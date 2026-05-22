ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ ยันมีหลักฐานมัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:48 น.
68

กรมราชทัณฑ์ ยันมีหลักฐานมัดตัว ไผ่ ดาวดิน เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ นำเสื้อผ้าคลุมกล้อวงจรปิด ดำเนินการตามวินัยตามที่กฎหมายกำหนด

เพจ กรมราชทัณฑ์แจงกรณี “ไผ่ จตุภัทร์” หรือ “ไผ่ ดาวดิน” อุทธรณ์คำสั่งวินัย ยื่นฟ้องศาลปกครองยืนยันดำเนินการตามกฎหมาย ภาพวงจรปิดมัดตัวชัดเจน เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ

โดยในเอกสารระบุว่า “กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานจากพฤติการณ์ที่ปรากฏ ดังนี้ นายจตุภัทร์ ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อกำหนดภายในเรือนจำอย่างชัดเจน อันได้แก่ การนำเสื้อผ้าของทางราชการไปคลุมปิดกล้องวงจรปิดในห้องคุมขัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน และการนำกาแฟผสมน้ำไปขีดเขียนข้อความขนาดใหญ่บนกำแพงภายในห้อง ซึ่งข้อความมีลักษณะเป็นการเขียนข้อความที่ไม่สมควร ส่งผลให้เรือนจำฯ เกิดความเสียหายในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและการควบคุมก่อให้เกิดความสกปรกและทรัพย์สินราชการเสียหาย

จากการสอบข้อเท็จจริงของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการแจ้งให้นายจตุภัทร์ ทราบแล้วว่า มีสิทธินำบุคคลที่ไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบสวนได้ ซึ่งนายจตุภัทร์ ได้ลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองถ้อยคำในบันทึกคำให้การแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่านายจตุภัทร์ ได้ร้องขอให้มีบุคคลที่ตนไว้วางใจหรือทนายความเข้ารับฟังการสอบข้อเท็จจริงและมิได้นำพยานหลักฐานมาแสดง เพื่อแก้ข้อกล่าวหาหรือขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับข้อกล่าวหา

ประกอบกับหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติการณ์ไว้ได้ทั้งหมด นายจตุภัทร์ ได้ให้การยอมรับว่ากระทำการตามที่ถูกกล่าวหา โดยมิได้โต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจำมีอำนาจดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักความเหมาะสม สัดส่วนแห่งการลงโทษ และสิทธิของผู้ต้องขังตามที่กฎหมายรับรองไว้ทุกประการ มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือใช้อำนาจโดยมิชอบแต่อย่างใด

กรณีข้อโต้แย้ง “ถูกงดเยี่ยมญาติใกล้ชิด โดยไม่ระบุเวลาสิ้นสุดการลงโทษ” กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการทางวินัยตามกฎกระทรวง การดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ.2563 แก่นายจตุภัทร์ ฐานจงใจ ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่นเสียหาย ข้อ 10(2) ให้ลดชั้น และฐานจงใจทำให้ผู้อื่นหรือกิจการของเรือนจำเสียหาย ข้อ 16(3)(ง) ตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกฯ แต่เนื่องจากนายจตุภัทร์ เป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี จึงไม่สามารถลงโทษตามข้อดังกล่าวได้ จึงต้องอาศัยอำนาจตามข้อ 20 ลงโทษภาคทัณฑ์แทน ดังนั้น เมื่อนายจตุภัทร์ ได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2568 จึงถือว่าคำสั่งลงโทษมีผลและสิ้นสุดนับแต่วันดังกล่าว

ทั้งนี้ การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขัง ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับการเยี่ยมญาติใกล้ชิด จะต้องไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย ในรอบที่มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด เป็นต้น อันเป็นไปตามแนวทางบริหารงานเรือนจำเพื่อความเสมอภาค

กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า การดำเนินงานของเรือนจำทุกแห่งยึดถือหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และความมั่นคงปลอดภัยภายในเรือนจำควบคู่กัน โดยการใช้มาตรการทางวินัยต่อผู้ต้องขังเป็นไป

