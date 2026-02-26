ข่าวการเมือง

สุชาติ ฟ้องหมิ่น ไอซ์ รักชนก ปมกล่าวหา รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:55 น.
68

14.00 น. นาย สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ มอบอำนาจให้ทีมทนายร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สน.บางพลัด เพื่อดำเนินคดีอาญา กับ #ไอซ์รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส แบบบัญชีรายชื่อ #พรรคประชาชน ในความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ

ปมโพสต์บิดเบือน กล่าวหาว่า “ไอ้รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง” ทั้งนี้ นายสุชาติ ฟ้อง ไอซ์รักชนก ทันทีภายหลัง กกต. รับรองผลการเลือกตั้งเป็นสส.เขต 1 จังหวัดชลบุรี

ก่อนหน้านี้ วันที่ 18 มีนาคม 2568 สุชาติ ชมกลิ่น เดินทางไปศาลอาญา ยื่นฟ้อง รักชนก ศรีนอก กับ สหัสวัต คุ้มคง ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ปมพาดพิงถึงสำนักงานประกันสังคมยุคที่สุชาติ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรณีเข้าซื้ออาคาร Skyy9 ย่านพระราม 9 ในราคา 7 พันล้านบาท

คำฟ้องระบุการเรียกเก็บค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาท สุชาติมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ป้องกันการเสื่อมเสียชื่อเสียง สุชาติไม่ได้สั่งการให้ทนายความไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. สุชาติต้องเดินทางไปเบิกความด้วยตนเองพร้อมพยานบุคคล ฝั่งคู่กรณีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก-2

    • ภาพจาก Instagram : nanaicez

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด ข่าว

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

15 นาที ที่แล้ว
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

24 นาที ที่แล้ว
ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท ข่าว

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกวาร์ป &quot;มิรา&quot; เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บทะลุปรอท ทำหนุ่มๆถึงกับใจสั่น ข่าว

แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ &quot;แพทยสภา&quot; ไม่ไหว บันเทิง

ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กวาด 2 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจคว้ารางวัล ยันโหนกระแสไม่ใช่ศาลเตี้ย แต่คือกระบอกเสียงชาวบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สุชาติ ฟ้องหมิ่น ไอซ์ รักชนก ปมกล่าวหา รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน สาวร้อง &#039;รอง ผกก.&#039; ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ &quot;โดนปาหัวแตกก่อน&quot; เตรียมฟ้องกลับ ข่าว

หนังคนละม้วน สาวร้อง ‘รอง ผกก.’ ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ “โดนปาหัวแตกก่อน” เตรียมฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร 1 มี.ค. 69 สลากสัญจรสุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเหยื่อ &quot;เสือ ดุสิต&quot; แฉร้อยเวรโวย ผู้เสียหายโพสต์ลงโซเชียล ทำให้เป็นคดีเร่งด่วน ข่าว

ทนายเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉร้อยเวรโวย ต้องทำให้เป็นคดีเร่งด่วน เพราะโพสต์ลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายจีนกลางสนามบิน โกง VAT ก่อนหนีซุกประเทศไทย ใช้ชีวิตหรู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวผ่านไอจี พูดถึงลูกชาย-ใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวหลังจบรัก ใบหม่อน กิตติยา โพสต์ถึง น้องคากิ-อดีตภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้นั่ง 19 กระทรวง สะพัดดึงงูเห่า 9 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ซัด “ไม่มีกฎหมายห้าม-แค่ขู่ให้กลัว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิดตัว “แอบิเกล” นั่งพรีเซ็นเตอร์ ดันแคมเปญ MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:55 น.
68
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เหรียญชิบะอินุคืออะไร

เหรียญชิบะอินุ ในปี 2026 ยังเป็นมีม หรือกลายเป็นเครื่องมือเก็งกำไรเต็มตัว

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button