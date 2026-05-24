ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนวันแรกพรุ่งนี้ 25 พ.ค. 69 กดกี่โมงถึงไม่พลาดสิทธิ

เผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 14:47 น.
โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25 พ.ค. 2569 เวลา 06.00 น. ประชาชนที่สนใจรับสิทธิรัฐช่วยจ่ายสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน เช็กคุณสมบัติและวิธีเตรียมตัวได้เลย

โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยโครงการนี้จำกัดสิทธิไว้เพียง 30 ล้านคน ใครกดช้า มีสิทธิพลาด รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 200 บาทต่อวัน และ 1,000 บาทต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2569 ในสัดส่วน 60% รัฐจ่าย ประชาชนออกเอง 40%

ต้องกดกี่โมงถึงจะได้สิทธิ

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการควรกดลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง 06.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ระบบเปิดทุกวันตั้งแต่ 25–29 พ.ค. เวลา 06.00–22.00 น. หรือจนกว่าสิทธิจะครบ 30 ล้านคน แล้วแต่อย่างใดจะมาถึงก่อน

ยิ่งกดเร็ว ยิ่งลดความเสี่ยงพลาดสิทธิ โดยเฉพาะวันแรกที่คาดว่าประชาชนทั่วประเทศจะแห่เข้าระบบพร้อมกัน

เตรียมอะไรก่อน 06.00 น.

อย่าเพิ่งดาวน์โหลดแอปฯ ตอนระบบเปิดแล้ว เพราะการยืนยันตัวตนระหว่างที่คนเข้าใช้งานหนาแน่นจะกินเวลาไปแบบสูญเปล่า ควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมล่วงหน้า

  • แอปฯ เป๋าตัง ติดตั้งและเปิด G Wallet สำเร็จแล้ว
  • เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปฯ
  • อินเทอร์เน็ตที่เสถียร และโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งาน

ธนาคารกรุงไทยระบุขั้นตอนติดตั้งและลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังได้ผ่าน App Store หรือ Google Play

ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติครบดังนี้

  • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งเดิม

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลแยกสิทธิไว้ต่างหาก โดยเพิ่มวงเงินในบัตรเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ระหว่าง มิ.ย.–ก.ย. 2569

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนการใช้ผ่าน Food Delivery เริ่มช้ากว่าคือ 15 มิถุนายน และปิด 21.00 น. ทุกวัน

วงเงินไม่ทบเดือน หากเดือนใดใช้ไม่ครบ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือหายไปทันที

ระบบหน่วงในวันแรก รับมืออย่างไร

หากเข้าแอปฯ แล้วระบบช้า ไม่ควรกดซ้ำมั่วหรือกรอกข้อมูลหลายรอบ เพราะอาจไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือยัง วิธีปลอดภัยกว่าคือรอให้ระบบประมวลผล แล้วตรวจผลผ่าน SMS และการแจ้งเตือนในแอปฯ ภายใน 3 วัน

ช่วงเปิดโครงการรัฐมักมีลิงก์ปลอมและข้อความหลอกลวงระบาด ประชาชนควรลงทะเบียนผ่าน แอปฯ เป๋าตังเท่านั้น ไม่มีเว็บไซต์อื่น ไม่มีการโอนเงินก่อนรับสิทธิ หากสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 0 2111 1122 กด 2 สำหรับประชาชน หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

