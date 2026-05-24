กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ
รายงานอุบัติเหตุเที่ยงวันบนถนนสายเขาปีป-เขาทะลุ อ.สวี รถบรรทุกคนงานกลับจากตัดทุเรียนเสียหลักข้ามเลน พุ่งชนรถสวนทาง เด็ก 2 ขวบเสียชีวิตด้วย
ช่วงเที่ยง 12.08 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ 2 คันชนประสานงากันอย่างรุนแรงในพื้นที่ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 6 ราย และบาดเจ็บอีก 3 ราย หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงวัยเพียง 2 ขวบ
ร.ต.ท.สานนท์ สิทธิดำรงค์ รอง สว.สอบสวน สภ.นาสัก ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายราย บนถนนสายเขาปีป-เขาทะลุ หมู่ 13 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมชุดกู้ชีพกู้ภัยหลายหน่วย
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุแบบมีรั้ว ทะเบียน 3 ฒส 6509 กรุงเทพมหานคร สภาพพังยับเยินทั้งคัน เศษชิ้นส่วนรถกระจายเกลื่อนถนน ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนอนกระจัดกระจายอยู่บริเวณรอบรถ ห่างออกไปพบรถกระบะมิตซูบิชิสีเขียว ทะเบียนชุมพร ตกอยู่ข้างทาง สภาพด้านหน้าพังยับ มีผู้ติดค้างภายใน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำร่างออกจากซากรถ
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ สาเหตุยังอยู่ระหว่างสอบสวน
ผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย ในจำนวนนี้มีผู้หญิง 1 ราย ผู้ชาย 3 ราย หญิงสาวอายุ 18 ปี 1 ราย และเด็กหญิงวัย 2 ขวบอีก 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 3 ราย ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 2 ราย เป็นชายอายุ 22 ปี และชายอายุ 18 ปี ส่วนอีกราย เป็นหญิงอายุ 23 ปี มีอาการแน่นหน้าอก เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสวี
ผู้บาดเจ็บรายหนึ่งคือ นายสมพงษ์ศักดิ์ อ่อนดี อายุ 18 ปี ชาว ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ขณะที่รถกระบะมิตซูบิชิสีเขียว มีผู้โดยสารคือ นายบรรจง ยืนนาน อายุ 65 ปี ผู้ขับ และนางจิระวรรณ ยืนนาน อายุ 60 ปี ชาว ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ผู้โดยสารในรถกระบะแบบมีรั้วเดินทางกลับจากพื้นที่เขาทะลุ หลังไปช่วยกันตัดทุเรียน ก่อนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า ขณะเกิดเหตุรถกระบะแบบมีรั้วอาจเกิดยางระเบิด ทำให้เสียหลักพุ่งข้ามเลนเข้าชนรถที่สวนทางมา อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนัก รถกระบะแบบมีรั้วขับมาด้วยความเร็ว ก่อนเสียหลักบริเวณทางโค้ง
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุที่แท้จริง ทั้งเรื่องสภาพรถ ความเร็ว สภาพถนน และสภาพอากาศ
(หมายเหตุ : ภาพปกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุ)
