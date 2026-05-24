หญิง 51 ช้ำรักหันพึ่ง ‘หมอดูเขมร’ สุดท้ายสูญเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม
หญิง 51 ช้ำรัก หันพึ่ง ‘หมอดูเขมร’ สุดท้ายโดนหลอก สูญเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิดด้วยปลักขิด อ้างแก้กรรม-เปิดดวงความรัก ล่าสุดผู้ต้องหาให้การปฎิเสธ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน เข้าจับกุมตัวชายวัย 65 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา หลังก่อเหตุฉ้อโกงทรัพย์และข่มขืนกระทำชำเราเหยื่อสาวรายหนึ่งภายในสำนักหมอดูในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผู้เสียหายเป็นหญิง อายุ 51 ปี ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ตนรู้จักกับผู้ต้องหาที่อ้างตัวว่าเป็น หมอดูเขมร ผ่านการแนะนำของคนรู้จัก จากนั้นตนมีปัญหาเรื่องความรักจึงต้องการอยากจะสะเดาะเคราะห์แก้กรรม เผื่อจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีและได้สมหวังในชีวิตคู่กับเขาบ้าง เมื่อเดินทางไปหาหมอดูรายนี้ ก็โอ้อวดว่าเป็นหมอดูเขมรโบราณ มีวิชาแก่กล้าสามารถสะเดาะเคราะห์ ต่อดวง และเรียกคนรักเก่าให้กลับมาได้
ต่อมา ผู้ต้องหาออกอุบายเรียกเก็บค่าครู ค่าเครื่องบูชา และค่าทำพิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตนก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2569 สูญเงินไปแล้วกว่า 1.7 ล้านบาท”
ผู้เสียหาย เล่าต่อว่า นอกจากจะเสียเงินค่าทำพิธีไปหลักล้านแล้ว ในระหว่างประกอบพิธีนั้น หมอดูเก๊คนนี้อ้างว่า ต้องทำการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการนำปลัดขิกสอดใส่อวัยวะเพศ เพื่อเป็นการถอนสิ่งไม่ดี และ เปิดดวงความรัก ทำให้เหยื่อเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าขัดขืน
หลังจากที่ผู้เสียหายเริ่มเอะใจและรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและบันทึกบทสนทนาจนพบความเชื่อมโยงชัดเจน จึงขออนุมัติหมายจับและรวบตัวผู้ต้องหาได้ในที่สุด
แม้หลักฐานจะชัดเจน แต่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเงินจำนวนมากที่ได้รับเป็นสิ่งที่ผู้เสียหายมอบให้โดยเสน่หา และการมีเพศสัมพันธ์เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การและเตรียมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ้างอิงจาก : honekrasae
