ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต รวมแล้วตอนนี้ กกต. รับรองเสียงในสภาแล้วกว่าร้อยละ 95
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรอง สส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คนแล้ว ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 69 พร้อมทั้งประกาศ รับรอง สส. แบบแบ่งเขตอีก 3 คน ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.สุพรรณบุรี ที่ยังไม่ประกาศรับรอง
สำหรับ 3 เขตที่ กกต.เพิ่งประกาศรับรองล่าสุด ประกอบด้วย นายอัครา พรหมเผ่า สส.พะเยา เขต 1 พรรคกล้าธรรม, นายสุรพล วิรัตน์โยสินทร์ สส.จันทบุรี เขต 1 พรรภูมิใจไทย, นายคัมภีร์ ชื่นบาน สส.จันทบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย ส่วน 1 เขตที่ยังไม่รับรองคือ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย
โดยเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 69 กกต. นี้รับรอง สส.เขตไปแล้ว 396 คน เมื่อรวมกับที่ กกต. ประกาศรับรองเพิ่ม ทำให้เสียงในสภาผู้แทนราษฎร เกินร้อยละ 95 ของการเลือกตั้งแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้
- เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569
- กกต. ประกาศผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: