ขุดประวัติ คนดำมือยิงทำเนียบขาว ป่วยจิตเวช อ้างพระเยซูกลับชาติมาเกิด
ยิงปะทะหน้าทำเนียบขาว เผยประวัติคนร้ายเป็นผู้ป่วยจิตเวช เชื่อว่าตนเองคือพระเยซูคริสต์ ก่อนถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยวิสามัญฆาตกรรม เคยถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกพื้นที่หวงห้ามมาแล้วหลายครั้ง
คืบหน้ากรณีเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะอย่างรุนแรงบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัยด้านนอกทำเนียบขาวเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดเหตุ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พำนักอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุพอดี
เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:10 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งเดินวนเวียนไปมาด้วยท่าทางแปลกๆ บนถนนสายที่ 17 ตะวันตกเฉียงเหนือ
ชายคนร้ายทราบชื่อในภายหลังคือ นาซีร์ เบสต์ อายุ 21 ปี เขาชักอาวุธปืนรีวอลเวอร์ออกมาแล้วเปิดฉากยิงใส่จุดตรวจของทำเนียบขาวทันที ทว่าเขามีโอกาสลั่นไกเพียงไม่กี่นัดเท่านั้น ก่อนจะถูกระดมยิงใส่จนเสียชีวิตด้วยห่ากระสุนจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง แรงปะทะของกระสุนปืนส่งผลให้มีผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างน้อยหนึ่งคน
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นาซีร์ เบสต์ เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรง อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักดีของหน่วยสืบราชการลับเนื่องจากเขามักจะแอบมาป้วนเปี้ยนอยู่ตามทางเข้าออกต่างๆ ของทำเนียบขาวอยู่เป็นประจำ
เขายังเคยละเมิดคำสั่งศาลที่ห้ามเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาก่อนหน้านี้ด้วย ข้อมูลจากบันทึกของศาลระบุว่า เบสต์เคยถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดทางจิตโดยไม่สมัครใจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2025 ในข้อหากีดขวางการจราจรบริเวณถนนสายที่ 15 ตัดกับถนนอี ตะวันตกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกจับกุมอีกครั้งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2025 ในข้อหาบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากเดินผ่านช่องทางหมุนสำหรับทางออกเพื่อลักลอบเข้าสู่พื้นที่ควบคุมคนเดินถนนของทำเนียบขาว
ในเหตุการณ์ครั้งนั้น เขาได้กล่าวถ้อยคำอย่างคนคุ้มคลั่งกับตำรวจวอชิงตัน ดี.ซี. และเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับว่า ตนเองคือพระเยซูคริสต์ ต้องการถูกจับกุม
เสียงปืนที่ดังกึกก้องหลายสิบนัดสร้างความตื่นตระหนกให้แก่กองทัพผู้สื่อข่าวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวตามปกติอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาว เซลินา หวัง หัวหน้าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของเอบีซีนิวส์ เล่าเหตุการณ์ระทึกว่า เธอกำลังใช้ไอโฟนถ่ายวิดีโอเพื่อลงโซเชียลมีเดียอยู่ตรงสนามหญ้า
ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายสิบนัด ภาพจากวิดีโอถ่ายทอดสดเผยให้เห็นว่าเธอต้องก้มตัวหลบกระสุนอย่างหวาดกลัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับจะสั่งล็อกดาวน์ทำเนียบขาวทันที และสั่งให้ผู้สื่อข่าวทุกคนออกวิ่งไปยังห้องแถลงข่าวเพื่อความปลอดภัย โดยมาตรการล็อกดาวน์ดำเนินไปประมาณครึ่งชั่วโมงจึงได้รับการยกเลิก
สำหรับความเคลื่อนไหวภายในทำเนียบขาว เหตุการณ์ยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ได้ไม่ถึงสองชั่วโมง โดยเขาโพสต์ว่าตนเองกำลังทำงานอยู่ภายในห้องทำงานรูปไข่เพื่อเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับประเทศอิหร่าน ด้าน คาซ พาเทล ผู้อำนวยการ FBI ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ FBI ได้ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยสืบราชการลับแล้ว และพร้อมจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป
แม้ว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไม่สามารถยืนยันแรงจูงใจทางการเมืองที่แน่ชัดของการก่อเหตุได้ แต่ผู้นำและนักการเมืองจากทั้งสองพรรคใหญ่ของสหรัฐฯ ต่างออกมาแสดงท่าทีประณามความรุนแรงในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและเด็ดขาดเพื่อปกป้องประธานาธิบดี พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัย
เช่นเดียวกับ โคอรี มิลส์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกัน และ เบตตี คอลัมน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ที่ต่างร่วมประณามและเน้นย้ำว่า ความรุนแรงทางการเมืองไม่มีที่ยืนในอเมริกา และความเห็นต่างควรได้รับการแก้ไขผ่านคูหาเลือกตั้งเท่านั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นับเป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุความรุนแรงภายในประเทศที่เกิดขึ้นใกล้ชิดกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์มือปืนเดี่ยวเปิดฉากยิงในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประมาณหนึ่งเดือน
ในงานนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมงานอยู่ด้วย และยังย้อนไปถึงเหตุการณ์ลอบสังหารระหว่างการปราศรัยหาเสียงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2024 ที่กระสุนปืนเฉี่ยวใบหูของเขาไปด้วยเช่นกัน
