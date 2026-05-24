ข่าวกีฬา

ตะกร้อชายไทยวอล์กเอาต์ ชวดแชมป์โลก 2026 เซ่นจังหวะดราม่าผู้ตัดสินสิงคโปร์ในนัดชิงมาเลเซีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 09:56 น.
57

ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย แชมป์ 2 สมัยถูกปรับแพ้ฟาวล์ในรอบชิง ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ที่กัวลาลัมเปอร์ หลังประท้วงคำตัดสินจังหวะ 14-13 ในเซต 2 ของทีม ซี ไม่เป็นผล

ทีมตะกร้อชายไทย แชมป์เก่า 2 สมัย เดินเข้าสนามติติวังซา สเตเดียม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เพื่อชิงแชมป์ ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ประเภททีมชุดชาย กับเจ้าภาพมาเลเซีย แฟนเจ้าถิ่นเกือบ 7,000 คนเข้าเต็มสนาม เสียงเชียร์ดังกึกก้องตั้งแต่ก่อนเปิดเกม

ทีม เอ พ่ายจุดเริ่มดราม่า

ทีม เอ ของไทย ประกอบด้วย พรเทพ ถิ่นบางบน, มฤคินทร์ พันธ์มกร และจิระศักดิ์ ผักบัวเงิน เปิดเกมแรกได้ไม่สวย พ่ายมาเลเซีย 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 9-15, 15-13 และ 12-15 ส่งให้เจ้าภาพขึ้นนำก่อน 1-0 ทีม

ทีม บี ของไทย ส่งกฤษณพงศ์ นนทะโคตร, วุฒินันท์ คำเสนาะ และธนพล ทรัพย์เย็น ลงสนาม ทั้งสามคนเล่นได้เฉียบขาด ถล่มเจ้าภาพ 15-6 และ 15-8 ปิด 2 เซตรวด ตีเสมอเป็น 1-1 ทีม ดันเกมไปวัดกันที่ทีม ซี

จังหวะ 14-13 ในทีม ซี ปมร้อนของทัวร์นาเมนต์

ทีม ซี ของไทย นำโดยจักรกฤษณ์ ถิ่นบางบน, วิชาญ เต็มโคตร และภูตะวัน โสภา ลงเล่นในเกมที่จะตัดสินแชมป์ เซตแรกไทยพ่าย 13-15 พอเข้าเซตที่สอง ไทยขึ้นนำ 14-13 และมีจังหวะฟาดทำแต้มสำคัญ ฝ่ายไทยมองว่าบอลตกลงพื้นฝั่งมาเลเซียแล้ว

แต่ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ตัดสินให้แต้มเป็นของมาเลเซีย สกอร์กลับมาเสมอ 14-14

ทีมงานไทยยื่นขอทบทวนคำตัดสิน และขอเปลี่ยนตัวผู้ตัดสิน ฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันคำตัดสินเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

วอล์กเอาต์ ปรับแพ้ฟาวล์

ทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันต่อ ฝ่ายจัดการแข่งขันปรับแพ้ฟาวล์จากการวอล์กเอาต์ มาเลเซียได้แชมป์ประเภททีมชุดชายไปครอง ขณะที่แฟนตะกร้อตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินทันทีหลังจบเกม

แม้นัดชิงทีมชุดจะจบลงด้วยความขมขื่น แต่ก่อนหน้านี้ในรายการเดียวกัน ทีมตะกร้อหวายชายไทยคว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวมาแล้ว หลังเอาชนะเมียนมา 2-1 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่สนามเดียวกัน การเดินทางครั้งนี้จึงมีทั้งเหรียญทองและคำถามค้างคาในเวลาเดียวกัน

อ่านข่าวกีฬาอื่น ๆ เพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

3 วัน ที่แล้ว
กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ ข่าว

กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ

2 นาที ที่แล้ว
หญิง 51 ช้ำรัก โดน &#039;หมอดูเขมร&#039; หลอกเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม ข่าว

หญิง 51 ช้ำรักหันพึ่ง ‘หมอดูเขมร’ สุดท้ายสูญเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม

5 นาที ที่แล้ว
โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม บันเทิง

โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตะกร้อชายไทยวอล์กเอาต์ ชวดแชมป์โลก 2026 เซ่นจังหวะดราม่าผู้ตัดสินสิงคโปร์ในนัดชิงมาเลเซีย

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขุดประวัติ คนดำมือยิงทำเนียบขาว ป่วยจิตเวช อ้างพระเยซูกลับชาติมาเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ไลฟ์สดร่วมเพศ&quot; ว่อนเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรคพลิกเกม แจกคลิปสอนวิธีขอถุงยางฟรี ข่าว

สรุปดราม่า “ไลฟ์สดร่วมเพศ” ว่อนเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรคพลิกเกม แจกคลิปสอนวิธีขอถุงยางฟรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุยิงปะทะหน่วยอารักขาใกล้ทำเนียบขาว มีผู้บาดเจ็บ 2 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อมรินทร์ทีวี ร่อนจดหมายชี้แจง-ขอโทษ ‘ป๊อบ ปองกูลง ยันไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง ลั่น ลาออกเอง! หลังโดนโยงปมฉาว &#039;ผู้ประกาศข่าวกร่างจนโดนปลด&#039; บันเทิง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง ลั่น ลาออกเอง! หลังโดนโยงปมฉาว ‘ผู้ประกาศข่าวกร่างจนโดนปลด’

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหมืองถ่านหินระเบิด สังเวยแล้ว 90 ศพ จนท.กู้ภัย เร่งค้นหาผู้รอดชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหมืองถ่านหินจีนระเบิด ตายแล้ว 90 ศพ เจ้าหน้าที่ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองวิวาห์หวานที่นอร์เวย์ สวยหล่อดุจเจ้าหญิงเจ้าชายในนิยาย บันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า ฉลองวิวาห์หวานที่นอร์เวย์ สวยหล่อดุจเจ้าหญิงเจ้าชายในนิยาย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีสุดท้าย เจได ก่อนกลับดาวหมาตลอดกาล ข่าว

เปิดคลิปวินาทีสุดท้าย เจได Japan and friend ก่อนกลับดาวหมาตลอดกาล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ เศร้า &quot;เจได&quot; กลับดาวหมาแล้ว หลังต่อสู่โรคมะเร็งหลอดเลือด อย่างถึงที่สุด ข่าว

ใจสลาย “เจได” กลับดาวหมาแล้ว หลังป่วยโรคมะเร็งหลอดเลือด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ครูหนุ่มอนาคตไกล จากไปไม่ทันตั้งตัว หลังบรรจุได้เพียง 1 เทอม

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบจ.ลพบุรี แจงงบ 320 ล้าน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้ง 161 แห่ง ไม่ใช่แค่ 3 แห่ง ข่าว

อบจ.ลพบุรี แจงงบ 320 ล้าน ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้ง 161 แห่ง ไม่ใช่แค่ 3 จุดตามข่าว

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 1/6/69 มาแล้ว เปิดเด่น เลขท้าย 2-3 ตัวแบบจุกๆ Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 1/6/69 มาแล้ว เปิดเด่น เลขท้าย 2-3 ตัวแบบจุกๆ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตลกรุ่นใหญ่ ยอมถูก ครูสอนเต้นผู้ชาย ข่มขืน! แลกอนาคต-ชื่อเสียงในวงการบันเทิง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! ดาราสาว ประกาศลาออกจากวงการ สั่งลบข้อมูลทั้งหมดจากโซเชียล บันเทิง

แฟนคลับช็อก! ดาราสาว ประกาศลาออกจากวงการ สั่งลบข้อมูลทั้งหมดจากโซเชียล

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดแล้ว! ผู้ประกาศข่าวช่องดัง โชว์กร่างใส่ทีมงาน-ไม่มืออาชีพ วงในแย้มคำใบ้

1 วัน ที่แล้ว
ไก่ จันทร์จวง อัปเดตอาการหลังให้คีโม 6 เข็ม เปิดใจสู้ทั้งมะเร็ง และดรามารายวัน ข่าวดารา

ไก่ จันทร์จวง อัปเดตอาการหลังให้คีโม 6 เข็ม เปิดใจสู้ทั้งมะเร็ง และดรามารายวัน

1 วัน ที่แล้ว
ด่วนก่อนอั้น! 10 เลขเด็ด สลาก 5 ภาค งวดล่าสุด 1/6/69 เลขไหนมาแรงเช็กเลย เลขเด็ด

ด่วนก่อนอั้น! 10 เลขเด็ด สลาก 5 ภาค งวดล่าสุด 1/6/69 เลขไหนมาแรงเช็กเลย

1 วัน ที่แล้ว
ซัมซุง จ่ายโบนัสพนักงาน แผนกชิปคนละ 11 ล้านบาท หลังขู่ประท้วงหยุดงาน ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง จ่ายโบนัสพนักงาน แผนกชิปคนละ 11 ล้านบาท หลังขู่ประท้วงหยุดงาน

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

วอลโว่ แจง รถไฟไหม้ XC60 บนมอเตอร์เวย์ ไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่

2 วัน ที่แล้ว
นางงามเวเนซุเอลาอ้างถูกสไตลิสต์คนดังทำร้าย ข่าวต่างประเทศ

ภาพช็อก! นางงามถูกสไตลิสต์ทำร้าย เลือดอาบหน้า ข้างห้องเล่านาที ทะเลาะทุบตีรุนแรง

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 พ.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 24 พ.ค. 2569 09:56 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ

กระบะบรรทุกคนงานชนประสานงา จ.ชุมพร เสียชีวิต 6 ราย เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบสาเหตุ

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569
หญิง 51 ช้ำรัก โดน &#039;หมอดูเขมร&#039; หลอกเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม

หญิง 51 ช้ำรักหันพึ่ง ‘หมอดูเขมร’ สุดท้ายสูญเงิน 1.7 ล้าน ซ้ำถูกล่วงละเมิด อ้างแก้กรรม

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569
โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

โปงลางสะออน ห้างแตก! โดนสั่งหยุดแสดงกลางคัน หลังคนแห่ดูคอนเสิร์ตคัมแบ๊กล้นเมืองสต็อกโฮล์ม

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569

ขุดประวัติ คนดำมือยิงทำเนียบขาว ป่วยจิตเวช อ้างพระเยซูกลับชาติมาเกิด

เผยแพร่: 24 พฤษภาคม 2569
Back to top button