ตร.ไซเบอร์เร่งสอบ ไลฟ์ร่วมเพศว่อนเฟซบุ๊ก เตือนชาวเน็ตอย่ากดไลก์-แชร์ ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ คุก 5 ปี
รอง ผบช.สอท. สั่ง บก.ตอท. ตามล่าเจ้าของเพจ-ตัวบุคคลในคลิป เล็งเอาผิด ม.14(4) และ ม.14(5) ปรับสูงสุด 1 แสน พร้อมประสานเฟซบุ๊กถามมาตรฐานคัดกรอง
จากกรณีคลิปอนาจารและไลฟ์มีเพศสัมพันธ์แพร่กระจายบนเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 จนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ ล่าสุดตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ ออกมาเตือนประชาชนงดกดไลก์-กดแชร์ ชี้เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษเท่ากับผู้เผยแพร่
ทีมข่าวอาชญากรรม ช่อง 3 ตรวจสอบเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 พบว่าเพจที่ลงคลิปดังกล่าวถูกลบออกหมดแล้ว เหลือเพียงการพูดคุยของผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์
บก.ตอท. ตามล่า URL หาตัวเจ้าของเพจ
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. กล่าวว่า ทีมสายตรวจโซเชียลตรวจพบคลิปตั้งแต่คืนวันเสาร์ และรายงานผู้บังคับบัญชาทันที จากนั้นมีการสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ตรวจสอบ URL หาเจ้าของเพจและบุคคลในคลิป
หากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักรไทย ตำรวจจะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด
ประสานเฟซบุ๊ก ถามทำไมระบบคัดกรองไม่ทำงาน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวต่อว่า ตำรวจไซเบอร์จะประสานเฟซบุ๊ก ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชน (Community Standards) ว่าเหตุใดระบบจึงไม่สามารถจับคลิปลามกได้ จนปล่อยให้คลิปแพร่กระจายมีผู้ชมจำนวนมาก
ตามหลักแล้ว เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศต้องถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติ
เปิดอัตราโทษ พ.ร.บ.คอมพ์ คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน
ตำรวจไซเบอร์ระบุว่า การโพสต์คลิปลักษณะนี้เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(4) ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผู้ที่กดไลก์-กดแชร์คลิปลามก จะมีความผิดตามมาตรา 14(5) ฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ลามกอนาจาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษเท่ากับผู้เผยแพร่
แนะกด Report-โทร 1441 แจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชม.
หากประชาชนพบคลิปลักษณะนี้ ตำรวจไซเบอร์แนะให้กด Report บนแพลตฟอร์มและโทรแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ ย้ำว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้คือ “คอนเทนต์ขยะ” เสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงห้ามทำเนื้อหาล่อแหลมลงโลกออนไลน์โดยเด็ดขาด
รู้จัก 6 หมวด มาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊ก
ตำรวจไซเบอร์อธิบายว่า มาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊ก (Facebook Community Standards) คือกฎที่ Meta ใช้ควบคุมพฤติกรรม เนื้อหา และบัญชีผู้ใช้ หากฝ่าฝืนอาจถูกจำกัดการมองเห็น (Shadowban) ซ่อนโพสต์ หรือปิดบัญชี โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ดังนี้
- ความปลอดภัย (Safety): ห้ามเนื้อหาความรุนแรง การทำร้ายตัวเอง การฆ่าตัวตาย การข่มขู่ คุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ
- พฤติกรรมแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech): ห้ามโพสต์ข้อความหรือภาพเหยียดเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ
- สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย (Restricted Goods): ห้ามโปรโมทหรือขายอาวุธ ยาเสพติด อาหารเสริมหรือยาที่อ้างสรรพคุณเกินจริง และการพนัน
- ความโปร่งใสและถูกต้อง (Integrity): ห้ามแชร์ข่าวปลอม ห้ามใช้บัญชีปลอม แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือปั่นยอดไลก์-แชร์ (Spam)
- ภาพโป๊เปลือย (Nudity): ห้ามภาพเปลือยอวัยวะเพศ และภาพเปลือยช่วงบนของผู้หญิง ยกเว้นเพื่อให้นมบุตรหรือเหตุผลทางการแพทย์
- ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property): ห้ามนำรูป วิดีโอ หรือเพลงของผู้อื่นมาใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
