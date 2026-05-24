อาลัย “หมอเติ้ล” สัตวแพทย์ธานินทร์ ศรีนา คนดีอนาคตไกล จากไปด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
สูญเสีย “หมอเติ้ล” สัตวแพทย์หนุ่มฝีมือดี ผู้ต่อสู้กับ Multiple Myeloma อย่างกล้าหาญ สร้างแรงบันดาลใจแก่วงการสัตวแพทย์ไทย
วงการสัตวแพทย์ไทยต้องสูญเสียบุคลากรผู้มีความสามารถอีกหนึ่งคน เมื่อ นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ศรีนา หรือที่รู้จักในชื่อ “หมอเติ้ล” ได้จากไปอย่างสงบ หลังเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple Myeloma ด้วยความกล้าหาญและความเข้มแข็งตลอดระยะเวลาการรักษา
หมอเติ้ลเป็นสัตวแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีนิสัยอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย รักสุขภาพ ชอบออกกำลังกาย และไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ช่วงชีวิตการทำงานของเขากำลังรุ่งโรจน์ มีความมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัว และเป็นที่รักของคนรอบข้างอย่างยิ่ง
กระทั่งวันหนึ่ง ชีวิตของเขาพลิกผันเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็ง Multiple Myeloma ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดที่เกิดจากเซลล์พลาสมาในไขกระดูก แม้เผชิญกับโรคร้าย เขายังคงต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวด สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนที่รู้จัก
“วันนี้น้องหลับสบายแล้ว ไม่เจ็บ ไม่ปวดกับอะไรอีกต่อไป ขอให้น้องเดินทางไปสู่นิรันดร์ด้วยความสุข”
การจากไปของหมอเติ้ลในวัยหนุ่มเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว เพื่อนร่วมวิชาชีพ และสังคมไทย เหล่าคนรักเขาต่างกล่าวว่าความทรงจำดีๆ และแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่น จะยังคงอยู่ในใจผู้ที่รู้จักเขาตลอดไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ
- สรุปดราม่า “ไลฟ์สดร่วมเพศ” ว่อนเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรคพลิกเกม แจกคลิปสอนวิธีขอถุงยางฟรี
- ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: