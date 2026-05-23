เปิดคลิปวินาทีสุดท้าย เจได Japan and friend ก่อนกลับดาวหมาตลอดกาล
เปิดคลิปสะเทือนใจ วินาทีสุดท้าย “เจได” Japan and friend พี่ชายจุ๊มเหม่ง นอนฟังเพลงโปรด ก่อนกลับดาวหมาไปตลอดกาล
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่สะเทือนหัวใจคนรักหมาเป็นอย่างมาก เมื่อ คุณแป้น เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Japan and friend โพสต์คลิปแจ้งแฟนคลับว่า “เจได” กลับดาวหมาแล้ว เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยนอนอยู่ในอ้อมกอดแสนอบอุ่นของคุณแป้นแล้วหลับไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับอาการป่วยโรคมะเร็งหลอดเลือด ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มแฟน ๆ และชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจคุณแป้นกันอย่างท่วมท้น
ล่าสุด คุณแป้น ได้มีการโพสต์คลิปนาทีก่อนที่ เจได จะกลับดาวหมา โดยทั้งสองนอนเคียงข้างกัน พร้อมฟังเพลงโปรดของเจได จากนั้นเจไดก็ค่อย ๆ หลับและจากไปตลอดกาล
“วันนี้ก่อนจะเดินทาง แป้นตัดสินใจบอกเค้าว่าไม่ต้องห่วงแม่นะ แม่อยู่ได้ เพราะทุกวันแป้นจะบอกเจไดว่า อย่าเพิ่งไปนะขอเวลาอีก….หน่อย
แต่วันนี้แป้นรู้สึกว่าไม่อยากเห็นแก่ตัวอีกต่อไป ความตั้งใจของเราคือไม่ต้องการเห็นเค้าเจ็บปวดหรือทรมาน การยื้อเค้าก็เช่นกัน แค่เราเห็นเค้าขยับตัวไม่ได้แค่เสี้ยววินาทีก็ไม่ไหวแล้ว
เจไดบอกว่าอยากฟัง ode to joy พอแป้นเปิดเพลงนี้ปุ๊บและเจไดก็เริ่ม shut down… เพลงสุดท้ายที่เราฟังด้วยกันนะ ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องมาเกิดแล้วนะลูกชาย ไปเป็นเทวดาตัวน้อยน้อยนะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB Japan and friends
ติดตาม The Thaiger บน Google News: