ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุยิงปะทะหน่วยอารักขาใกล้ทำเนียบขาว มีผู้บาดเจ็บ 2 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 06:36 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 06:43 น.
Police and members of the Secret Service block streets around the White House, Saturday, May 23, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

เกิดเหตุยิงปะทะใกล้ทำเนียบขาว บาดเจ็บ 2 คน เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดพื้นที่ด่วน เร่งสืบสวนหาสาเหตุของเหตุโจมตี

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายงานว่าเกิดเหตุปะทะกันระหว่างบุคคลกับหน่วยรักษาความปลอดภัยลับใกล้ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองคน

เหตุเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกถนนเพนซิลเวเนียตัดกับถนนสายที่ 17 ตะวันตกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่หน่วยเครื่องแบบของหน่วยสืบราชการลับเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุยิงปืน จากนั้นจึงเกิดการปะทะกันขึ้น

ผู้สื่อข่าวของซีเอ็นเอ็นรายงานว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดบริเวณใกล้ทำเนียบขาว เจ้าหน้าที่สั่งปิดล้อมพื้นที่ทันที หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์อย่างรวดเร็ว

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยลับให้ข้อมูลว่ากำลังตรวจสอบรายงานการยิงปืนบริเวณหัวมุมถนนสายที่ 17 ตัดกับถนนเพนซิลเวเนียตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ด้านนอกทำเนียบขาว สถานการณ์โดยรวมยังคงไม่ชัดเจน

สมาชิกสื่อมวลชนบริเวณสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาวต้องรีบเข้าไปหลบภัยในห้องแถลงข่าว เจ้าหน้าที่สั่งให้นักข่าวหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยลับตะโกนสั่งการว่า “หมอบลง” พร้อมเตือนว่า “มีการยิงปืน”

ผู้คนพบเห็นเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับถือปืนไรเฟิลเคลื่อนตัวผ่านสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาว เจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นห้องแถลงข่าวอย่างแน่นหนา ต่อมาเจ้าหน้าที่ประกาศยกเลิกการปิดล้อมเมื่อเวลาประมาณ 18:45 น. ตามเวลาภาคตะวันออก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พำนักอยู่ในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุ สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นได้ติดต่อไปยังทำเนียบขาว ตำรวจนครบาลดีซี หน่วยดับเพลิง รวมถึงหน่วยแพทย์ฉุกเฉินดีซีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คาซ พาเทล ผู้อำนวยการ FBI โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเจ้าหน้าที่ของเขาลงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว FBI กำลังสนับสนุนหน่วยสืบราชการลับในการจัดการกับสถานการณ์ยิงปืนใกล้ทำเนียบขาว เขาพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทันที

เซลินา หวัง หัวหน้าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของเอบีซีนิวส์ โพสต์วิดีโอลงใน X แสดงให้เห็นช่วงเวลาที่เธอต้องก้มตัวหลบกระสุนหลังได้ยินเสียงปืน

เธอระบุข้อความว่า “ฉันกำลังถ่ายวิดีโอลงโซเชียลมีเดียด้วยไอโฟนจากสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาวอยู่พอดี ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น เสียงดังเหมือนมีปืนหลายสิบนัด เราได้รับคำสั่งให้วิ่งไปที่ห้องแถลงข่าว ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ที่นั่น”

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ในงานดังกล่าวผู้สื่อข่าวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ต้องหลบกระสุนปืนเช่นกัน

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็น โคล โทมัส อัลเลน ผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ เขาวิ่งฝ่าจุดตรวจรักษาความปลอดภัยพร้อมปืนลูกซองในมือ จากนั้นได้เปิดฉากยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับที่ไล่ตามมา ปัจจุบันเขาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามลอบสังหารทรัมป์รวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆ

ที่มา: CNN Politics

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

