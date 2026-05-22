“สุชาติ” แจ้งความ “ไอซ์ รักชนก” เพิ่มอีกคดี หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาท
สุชาติ เตรียมแจ้งความ ไอซ์ รักชนก เพิ่มอีกคดี โดยมอบหมายทนายในวันนี้ เวลา 12.30 น. หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาทไปก่อนหน้านี้
จากกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรักชนก หรือ ไอซ์ ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะ กมธ.ศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ในปมโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จ
กรณีกล่าวหาว่า “คนชั่วครองเมือง-รับสินบน” ในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14 (2) (5) และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นาย สุชาติ มอบหมายให้ทีมทนายความ แจ้งความดำเนินคดีอาญากับ น.ส.รักชนก เพิ่มเติมอีกคดี โดยจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันนี้ (22 พ.ค. 69)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สุชาติ” เอาผิด “ไอซ์ รักชนก” โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก
- “สุชาติ” ไหว้ขอโทษ เดินชนไหล่นักข่าว เคืองถูกจี้หลายคำถาม ฮึ่ม “มึงรู้จักกูน้อยไป”
- “ไอซ์” โพสต์เดือดถึง “คนถ่อย” ถามที่สาธารณะยังกร่างนี้ ลับหลังจะขนาดไหน?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: