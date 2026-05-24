โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

ทำถึง! โปงลางสะออน โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ก่อนเริ่มม่วนจอยกันต่อ
สร้างปรากฎการณ์ห้างแตกกลางเมือสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อ วงดนตรีวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยระดับตำนานอย่าง “โปงลางสะออน” กลับมารวมตัวเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอีกครั้งในรอบหลายปี โดยรอบนี้ อี๊ด-สมพงษ์ คุนาประถม, ลูลู่ ดวงฤดี บุญบำรุง และ ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี พร้อมด้วยทีมงานเต็มวงจัดโปรเจกต์ใหญ่เสิร์ฟความม่วนซื่นให้กับคนไทยที่ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับการทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ “โปงลางสะออนทัวร์ยุโรป2026” โดยมีกำหนดการเดินทางไปเปิดทำการแสดงยาวนานถึง 1 เดือนเต็ม
ล่าสุด ลาล่า ขวัญนภา ออกมาโพสต์คลิปขอบคุณ และภาพบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตแรกที่เกิดขึ้น ณ เมืองสต็อกโฮล์ม สวีเดน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากแฟน ๆ ทั้งชาวไทยในสวีเดน และพื้นที่ข้างเคียง รวมถึงชาวเมืองสวีเดนอย่างล้นหลาม เดินทางมารับชมความสนุกจาก โปงลางสะออน กันอย่างเนืองแน่น จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานต้องสั่งให้วงหยุดทำการแสดงลงกลางคัน เนื่องจากคนเข้าชมมีจำนวนเยอะมาก ยากต่อการดูแลรักษาความปลอดภัย
“ดีใจสุด ๆ และเสียใจสุด ๆ ที่ต้องเบรคการเล่นก่อน ห้ามโปงลางสะออนทำการแสดงต่อ เนื่องจากคนล้น สต๊อกโฮมห้างแตก!! เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนและสถานการณ์ได้ จึงต้องยุติเพื่อเคลียสถานการณ์ให้สงบ ล่าลู่ถึงจะขึ้นโชว์ได้ กราบหัวใจคนไทยที่อยู่สตอกโฮล์ม ทั้งเดินทางด้วยการขับรถมาหาหลายชั่วยังและนั่งเครื่องมาดูพวกเราโปงลางสะออน เป็นกำลังใจให้ล่าลู่ได้ขึ้นโชว์ด้วยนะคะ”
อ้างอิงจาก : FB Kwannapa Ruangsri
