จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 09:07 น.
ภาพ @AP

เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “ลิโอเนล เมสซี่” ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของโลก เตรียมนำขบวนขุนพล “อินเตอร์ ไมอามี” บุกทำเนียบขาวเข้าพบประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” วันที่ 5 มีนาคมนี้ เพื่อฉลองตำแหน่งแชมป์เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ หรือ “เอ็มแอลเอส” ฤดูกาลล่าสุด ก่อนทำศึกบิ๊กแมตช์กับ ดีซี ยูไนเต็ด

วงการลูกหนังแดนพญาอินทรีเตรียมคึกคักถึงขีดสุด เมื่อสื่อต่างประเทศยืนยันจากแหล่งข่าวภายในสโมสรอินเตอร์ไมอามีว่า “ทัพเดอะเฮรอนส์” เจ้าของแชมป์เอ็มแอลเอสคัพ (MLS Cup 2025) เตรียมเดินทางเข้าพบประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 นี้

สตาร์ฟ้า-ขาว บุกไวท์เฮาส์ครั้งแรกในชีวิต

ไฮไลต์ที่ทั่วโลกจับตามองหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมชาวอาร์เจนตินา เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ เอ็มวีพี (MVP) เมเจอร์ลีก 2 สมัยซ้อน ซึ่งสื่อยักษ์ใหญ่อย่างดิแอธเล็ททิคและไมอามี เฮอรัลด์ ระบุว่า ทุกคนในทีมจะเข้าร่วมพิธีนี้ นั่นหมายความว่านี่จะเป็นการก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวครั้งแรกอย่างเป็นทางการของเมสซี่

ก่อนหน้านี้ในเดือน ม.ค.2025 สตาร์อาร์เจนไตน์เคยพลาดโอกาสรับเหรียญอิสริยาภรณ์ประธานาธิบดีจากอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน เนื่องจากตารางเวลาไม่ลงตัว

เมสซี่ วัย 38 ปี ถูกล้อมด้วยผู้เล่นออร์แลนโด ซิตี้ ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2026 (AP Photo/Kevin Kolczynski)

อย่างไรก็ดีหากเมสซี่ตอบรับการเข้าพบในครั้งนี้ จะส่งให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ กลายเป็นผู้นำที่ได้พบกับ 2 นักเตะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกภายในเวลาเพียง 5 เดือน ก่อนที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก 2026

โดยก่อนหน้านี้ คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกสเพิ่งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำระดับวีไอพีที่ทำเนียบขาว เมื่อครั้งที่ทรัมป์เปิดบ้านต้อนรับมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

แม้การเข้าพบประธานาธิบดีจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมแชมป์กีฬาอาชีพในสหรัฐฯ แต่ในยุคปัจจุบันมักถูกโยงเข้ากับประเด็นทางการเมืองเสมอ ดังเช่นกรณีล่าสุดหลังจบโอลิมปิกฤดูหนาว ที่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติสหรัฐฯ ปฏิเสธคำเชิญของทรัมป์ ต่างจากทีมชายที่ตอบตกลง

สำหรับอินเตอร์ ไมอามี ที่เพิ่งเอาชนะ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ 3-1 คว้าแชมป์เอ็มแอลเอสคัพเมื่อปลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่า สโมสรจะให้ความสำคัญกับวาระแห่งชาตินี้อย่างเต็มที่

สำหรับการเดินทางไปวอชิงตัน ดีซี ครั้งนี้ จะเกิดขึ้นเพียง 2 วันก่อนที่ อินเตอร์ ไมอามี มีโปรแกรมบุกไปเยือน ดีซี ยูไนเต็ด ณ สนาม ออดี้ ฟิลด์ ในวันที่ 7 มี.ค.2026 ซึ่งคาดว่าบรรยากาศในเมืองหลวงจะคึกคักเป็นพิเศษจากการมาเยือนของ “คิงเลโอ” และพลพรรคไมอามี.

กองหน้าของอินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ ซ้อมเตะบอลก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS) (AP Photo/Kevin Kolczynski)
นักเตะของอินเตอร์ ไมอามี เดินโชว์ตัวต่อหน้าแฟนๆ (AP Photo/Alejandro Granadillo)
แฟ้มภาพ – ภาพแฟนบอลสวมเสื้อทีมอินเตอร์ ไมอามี่ ที่มีลีโอเนล เมสซี เป็นสัญลักษณ์ ก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร (AP Photo/Alejandro Granadillo)
เมสซี (กลาง) มิคาเอล ดอส ซานโตส ซิลวา (ซ้าย) และโรดริโก เด ปอล จากอินเตอร์ ไมอามี พบกันระหว่างวอร์มอัพ ก่อนการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกับ อินดิเพนเดียนเต เดล บาเย ของเอกวาดอร์ 26 ก.พ.2026 (AP Photo/Alejandro Granadillo)

ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

