อาลัย “ตูน ปวัน” เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 14:57 น.
อาลัย “ตูน-ปวัน ลีวัจนกุล” เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ อดีตผู้เข้าประกวด Mr. Gay World Thailand 2020 ผู้ผลักดันอาชีพกลางคืนถูกกฎหมาย จากไปอย่างสงบ

เป็นที่น่าเศร้าสำหรับชาวสีรุ้ง หลังจากที่ นายปวัน ลีวัจนกุล หรือ “ตูน” หนึ่งในผู้เข้าประกวด Mr. Gay World Thailand 2020 และเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ขณะที่เพื่อน ๆ ของเขาต่างโพสต์ภาพและข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

โพสต์จากเพื่อนของ ตูน ปวัน

ปวัน ลีวัจนกุล

สำหรับเรื่องราวของ “ตูน” ซึ่งเคยได้ให้สัมภาษณ์กับ The Momentum เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาว่า ไม่อายกับอาชีพที่ทำและถือเป็นตัวตนที่แท้จริง ตนมองว่าพนักงานบริการทางเพศมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์เทียบเท่าอาชีพอื่น การทำงานเกิดขึ้นจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ไม่มีการล่อลวงหรือเอาเปรียบ เน้นย้ำเรื่องการป้องกันตัวเองและลูกค้าให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทุกครั้งที่ทำงาน

เหตุผลในการเข้าสู่วงการกลางคืนมาจากความชื่นชอบเรื่องเพศและความภูมิใจในรูปร่าง ตนใช้เวลาออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนานถึง 6 ปี และนิยามตัวเองเป็นกลุ่มที่ชอบอวดรูปร่างนักกีฬาด้วยความภาคภูมิใจ โดยเริ่มต้นจากการโชว์รูปร่างในสถานบริการซาวน่า ก่อนขยับมารับงานบริการทางเพศ และรับงานได้กับลูกค้าทุกคนตามที่ตกลงกัน แต่จะปฏิเสธลูกค้าที่ไม่รักษาความสะอาดและไม่ป้องกันโรค

การเปิดรับของครอบครัวและบทบาทในสื่อ

ครอบครัวของ “ตูน” โดยเฉพาะคุณอา รับทราบและเข้าใจในอาชีพที่เป็นอย่างดี และยังเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนว่าเป็นพนักงานบริการทางเพศตั้งแต่ช่วงประกวดเวที Mr. Gay World Thailand ตูนยังเคยนำเสนอเรื่องราวของอาชีพนี้ผ่านรายการโทรทัศน์ของ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และรายการวิทยุของ น้าเน็ก เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ผลักดันสิทธิและทำคู่มือ Sex Worker

“ตูน” ได้โอกาสในการพูดบรรยาย บนเวที TEDx Talks นำเสนอผลงาน “คู่มือกะหรี่ โดยกะหรี่ เพื่อกะหรี่” (Sex Worker Guide) คู่มือฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของสังคมไทยที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนศักดิ์ศรีให้คนในอาชีพนี้ โปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากการรณรงค์ในเวทีประกวด Miss Gay Beauty Thailand 2020 เพื่อย้ำว่าทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

เหตุผลในการจัดทำคู่มือมาจากประสบการณ์ตรงของตน โดยพบว่าผู้ขายบริการทางเพศจำนวนมากทำงานมานานกว่า 10 ปี แต่ยังขาดความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ยาป้องกัน นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้บริการมักกลัวการเข้าตรวจโรคกับหน่วยงานรัฐ จึงสร้างเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรกับคนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน

YT/ TEDx Talks

ตนตั้งใจเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้คนในอาชีพนี้เข้าถึงสวัสดิการและการตรวจโรคอย่างถูกต้อง พร้อมเสนอแนวคิดให้รัฐบาลนำอาชีพค้าประเวณีเข้าสู่ระบบกฎหมาย เพื่อให้รัฐเก็บภาษีได้ และผู้ให้บริการได้รับความคุ้มครองจากการถูกทำร้ายหรือเอาเปรียบ เพื่อต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่ากลุ่มผู้ขายบริการทางเพศก็ต้องการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่มา: The Momentum , TEDx Talks

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

