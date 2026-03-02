จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “ลิโอเนล เมสซี่” ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของโลก เตรียมนำขบวนขุนพล “อินเตอร์ ไมอามี” บุกทำเนียบขาวเข้าพบประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” วันที่ 5 มีนาคมนี้ เพื่อฉลองตำแหน่งแชมป์เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ หรือ “เอ็มแอลเอส” ฤดูกาลล่าสุด ก่อนทำศึกบิ๊กแมตช์กับ ดีซี ยูไนเต็ด
วงการลูกหนังแดนพญาอินทรีเตรียมคึกคักถึงขีดสุด เมื่อสื่อต่างประเทศยืนยันจากแหล่งข่าวภายในสโมสรอินเตอร์ไมอามีว่า “ทัพเดอะเฮรอนส์” เจ้าของแชมป์เอ็มแอลเอสคัพ (MLS Cup 2025) เตรียมเดินทางเข้าพบประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 นี้
สตาร์ฟ้า-ขาว บุกไวท์เฮาส์ครั้งแรกในชีวิต
ไฮไลต์ที่ทั่วโลกจับตามองหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมชาวอาร์เจนตินา เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ เอ็มวีพี (MVP) เมเจอร์ลีก 2 สมัยซ้อน ซึ่งสื่อยักษ์ใหญ่อย่างดิแอธเล็ททิคและไมอามี เฮอรัลด์ ระบุว่า ทุกคนในทีมจะเข้าร่วมพิธีนี้ นั่นหมายความว่านี่จะเป็นการก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวครั้งแรกอย่างเป็นทางการของเมสซี่
ก่อนหน้านี้ในเดือน ม.ค.2025 สตาร์อาร์เจนไตน์เคยพลาดโอกาสรับเหรียญอิสริยาภรณ์ประธานาธิบดีจากอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน เนื่องจากตารางเวลาไม่ลงตัว
อย่างไรก็ดีหากเมสซี่ตอบรับการเข้าพบในครั้งนี้ จะส่งให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ กลายเป็นผู้นำที่ได้พบกับ 2 นักเตะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกภายในเวลาเพียง 5 เดือน ก่อนที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก 2026
โดยก่อนหน้านี้ คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกสเพิ่งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำระดับวีไอพีที่ทำเนียบขาว เมื่อครั้งที่ทรัมป์เปิดบ้านต้อนรับมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา
แม้การเข้าพบประธานาธิบดีจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมแชมป์กีฬาอาชีพในสหรัฐฯ แต่ในยุคปัจจุบันมักถูกโยงเข้ากับประเด็นทางการเมืองเสมอ ดังเช่นกรณีล่าสุดหลังจบโอลิมปิกฤดูหนาว ที่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติสหรัฐฯ ปฏิเสธคำเชิญของทรัมป์ ต่างจากทีมชายที่ตอบตกลง
สำหรับอินเตอร์ ไมอามี ที่เพิ่งเอาชนะ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ 3-1 คว้าแชมป์เอ็มแอลเอสคัพเมื่อปลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่า สโมสรจะให้ความสำคัญกับวาระแห่งชาตินี้อย่างเต็มที่
สำหรับการเดินทางไปวอชิงตัน ดีซี ครั้งนี้ จะเกิดขึ้นเพียง 2 วันก่อนที่ อินเตอร์ ไมอามี มีโปรแกรมบุกไปเยือน ดีซี ยูไนเต็ด ณ สนาม ออดี้ ฟิลด์ ในวันที่ 7 มี.ค.2026 ซึ่งคาดว่าบรรยากาศในเมืองหลวงจะคึกคักเป็นพิเศษจากการมาเยือนของ “คิงเลโอ” และพลพรรคไมอามี.
