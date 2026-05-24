สรุปดราม่า “ไลฟ์สดร่วมเพศ” ว่อนเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรคพลิกเกม แจกคลิปสอนวิธีขอถุงยางฟรี

เผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 08:52 น.
คืนวันเสาร์ 23 พ.ค. 69 เฟซบุ๊กเพจอวตารไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์ไร้เซนเซอร์ ยอดดูทะลุ 20,000 เพจดัง-หน่วยงานรัฐโผล่ร่วมชม แอดมินกรมควบคุมโรคแจงตรวจสอบ พร้อมแปะลิงก์สอนเบิกถุงยางอนามัยฟรี

ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 โซเชียลมีเดียไทยพลุ่งพล่านอีกครั้งจากกรณีไลฟ์สดร่วมเพศบนเฟซบุ๊ก ที่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มในเวลาไล่เลี่ยกัน เพจดังหลายเพจรวมถึงหน่วยงานรัฐโผล่ชื่อ “กำลังร่วมรับชม” จนกลายเป็นประเด็นถูกแซวกันสนุก ก่อนกรมควบคุมโรคจะพลิกสถานการณ์ด้วยการเข้าให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัยทันที

เวลา 23.05 น. เฟซบุ๊กเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่า “เกิดอะไรขึ้น! ตอนนี้มีไลฟ์สดร่วมเพศในเฟซบุ๊ก จำนวนมาก” จุดประเด็นให้ผู้ใช้งานจำนวนมากแห่เข้าไปตรวจสอบ

รายงานจากเดลินิวส์ระบุว่า เพจอวตารแชร์คลิปไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์ไร้เซนเซอร์ มียอดผู้ชมไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ดาราดัง โดม ปกรณ์ ลัม ผ่านเพจ Dome Pakorn Lam ก็ถูกแคปหน้าจอว่ามีชื่ออยู่ในรายการ “กำลังร่วมรับชม” เช่นเดียวกับเพจ Drama-Addict และเพจทางการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เวลา 23.39 น. เพจ Drama-Addict โพสต์ข้อความ “ถถถถถถถถถ” พร้อมแชร์ข้อมูลจากข่าวสดที่ระบุว่า “แอดมิน กรมควบคุมโรค โร่แจง หลังโผล่ชมไลฟ์สยิว แชร์ว่อนออนไลน์”

จากนั้นเพจ Drama-Addict ชี้แจงด้วยลีลาแซะตัวเองว่าการเข้าไปดูครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรม “เพื่อวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นการฝึกสติเพื่อมองเห็นความจริงว่าสังขารไม่เที่ยง” พร้อมระบุว่าได้ Report เฟซบุ๊กไปตั้งแต่ช่วงบ่ายสองตอนคนดูยังไม่เยอะ แต่ระบบไม่จัดการ

แอดมินเพจกรมควบคุมโรคออกมาชี้แจงสั้น ๆ ว่าเข้ามาตรวจสอบหลังลูกเพจส่งลิงก์มา และได้แจ้งสแปมเรียบร้อย ขณะเดียวกัน เพจ “บิ๊กเกรียน” แท็กกรมควบคุมโรคโดยตรง แอดมินจึงสวมหมวกหน่วยงานสาธารณสุขทันที

แอดมินกรมควบคุมโรคโพสต์ตอบกลับว่า การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง พร้อมเชิญชวนให้ดูคลิปเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีเบิกถุงยางอนามัย ภายใต้สโลแกน “ตรวจสอบเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้” และระบุว่าถุงยางอนามัยพร้อมชุดตรวจ HIV สามารถเบิกได้ฟรี

เพจ Drama-Addict ตามมาชื่นชมแอดมินกรมควบคุมโรคทันทีว่า “ยอดเยี่ยมมากครับ แอดมินเพจกรมนี้ ขนาดนอกเวลาราชการยังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน”

ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าของเพจอวตารที่ปล่อยไลฟ์ดังกล่าว คาดว่าคลิปไลฟ์ถูกลบจากเฟซบุ๊กไปแล้ว ขณะที่กรณีนี้สะท้อนปัญหาเรื้อรังเรื่องการควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลานอกราชการ ที่ระบบรายงานของเฟซบุ๊กเองอาจตอบสนองช้ากว่าการกระจายของคอนเทนต์ละเมิด

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์

