ข่าวการเมือง

“สุชาติ” แจ้งความ “ไอซ์ รักชนก” เพิ่มอีกคดี หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:30 น.
70

สุชาติ เตรียมแจ้งความ ไอซ์ รักชนก เพิ่มอีกคดี โดยมอบหมายทนายในวันนี้ เวลา 12.30 น. หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาทไปก่อนหน้านี้

จากกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรักชนก หรือ ไอซ์ ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะ กมธ.ศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ในปมโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จ

กรณีกล่าวหาว่า “คนชั่วครองเมือง-รับสินบน” ในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14 (2) (5) และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นาย สุชาติ มอบหมายให้ทีมทนายความ แจ้งความดำเนินคดีอาญากับ น.ส.รักชนก เพิ่มเติมอีกคดี โดยจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันนี้ (22 พ.ค. 69)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

9 นาที ที่แล้ว
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ข่าว

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม

34 นาที ที่แล้ว
ทำไปได้! สาวต่างชาติ เปลือยผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าสุดเย้ายวนกลางหาด ข่าว

ไม่อายฟ้าดิน! สาวต่างชาติ แก้ผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าเซ็กซี่กลางหาดภูเก็ต

35 นาที ที่แล้ว
ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต บันเทิง

ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยกระดับป้องกัน หลังประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่อ “อีโบลา”

49 นาที ที่แล้ว
พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง ถูกกระบะชนขณะกลับวัด ข่าว

สลดเชียงใหม่ พระอาจารย์คิม ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส มรณภาพแล้ว

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สามี “ทนายแจม” โผล่เม้นต์ สส.พรรคส้ม บอกไม่น่าเชื่อคนผิดลูกเมียยังมีที่ยืนในสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคเอฟซีจัดโปรไก่ทอด 4 ฟรี 4 จ่ายเพียง 180 บาท เฉพาะ 22 พ.ค. 69 ข่าว

เคเอฟซีจัดโปร ไก่ทอด 4 ฟรี 4 วันนี้วันเดียว เช็กสาขาที่ร่วมรายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น เศรษฐกิจ

รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “น้องจูน” พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รถตกข้างทาง ขณะไปรับผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญคาด 5 นทท.อิตาลีอาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ป๊อป ปองกูล&quot; ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย บันเทิง

“ป๊อป ปองกูล” ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจสซี่ เจ หายขาดจากมะเร็งเต้านมแล้ว ข่าวต่างประเทศ

เจสซี เจ ร้องไห้หนัก หายจากโรคมะเร็งแล้ว หลังผ่าตัด ทรมานนานนับปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง &quot;แก่กะโหลกกะลา&quot; หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน ข่าว

อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง “แก่กะโหลกกะลา” หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ ยันมีหลักฐานมัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก? บันเทิง

ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสก โลโซ มีผื่นและตุ่มใสขึ้นแขน หวั่นเป็นงูสวัด ข่าวดารา

น่าห่วง! เสก โลโซ มีผื่นตุ่มใสขึ้นแขน ผวาเป็นงูสวัด-เริม ล่าสุดแพทย์ตอบแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” แจ้งความ “ไอซ์ รักชนก” เพิ่มอีกคดี หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบสลดซ้ำ! รถตู้ส่งนักเรียน พยายามฝ่าไม้กั้นรถไฟ จอดนิ่งคาราง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประณาม BRN ยิงเจ้าหน้าที่-หลาน ขณะกลับจากละหมาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปารีสตัดสินให้ “แอร์แฟรนซ์-แอร์บัส” มีความผิด ต้นเหตุเครื่องบินตกคร่า 228 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:30 น.
70
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
Back to top button