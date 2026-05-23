อาลัย ครูหนุ่มอนาคตไกล จากไปไม่ทันตั้งตัว หลังบรรจุได้เพียง 1 เทอม รู้สาเหตุการเสียชีวิตยิ่งเศร้า เพื่อนครูและลูกศิษย์ยังทำใจไม่ได้
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เกิดเรื่องเศร้ากับบุคลากรทางการศึกษา หลังมีรายงานการสูญเสีย ครูอนพัช บุญอาจ ครูหนุ่มอนาคตไกล วัยเพียง 25 ปี เสียชีวิตกะทันหันจากอาการวูบ หลังเข้ารับการบรรจุได้เพียง 1 เทอม ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนครู และลูกศิษย์เป็นอย่างมาก โดยเพจเฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุธีวิทยา ได้โพสต์แจ้งข่าว และแสดงความเสียใจ ระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว ด้วยรักและอาลัยยิ่ง กับการจากไปของ “คุณครูอนพัช บุญอาจ” ครูโรงเรียนสุธีวิทยา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี”
ขณะเดียวกัน เพื่อนร่วมงานได้โพสต์ข้อความอาลัยผ่านสื่อโซเชียล ถึง ครูอาร์ม ระบุว่า “แกจะรีบไปไหนอาร์ม #อนพ รีบจากไปทำไมไวจัง ย้ายไปบรรจุแค่เทอมเดียว วันนี้มีข่าวร้าย พวกฉันตกใจ ใจหายกันทุกคน
สัญญาว่าครบกำหนดย้าย จะย้ายมาอยู่ด้วยกัน พูดซะดิบดี ไม่ให้พวกฉันย้ายหนี ให้รอแกย้ายมา ยังไม่มีใครไปไหน มีแต่แกนั่นแหละ รีบไปก่อนเพื่อน วันที่ย้ายไปคำถามที่ถามเพื่อน
ฉันต้องออกจากกลุ่มแนะแนวไหมนิ พวกฉันพร้อมใจไม่ต้องออก อยู่ด้วยกันนี่แหละ ไลน์กลุ่มที่เหมือนมีเพื่อนอยู่ตลอด แกเป็นเพื่อนในวัย 25 ในขณะที่ฉัน 40 แต่เราเป็นเพื่อนกันได้อย่างดี
ข้อความสุดท้ายในไลน์กลุ่มจากแก คือ แกว่าฉันแย่งยายปุ๋ยกิน โอเค แกไม่กลับมาแล้ว แกจากพวกฉันไปตลอดกาล เห็นตู้เย็นที่แกเอาไว้ให้พวกฉันใช้ที่ห้องแนะแนว ฉันก็จะรู้ว่าแกอยู่กับพวกฉันเหมือนเดิมนี่แหละ ฉันรักแกนะ พวกฉันรักแก จะคิดถึงแกตลอดไป บันทึกไว้ 22 พฤษภาคม 2569″
อ้างอิงจาก : FB งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุธีวิทยา
