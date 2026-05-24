ข่าวดาราบันเทิง

โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 10:11 น.
56
โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

ทำถึง! โปงลางสะออน โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ก่อนเริ่มม่วนจอยกันต่อ

สร้างปรากฎการณ์ห้างแตกกลางเมือสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อ วงดนตรีวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยระดับตำนานอย่าง “โปงลางสะออน” กลับมารวมตัวเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอีกครั้งในรอบหลายปี โดยรอบนี้ อี๊ด-สมพงษ์ คุนาประถม, ลูลู่ ดวงฤดี บุญบำรุง และ ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี พร้อมด้วยทีมงานเต็มวงจัดโปรเจกต์ใหญ่เสิร์ฟความม่วนซื่นให้กับคนไทยที่ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับการทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ “โปงลางสะออนทัวร์ยุโรป2026” โดยมีกำหนดการเดินทางไปเปิดทำการแสดงยาวนานถึง 1 เดือนเต็ม

ล่าสุด ลาล่า ขวัญนภา ออกมาโพสต์คลิปขอบคุณ และภาพบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตแรกที่เกิดขึ้น ณ เมืองสต็อกโฮล์ม สวีเดน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากแฟน ๆ ทั้งชาวไทยในสวีเดน และพื้นที่ข้างเคียง รวมถึงชาวเมืองสวีเดนอย่างล้นหลาม เดินทางมารับชมความสนุกจาก โปงลางสะออน กันอย่างเนืองแน่น จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานต้องสั่งให้วงหยุดทำการแสดงลงกลางคัน เนื่องจากคนเข้าชมมีจำนวนเยอะมาก ยากต่อการดูแลรักษาความปลอดภัย

“ดีใจสุด ๆ และเสียใจสุด ๆ ที่ต้องเบรคการเล่นก่อน ห้ามโปงลางสะออนทำการแสดงต่อ เนื่องจากคนล้น สต๊อกโฮมห้างแตก!! เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนและสถานการณ์ได้ จึงต้องยุติเพื่อเคลียสถานการณ์ให้สงบ ล่าลู่ถึงจะขึ้นโชว์ได้ กราบหัวใจคนไทยที่อยู่สตอกโฮล์ม ทั้งเดินทางด้วยการขับรถมาหาหลายชั่วยังและนั่งเครื่องมาดูพวกเราโปงลางสะออน เป็นกำลังใจให้ล่าลู่ได้ขึ้นโชว์ด้วยนะคะ”

โปงลางสะออน โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม-1

โปงลางสะออน โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Kwannapa Ruangsri

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

3 วัน ที่แล้ว
กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ ข่าว

กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ

3 นาที ที่แล้ว
หญิง 51 ช้ำรัก โดน &#039;หมอดูเขมร&#039; หลอกเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม ข่าว

หญิง 51 ช้ำรักหันพึ่ง ‘หมอดูเขมร’ สุดท้ายสูญเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม

6 นาที ที่แล้ว
โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม บันเทิง

โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตะกร้อชายไทยวอล์กเอาต์ ชวดแชมป์โลก 2026 เซ่นจังหวะดราม่าผู้ตัดสินสิงคโปร์ในนัดชิงมาเลเซีย

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขุดประวัติ คนดำมือยิงทำเนียบขาว ป่วยจิตเวช อ้างพระเยซูกลับชาติมาเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ไลฟ์สดร่วมเพศ&quot; ว่อนเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรคพลิกเกม แจกคลิปสอนวิธีขอถุงยางฟรี ข่าว

สรุปดราม่า “ไลฟ์สดร่วมเพศ” ว่อนเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรคพลิกเกม แจกคลิปสอนวิธีขอถุงยางฟรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุยิงปะทะหน่วยอารักขาใกล้ทำเนียบขาว มีผู้บาดเจ็บ 2 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อมรินทร์ทีวี ร่อนจดหมายชี้แจง-ขอโทษ ‘ป๊อบ ปองกูลง ยันไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง ลั่น ลาออกเอง! หลังโดนโยงปมฉาว &#039;ผู้ประกาศข่าวกร่างจนโดนปลด&#039; บันเทิง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง ลั่น ลาออกเอง! หลังโดนโยงปมฉาว ‘ผู้ประกาศข่าวกร่างจนโดนปลด’