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยภายในเรือนจำ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชทัณฑ์โดยรวม มิได้มีเจตนากลั่นแกล้งหรือจำกัดสิทธิของผู้ต้องขังเกินสมควรแก่เหตุแต่อย่างใด โดยพร้อมที่จะนำพยานหลักฐานและข้อกฎหมายทั้งหมดเข้าชี้แจงต่อศาลปกครองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

9 นาที ที่แล้ว
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา ข่าว

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพฯ เผยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขมร 5 นัด เจตนาก่อกวน-ขัดถ้อยแถลงร่วม

34 นาที ที่แล้ว
ทำไปได้! สาวต่างชาติ เปลือยผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าสุดเย้ายวนกลางหาด ข่าว

ไม่อายฟ้าดิน! สาวต่างชาติ แก้ผ้าล่อนจ้อน โชว์หุ่นแซ่บ โพสท่าเซ็กซี่กลางหาดภูเก็ต

35 นาที ที่แล้ว
ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต บันเทิง

ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยกระดับป้องกัน หลังประกาศ “คองโก-ยูกันดา” เป็นเขตติดโรคติดต่อ “อีโบลา”

49 นาที ที่แล้ว
พระอาจารย์คิม วัดน้ำบ่อหลวง ถูกกระบะชนขณะกลับวัด ข่าว

สลดเชียงใหม่ พระอาจารย์คิม ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส มรณภาพแล้ว

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สามี “ทนายแจม” โผล่เม้นต์ สส.พรรคส้ม บอกไม่น่าเชื่อคนผิดลูกเมียยังมีที่ยืนในสังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคเอฟซีจัดโปรไก่ทอด 4 ฟรี 4 จ่ายเพียง 180 บาท เฉพาะ 22 พ.ค. 69 ข่าว

เคเอฟซีจัดโปร ไก่ทอด 4 ฟรี 4 วันนี้วันเดียว เช็กสาขาที่ร่วมรายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น เศรษฐกิจ

รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “น้องจูน” พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รถตกข้างทาง ขณะไปรับผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญคาด 5 นทท.อิตาลีอาจถูกถ้ำดูดเข้าไป ลมหมดก่อนหาทางออกได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ป๊อป ปองกูล&quot; ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย บันเทิง

“ป๊อป ปองกูล” ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจสซี่ เจ หายขาดจากมะเร็งเต้านมแล้ว ข่าวต่างประเทศ

เจสซี เจ ร้องไห้หนัก หายจากโรคมะเร็งแล้ว หลังผ่าตัด ทรมานนานนับปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง &quot;แก่กะโหลกกะลา&quot; หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน ข่าว

อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง “แก่กะโหลกกะลา” หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ ยันมีหลักฐานมัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก? บันเทิง

ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสก โลโซ มีผื่นและตุ่มใสขึ้นแขน หวั่นเป็นงูสวัด ข่าวดารา

น่าห่วง! เสก โลโซ มีผื่นตุ่มใสขึ้นแขน ผวาเป็นงูสวัด-เริม ล่าสุดแพทย์ตอบแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” แจ้งความ “ไอซ์ รักชนก” เพิ่มอีกคดี หลังเพิ่งฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบสลดซ้ำ! รถตู้ส่งนักเรียน พยายามฝ่าไม้กั้นรถไฟ จอดนิ่งคาราง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประณาม BRN ยิงเจ้าหน้าที่-หลาน ขณะกลับจากละหมาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลปารีสตัดสินให้ “แอร์แฟรนซ์-แอร์บัส” มีความผิด ต้นเหตุเครื่องบินตกคร่า 228 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:48 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย! ราเมนเจ้าดัง ย่านสุขุมวิท เตรียมปิดกิจการ สิ้นเดือนพ.ค. ลูกค้าแห่เสียดาย

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569

“ปลัดภูเก็ต” พ้อนี่หรือความเป็นธรรม หลังโดนย้าย แม้ยึดหาดฟรีด้อม-บางเทาคืนได้

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569

ประชาชนคองโก จุดไฟเผาเต้นท์พยาบาล ประท้วงไม่ยอมคืนศพผู้ป่วยอีโบลาให้

เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2569
Back to top button