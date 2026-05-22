อาลัย “ตูน ปวัน” เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ
อาลัย “ตูน-ปวัน ลีวัจนกุล” เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ อดีตผู้เข้าประกวด Mr. Gay World Thailand 2020 ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ
เป็นที่น่าเศร้าสำหรับชาวสีรุ้ง หลังจากที่ นายปวัน ลีวัจนกุล หรือ “ตูน” หนึ่งในผู้เข้าประกวด Mr. Gay World Thailand 2020 และเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ขณะที่เพื่อน ๆ ของเขาต่างโพสต์ภาพและข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
สำหรับเรื่องราวของ “ตูน” ซึ่งเคยได้ให้สัมภาษณ์กับ The Momentum เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาว่า ไม่อายกับอาชีพที่ทำและถือเป็นตัวตนที่แท้จริง ตนมองว่าพนักงานบริการทางเพศมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์เทียบเท่าอาชีพอื่น การทำงานเกิดขึ้นจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ไม่มีการล่อลวงหรือเอาเปรียบ เน้นย้ำเรื่องการป้องกันตัวเองและลูกค้าให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทุกครั้งที่ทำงาน
เหตุผลในการเข้าสู่วงการกลางคืนมาจากความชื่นชอบเรื่องเพศและความภูมิใจในรูปร่าง ตนใช้เวลาออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนานถึง 6 ปี และนิยามตัวเองเป็นกลุ่มที่ชอบอวดรูปร่างนักกีฬาด้วยความภาคภูมิใจ โดยเริ่มต้นจากการโชว์รูปร่างในสถานบริการซาวน่า ก่อนขยับมารับงานบริการทางเพศ และรับงานได้กับลูกค้าทุกคนตามที่ตกลงกัน แต่จะปฏิเสธลูกค้าที่ไม่รักษาความสะอาดและไม่ป้องกันโรค
การเปิดรับของครอบครัวและบทบาทในสื่อ
ครอบครัวของ “ตูน” โดยเฉพาะคุณอา รับทราบและเข้าใจในอาชีพที่เป็นอย่างดี และยังเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนว่าเป็นพนักงานบริการทางเพศตั้งแต่ช่วงประกวดเวที Mr. Gay World Thailand ตูนยังเคยนำเสนอเรื่องราวของอาชีพนี้ผ่านรายการโทรทัศน์ของ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และรายการวิทยุของ น้าเน็ก เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผลักดันสิทธิและทำคู่มือ Sex Worker
“ตูน” ได้โอกาสในการพูดบรรยาย บนเวที TEDx Talks นำเสนอผลงาน “คู่มือกะหรี่ โดยกะหรี่ เพื่อกะหรี่” (Sex Worker Guide) คู่มือฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของสังคมไทยที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนศักดิ์ศรีให้คนในอาชีพนี้ โปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากการรณรงค์ในเวทีประกวด Miss Gay Beauty Thailand 2020 เพื่อย้ำว่าทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
เหตุผลในการจัดทำคู่มือมาจากประสบการณ์ตรงของตน โดยพบว่าผู้ขายบริการทางเพศจำนวนมากทำงานมานานกว่า 10 ปี แต่ยังขาดความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ยาป้องกัน นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้บริการมักกลัวการเข้าตรวจโรคกับหน่วยงานรัฐ จึงสร้างเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรกับคนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน
ตนตั้งใจเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้คนในอาชีพนี้เข้าถึงสวัสดิการและการตรวจโรคอย่างถูกต้อง พร้อมเสนอแนวคิดให้รัฐบาลนำอาชีพค้าประเวณีเข้าสู่ระบบกฎหมาย เพื่อให้รัฐเก็บภาษีได้ และผู้ให้บริการได้รับความคุ้มครองจากการถูกทำร้ายหรือเอาเปรียบ เพื่อต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่ากลุ่มผู้ขายบริการทางเพศก็ต้องการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่มา: The Momentum , TEDx Talks
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปิดคดีโหด 2 สาว “Sex Worker” คุกรวม 15 ปี หลังกักขัง-ปล้น-นาบเตารีดเหยื่อคาม่านรูด
- ภูเก็ตน่าห่วง คาดปีนี้ ติดเชื้อ HIV สะสมกว่า 6 พันราย คนขายบริการ ชาย-ชาย เยอะสุด
- “เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: