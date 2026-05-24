ตะกร้อชายไทยวอล์กเอาต์ ชวดแชมป์โลก 2026 เซ่นจังหวะดราม่าผู้ตัดสินสิงคโปร์ในนัดชิงมาเลเซีย
ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย แชมป์ 2 สมัยถูกปรับแพ้ฟาวล์ในรอบชิง ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ที่กัวลาลัมเปอร์ หลังประท้วงคำตัดสินจังหวะ 14-13 ในเซต 2 ของทีม ซี ไม่เป็นผล
ทีมตะกร้อชายไทย แชมป์เก่า 2 สมัย เดินเข้าสนามติติวังซา สเตเดียม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เพื่อชิงแชมป์ ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ประเภททีมชุดชาย กับเจ้าภาพมาเลเซีย แฟนเจ้าถิ่นเกือบ 7,000 คนเข้าเต็มสนาม เสียงเชียร์ดังกึกก้องตั้งแต่ก่อนเปิดเกม
ทีม เอ พ่ายจุดเริ่มดราม่า
ทีม เอ ของไทย ประกอบด้วย พรเทพ ถิ่นบางบน, มฤคินทร์ พันธ์มกร และจิระศักดิ์ ผักบัวเงิน เปิดเกมแรกได้ไม่สวย พ่ายมาเลเซีย 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 9-15, 15-13 และ 12-15 ส่งให้เจ้าภาพขึ้นนำก่อน 1-0 ทีม
ทีม บี ของไทย ส่งกฤษณพงศ์ นนทะโคตร, วุฒินันท์ คำเสนาะ และธนพล ทรัพย์เย็น ลงสนาม ทั้งสามคนเล่นได้เฉียบขาด ถล่มเจ้าภาพ 15-6 และ 15-8 ปิด 2 เซตรวด ตีเสมอเป็น 1-1 ทีม ดันเกมไปวัดกันที่ทีม ซี
จังหวะ 14-13 ในทีม ซี ปมร้อนของทัวร์นาเมนต์
ทีม ซี ของไทย นำโดยจักรกฤษณ์ ถิ่นบางบน, วิชาญ เต็มโคตร และภูตะวัน โสภา ลงเล่นในเกมที่จะตัดสินแชมป์ เซตแรกไทยพ่าย 13-15 พอเข้าเซตที่สอง ไทยขึ้นนำ 14-13 และมีจังหวะฟาดทำแต้มสำคัญ ฝ่ายไทยมองว่าบอลตกลงพื้นฝั่งมาเลเซียแล้ว
แต่ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ตัดสินให้แต้มเป็นของมาเลเซีย สกอร์กลับมาเสมอ 14-14
ทีมงานไทยยื่นขอทบทวนคำตัดสิน และขอเปลี่ยนตัวผู้ตัดสิน ฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันคำตัดสินเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
วอล์กเอาต์ ปรับแพ้ฟาวล์
ทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันต่อ ฝ่ายจัดการแข่งขันปรับแพ้ฟาวล์จากการวอล์กเอาต์ มาเลเซียได้แชมป์ประเภททีมชุดชายไปครอง ขณะที่แฟนตะกร้อตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินทันทีหลังจบเกม
แม้นัดชิงทีมชุดจะจบลงด้วยความขมขื่น แต่ก่อนหน้านี้ในรายการเดียวกัน ทีมตะกร้อหวายชายไทยคว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวมาแล้ว หลังเอาชนะเมียนมา 2-1 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่สนามเดียวกัน การเดินทางครั้งนี้จึงมีทั้งเหรียญทองและคำถามค้างคาในเวลาเดียวกัน
