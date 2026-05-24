ตร.ไซเบอร์เร่งสอบ ไลฟ์ร่วมเพศว่อนเฟซบุ๊ก เตือนชาวเน็ตอย่ากดไลก์-แชร์ ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ คุก 5 ปี

เผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 12:02 น.
รอง ผบช.สอท. สั่ง บก.ตอท. ตามล่าเจ้าของเพจ-ตัวบุคคลในคลิป เล็งเอาผิด ม.14(4) และ ม.14(5) ปรับสูงสุด 1 แสน พร้อมประสานเฟซบุ๊กถามมาตรฐานคัดกรอง

จากกรณีคลิปอนาจารและไลฟ์มีเพศสัมพันธ์แพร่กระจายบนเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 จนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ ล่าสุดตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ ออกมาเตือนประชาชนงดกดไลก์-กดแชร์ ชี้เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษเท่ากับผู้เผยแพร่

ทีมข่าวอาชญากรรม ช่อง 3 ตรวจสอบเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 พบว่าเพจที่ลงคลิปดังกล่าวถูกลบออกหมดแล้ว เหลือเพียงการพูดคุยของผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์

บก.ตอท. ตามล่า URL หาตัวเจ้าของเพจ

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. กล่าวว่า ทีมสายตรวจโซเชียลตรวจพบคลิปตั้งแต่คืนวันเสาร์ และรายงานผู้บังคับบัญชาทันที จากนั้นมีการสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ตรวจสอบ URL หาเจ้าของเพจและบุคคลในคลิป

หากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักรไทย ตำรวจจะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด

ประสานเฟซบุ๊ก ถามทำไมระบบคัดกรองไม่ทำงาน

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวต่อว่า ตำรวจไซเบอร์จะประสานเฟซบุ๊ก ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชน (Community Standards) ว่าเหตุใดระบบจึงไม่สามารถจับคลิปลามกได้ จนปล่อยให้คลิปแพร่กระจายมีผู้ชมจำนวนมาก

ตามหลักแล้ว เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศต้องถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติ

เปิดอัตราโทษ พ.ร.บ.คอมพ์ คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

ตำรวจไซเบอร์ระบุว่า การโพสต์คลิปลักษณะนี้เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(4) ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ที่กดไลก์-กดแชร์คลิปลามก จะมีความผิดตามมาตรา 14(5) ฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ลามกอนาจาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษเท่ากับผู้เผยแพร่

แนะกด Report-โทร 1441 แจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชม.

หากประชาชนพบคลิปลักษณะนี้ ตำรวจไซเบอร์แนะให้กด Report บนแพลตฟอร์มและโทรแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ ย้ำว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้คือ “คอนเทนต์ขยะ” เสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงห้ามทำเนื้อหาล่อแหลมลงโลกออนไลน์โดยเด็ดขาด

รู้จัก 6 หมวด มาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊ก

ตำรวจไซเบอร์อธิบายว่า มาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊ก (Facebook Community Standards) คือกฎที่ Meta ใช้ควบคุมพฤติกรรม เนื้อหา และบัญชีผู้ใช้ หากฝ่าฝืนอาจถูกจำกัดการมองเห็น (Shadowban) ซ่อนโพสต์ หรือปิดบัญชี โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ดังนี้

  1. ความปลอดภัย (Safety): ห้ามเนื้อหาความรุนแรง การทำร้ายตัวเอง การฆ่าตัวตาย การข่มขู่ คุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ
  2. พฤติกรรมแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech): ห้ามโพสต์ข้อความหรือภาพเหยียดเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ
  3. สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย (Restricted Goods): ห้ามโปรโมทหรือขายอาวุธ ยาเสพติด อาหารเสริมหรือยาที่อ้างสรรพคุณเกินจริง และการพนัน
  4. ความโปร่งใสและถูกต้อง (Integrity): ห้ามแชร์ข่าวปลอม ห้ามใช้บัญชีปลอม แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือปั่นยอดไลก์-แชร์ (Spam)
  5. ภาพโป๊เปลือย (Nudity): ห้ามภาพเปลือยอวัยวะเพศ และภาพเปลือยช่วงบนของผู้หญิง ยกเว้นเพื่อให้นมบุตรหรือเหตุผลทางการแพทย์
  6. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property): ห้ามนำรูป วิดีโอ หรือเพลงของผู้อื่นมาใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

