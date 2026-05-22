เผยผลตรวจหาสารเสพติด ตำรวจรัฐสภา พบฉี่ม่วง 1 นาย ส่งไปบำบัดแล้ว
เผยผลตรวจหาสารเสพติด ตำรวจ-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรัฐสภา พบฉี่ม่วง 1 นาย ส่งไปบำบัดแล้ว เพื่อศักยภาพรักษาความปลอดภัยต่อไป
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ได้มอบนโยบายปราบปรามยาเสพติด ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะ สำนักการคลังและงบประมาณ โดยได้เชิญ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมาตรวจหาสารเสพติดเพื่อยืนยันว่ารัฐสภาดำเนินการเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เบื้องต้นมีรายงานผลการตรวจหาสารเสพติด พบว่าตำรวจรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาพบปัสสาวะเป็นสีม่วง 1 คน โดยนำไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไป
ก่อนหน้านี้นายโสภณ กล่าวว่าการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในรัฐสภา ได้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เพื่อดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของตำรวจรัฐสภาทุกนาย และมีแนวทางผลักดันให้ตำรวจรัฐสภาได้รับการฝึกสมรรถภาพเช่นเดียวกับตำรวจทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งสถานที่และบุคคลต่อไป
