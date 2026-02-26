สุชาติ ฟ้องหมิ่น ไอซ์ รักชนก ปมกล่าวหา รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง
14.00 น. นาย สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ มอบอำนาจให้ทีมทนายร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สน.บางพลัด เพื่อดำเนินคดีอาญา กับ #ไอซ์รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส แบบบัญชีรายชื่อ #พรรคประชาชน ในความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
ปมโพสต์บิดเบือน กล่าวหาว่า “ไอ้รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง” ทั้งนี้ นายสุชาติ ฟ้อง ไอซ์รักชนก ทันทีภายหลัง กกต. รับรองผลการเลือกตั้งเป็นสส.เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ก่อนหน้านี้ วันที่ 18 มีนาคม 2568 สุชาติ ชมกลิ่น เดินทางไปศาลอาญา ยื่นฟ้อง รักชนก ศรีนอก กับ สหัสวัต คุ้มคง ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ปมพาดพิงถึงสำนักงานประกันสังคมยุคที่สุชาติ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรณีเข้าซื้ออาคาร Skyy9 ย่านพระราม 9 ในราคา 7 พันล้านบาท
คำฟ้องระบุการเรียกเก็บค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาท สุชาติมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ป้องกันการเสื่อมเสียชื่อเสียง สุชาติไม่ได้สั่งการให้ทนายความไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. สุชาติต้องเดินทางไปเบิกความด้วยตนเองพร้อมพยานบุคคล ฝั่งคู่กรณีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
