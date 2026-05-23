Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 พ.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 23 พ.ค. 2569 17:10 น.
อมรินทร์ทีวี ร่อนจดหมายชี้แจง-ขอโทษ ‘ป๊อบ ปองกูลง ยันไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียง หลังใช้ AI สรุปข่าวเท็จในอดีต ทำเสียหาย

จากประเด็นดรามาที่เกิดขึ้นโดยตรงกับนักร้องหนุ่มหุ่นหมี ป๊อบ ปองกูล ที่ออกมาโพสต์ข้อความติงการทำงานของสำนักข่าวชื่อดัง หลังใช้ AI สร้างข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดความเสียหาย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดทาง อมรินทร์ทีวี ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวขอโทษ ป๊อบ ปองกูล โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

“ขอชี้แจง กรณีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณป๊อบ ปองกูล

ตามที่ Amarin TV Online ได้นำเสนอคอนเทนต์ในลักษณะรวบรวมเหตุการณ์และถ้อยคำที่ได้รับความสนใจในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการกล่าวถึงคุณป๊อบ ปองกูล นั้น

กองบรรณาธิการขอเรียนว่า การนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมและเหตุการณ์ที่เคยเป็นกระแสในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาที่จะกระทบต่อความรู้สึก ชื่อเสียง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บุคคลในคอนเทนต์ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับข้อสะท้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหา กองบรรณาธิการได้ดำเนินการนำคลิปดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยทันที พร้อมทั้งติดต่อเพื่อแสดงความขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการทบทวนกระบวนการพิจารณา และเพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต

กองบรรณาธิการ Amarin TV Online รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยคุณป๊อบ ปองกูล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

กองบรรณาธิการ Amarin TV Online
23 พฤษภาคม 2569″

ขณะที่ก่อนหน้านี้เพียง 4 ชั่วโมง ป๊อบ ปองกูล ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Pongkool โดยมีการตัดพ้่อถึงสำนักข่าวชื่อดังที่ยังไม่มีการออกมาเทคแอคชั่นใด ๆ กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเลยตั้งแต่วันเกิดเรื่อง ก่อนที่ทางช่องจะโพสต์ขอโทษข้างต้น

““ถ้าคุณป๊อบว่างเมื่อไหร่ อยากคุยด้วยเพื่อหา solution ทางออกร่วมกัน ” ทุเรศสัส ๆ ตอนเริ่มคุณมี solution อะไรให้ผมไหม เคยคิดก่อนว่ามันกระทบใครยังไงบ้างไหม ผมไม่เคยขอให้ใครเข้าใจ ไม่เคยขอให้ใครเข้าข้าง ผมใช้ทุกอย่างจากหัวใจของผมเยียวยาเรื่องราวที่ผ่านมา

ผมไม่เคยว่าถ้าคุณเอาหน้าผมข่าวผมมาหากิน เพราะผมคือคนสาธารณะ อย่างที่คุณ ๆ เคยบอกไว้ แต่คนอื่นเค้าไม่เกี่ยว คุณเอาหน้าตาของคนอื่นมาถลุง ให้คนของคุณคอมเมนท์แย่ๆ แล้วคุณก็ยืนกอดอก ภูมิใจกับยอดเอนเกจ แล้วก็ส่งมาหาคนที่มีปัญหาด้วยว่า มาหา solution ทางออกร่วมกัน พ่องมึงเตย ปล.จนปัจจุบันทางออกจากช่องส้นตึกนั้น ยังไม่เคยเทคแอคชั่นแบบที่มนุษย์ควรทำกับมนุษย์เลยสักครั้ง แล้วเขื่อว่ามันก็จะปล่อยผ่านไปแบบทุกครั้ง

ไทม์ไลน์ มีน้องส่งมาให้ผมเห็นอันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันนั้น ผมเข้าไปคอมเมนท์ว่า เล่นงี้อ่อ ช่องนั้นปิดคอมเมนท์ ไม่มีการขอโทษอีกสักพักเอาคลิปออก ไม่มีการขอโทษ ผมรอจนเย็น ไม่มีการเทคแอคชั่นใดใดกลับมา ผมเลยโพสต์ ในช่องทางนี้ มีคนพยายามติดต่อมาทางช่อง และ พนักงานของผม แต่ไม่มีคำขอโทษ บก. ส้นตึกนั่น ส่งมาหาเลขา ว่า อยากหาโซลูชั่นร่วมกัน แต่ไม่มีการขอโทษ ในช่องทางของเค้ายังลงทุกอย่างเป็นปกติ ไม่มีคำขอโทษ จนตอนนี้เข้าวันที่3 ไม่มีท่าทีที่จะสำนึกใดใด ฉะนั้นเก็บคำขอโทษของคุณไปเป็นคำให้การ จบ..”

