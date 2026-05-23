แฟนๆ เศร้า “เจได” กลับดาวหมาแล้ว หลังต่อสู่โรคมะเร็งหลอดเลือด อย่างถึงที่สุด

แฟนๆ เศร้า พี่แป้น จากเพจ Japan and friend แจ้งข่าว “เจได” หมาเซเลบ กลับดาวหมาแล้ว หลังต่อสู่โรคมะเร็งหลอดเลือด อย่างถึงที่สุด
ช่วงบ่ายวันนี้ 23 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Japan and friend โดย คุณแป้น เจ้าของสุนัขเซเลบชื่อดัง พันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ที่มีชื่อเสียงจากการทำคอนเทนต์และพากย์เสียงตามคาแรคเตอร์ของสุนัขทั้ง 3 ตัวที่เลี้ยงไว้ คือ จุ๊มเหม่ง เจได ใจดี ล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า “เจได” กลับดาวหมาแล้ว หลังสู่กับอาการป่วยมะเร็ง
ก่อนหน้านี้ คุณแป้น ได้โพสต์คลิปอัปเดตอาการป่วยของ เจได มาโดยตลอด หลังจากที่ตรวจสุขภาพแล้วพบว่า เจได ป่วยเป็นมะเร็งหลอดเลือด โดยมีก้อนเนื้อขนาด 7 เซนติเมตร โตอยู่ในม้าม ซึ่งหมอแจ้งว่าเจไดจะมีอายุอยู่ได้เพียงหลักเดือนเท่านั้น และต้องรีบทำการผ่าตัด เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กระทั่งช่วงหลัง ๆ เจได เริ่มมีอาการทรุดหนักลงเรื่อย ๆ เข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ทางคุณแป้นตัดสินใจพาเจไดกลับมาอยู่ที่บ้าน เพื่อให้ได้ใช้เวลาทุกนาทีอันมีค่านี้อยู่ด้วยกันตลอด จนวันนี้ เจได กลับดาวหมาแล้ว โดยอยู่ในอ้อมกอดของคุณแป้นจนลมหายใจสุดท้าย สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัว และแฟนคลับที่ติดตามเป็นอย่างมาก
เจไดกลับดาวแล้วนะคะทุกคน 🥹
อ้างอิงจาก : TikTok @japanfriends, FB Japan and friends
