนโยงปมฉาว ‘ผู้ประกาศข่าวกร่างจนโดนปลด’ ลั่น “ดิฉันลาออกเอง”
จากกรณีที่นักข่าวช่องดัง ภูริภัทร บุญนิล ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Phuri Phatara เกี่ยวกับพฤติกรรมของ “ผู้ประกาศข่าวเช้าช่องดัง” รายหนึ่งเพิ่งถูกปลด เพราะชอบโชว์กร่างใส่เพื่อนร่วมงาน แถมทำงานไม่มืออาชีพ ไม่เตรียมพร้อมอะไรสักอย่าง จนหลายคนเอือมระอา ทั้งยังเปิดประเด็นคำใบ้เพิ่มอีกว่า “ใครไม่อ่านข่าวเช้าอาทิตย์หน้าก็คือคนนั้น” จนชาวเน็ตต่างขมักเขม้นหาคำตอบกันจ้าละหวั่น ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ปลดแล้ว! ผู้ประกาศข่าวช่องดัง โชว์กร่างใส่ทีมงาน-ไม่มืออาชีพ วงในแย้มคำใบ้
ล่าสุดเฟซบุ๊กส่วนตัวของ กรุ๊งกริ๊ง รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร อดีตผู้ประกาศข่าวช่องอมรินทร์ทีวี ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านข้อความ หลังเจ้าตัวโดนโยงปมฉาวดังกล่าว โดยระบุว่า “เหมือนจู่ ๆ คอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหา “ผู้ประกาศข่าวเช้า กร่าง โดนปลด” ดิฉันลาออกเองค่ะ ส่วนออกเพราะเรื่องอะไรขอเก็บเอาไว้ในใจค่ะ เผื่อใครอยากจะเปิดประวัติ ดิฉันแปะประวัติให้เลยค่ะ !! ใครไม่รู้ แต่ไม่ใช่หนูแน่นอนค้าาา”
อ้างอิงจาก : FB รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร
