กกต. ประกาศผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
กกต. ประกาศผลทางการ! 21.6 ล้านเสียง (58.64%) โหวตเห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชี้แจงชัดเจนกรณีพบยอดผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:26 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ ในประเด็นคำถามที่ว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ซึ่งได้จัดการลงคะแนนไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ภาพรวมการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น 36,870,302 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.65 จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยผลการลงคะแนนสามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้
-
เห็นชอบ: จำนวน 21,622,029 คน คิดเป็นร้อยละ 58.64 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
- ไม่เห็นชอบ: จำนวน 11,231,161 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
-
ไม่แสดงความคิดเห็น: จำนวน 3,074,442 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
-
บัตรเสีย: จำนวน 942,608 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.56
กกต. แจงปมจำนวนบัตรไม่ตรงกับยอดผู้มาใช้สิทธิ
นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. ยังได้ชี้แจงถึงกรณีที่พบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรทั้งหมด สำหรับการลงคะแนนในประเทศ พบว่ามีจำนวนบัตรน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิจำนวน 12 ใบ โดย กกต. ระบุเหตุผลว่าเกิดจากกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิมาแสดงตนแล้วแต่ไม่ขอรับบัตรออกเสียงประชามติ หรือรับบัตรไปแล้วแต่ไม่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น
ส่วนการลงคะแนนในส่วนของนอกราชอาณาจักร พบว่ามีจำนวนบัตรน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิอยู่ 50 บัตร เนื่องจากมีบางซองที่ส่งกลับมาแล้วไม่มีบัตรออกเสียงประชามติบรรจุอยู่ภายใน
ข้อมูลจาก : FB/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, FB/iLaw