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหมืองถ่านหินระเบิด สังเวยแล้ว 90 ศพ จนท.กู้ภัย เร่งค้นหาผู้รอดชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหมืองถ่านหินจีนระเบิด ตายแล้ว 90 ศพ เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองวิวาห์หวานที่นอร์เวย์ สวยหล่อดุจเจ้าหญิงเจ้าชายในนิยาย บันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองวิวาห์หวานที่นอร์เวย์ สวยหล่อดุจเจ้าหญิงเจ้าชายในนิยาย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีสุดท้าย เจได ก่อนกลับดาวหมาตลอดกาล ข่าว

เปิดคลิปวินาทีสุดท้าย เจได Japan and friend ก่อนกลับดาวหมาตลอดกาล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ เศร้า &quot;เจได&quot; กลับดาวหมาแล้ว หลังต่อสู่โรคมะเร็งหลอดเลือด อย่างถึงที่สุด ข่าว

ใจสลาย “เจได” กลับดาวหมาแล้ว หลังป่วยโรคมะเร็งหลอดเลือด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ครูหนุ่มอนาคตไกล จากไปไม่ทันตั้งตัว หลังบรรจุได้เพียง 1 เทอม

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบจ.ลพบุรี แจงงบ 320 ล้าน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้ง 161 แห่ง ไม่ใช่แค่ 3 แห่ง ข่าว

อบจ.ลพบุรี แจงงบ 320 ล้าน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้ง 161 แห่ง ไม่ใช่แค่ 3 จุดตามข่าว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 1/6/69 มาแล้ว เปิดเด่น เลขท้าย 2-3 ตัวแบบจุกๆ Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 1/6/69 มาแล้ว เปิดเด่น เลขท้าย 2-3 ตัวแบบจุกๆ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตลกรุ่นใหญ่ ยอมถูก ครูสอนเต้นผู้ชาย ข่มขืน! แลกอนาคต-ชื่อเสียงในวงการบันเทิง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! ดาราสาว ประกาศลาออกจากวงการ สั่งลบข้อมูลทั้งหมดจากโซเชียล บันเทิง

แฟนคลับช็อก! ดาราสาว ประกาศลาออกจากวงการ สั่งลบข้อมูลทั้งหมดจากโซเชียล

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดแล้ว! ผู้ประกาศข่าวช่องดัง โชว์กร่างใส่ทีมงาน-ไม่มืออาชีพ วงในแย้มคำใบ้

1 วัน ที่แล้ว
ไก่ จันทร์จวง อัปเดตอาการหลังให้คีโม 6 เข็ม เปิดใจสู้ทั้งมะเร็ง และดรามารายวัน ข่าวดารา

ไก่ จันทร์จวง อัปเดตอาการหลังให้คีโม 6 เข็ม เปิดใจสู้ทั้งมะเร็ง และดรามารายวัน

1 วัน ที่แล้ว
ด่วนก่อนอั้น! 10 เลขเด็ด สลาก 5 ภาค งวดล่าสุด 1/6/69 เลขไหนมาแรงเช็กเลย เลขเด็ด

ด่วนก่อนอั้น! 10 เลขเด็ด สลาก 5 ภาค งวดล่าสุด 1/6/69 เลขไหนมาแรงเช็กเลย

1 วัน ที่แล้ว
ซัมซุง จ่ายโบนัสพนักงาน แผนกชิปคนละ 11 ล้านบาท หลังขู่ประท้วงหยุดงาน ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง จ่ายโบนัสพนักงาน แผนกชิปคนละ 11 ล้านบาท หลังขู่ประท้วงหยุดงาน

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

วอลโว่ แจง รถไฟไหม้ XC60 บนมอเตอร์เวย์ ไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่

2 วัน ที่แล้ว
นางงามเวเนซุเอลาอ้างถูกสไตลิสต์คนดังทำร้าย ข่าวต่างประเทศ

ภาพช็อก! นางงามถูกสไตลิสต์ทำร้าย เลือดอาบหน้า ข้างห้องเล่านาที ทะเลาะทุบตีรุนแรง

2 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 10:11 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ

กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569
หญิง 51 ช้ำรัก โดน &#039;หมอดูเขมร&#039; หลอกเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม

หญิง 51 ช้ำรักหันพึ่ง ‘หมอดูเขมร’ สุดท้ายสูญเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569

ตะกร้อชายไทยวอล์กเอาต์ ชวดแชมป์โลก 2026 เซ่นจังหวะดราม่าผู้ตัดสินสิงคโปร์ในนัดชิงมาเลเซีย

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569

ขุดประวัติ คนดำมือยิงทำเนียบขาว ป่วยจิตเวช อ้างพระเยซูกลับชาติมาเกิด

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569
Back to top button