10 ล้านวิว! ลำไย ไหทองคำ โชว์หวาน กัปตันช้าง ตอบกลับปม ปุ้ย L.กฮ. ดูงานที่บ้าน

ลำไย ไหทองคำ อวดโมเมนต์หวาน ‘กัปตันช้าง’ ยอดวิวทะลุ 10 ล้าน ถูกชาวเน็ตถามหลังเห็น ‘ปุ้ย L.กฮ.’ มาดูงานบิวต์อินที่บ้าน ตอบชัด ไม่ได้ทะเลาะกัน คุยกันได้ปกติ
หลังจากเปิดตัวหวานไปช่วยต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับ ลำไย ไหทองคำ นักร้องลูกทุ่งสาว กับหวานใจ กัปตันช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว อดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทย โพสต์ข้อความพร้อมแคปชั่นชัดเจน ‘ขออนุญาตร๊ากกกก’ ทำเอาแฟน ๆ ของทั้งคู่ออกมาแสดงความเห็นยินดีกับความรักครั้งใหม่ของทั้งคู่
ลำไย ไหทองคำ แชร์โมเมนต์ผ่าน TikTok eaysupansa ขณะไปเที่ยวกับหนุ่มข้างกาย เผยนาทีที่นักร้องสาวนั่งบนรถ ATV โดยมีกัปตันช้างนั่งซ้อนอยู่ด้านหลัง กอดเอวและหอมแก้มโชว์กล้องไปหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ยังมีวิดีโอขณะที่ฝ่ายชายนั่งลงนำสายยางฉีดน้ำล้างขาให้เธอหลังจากไปตัวเปื้อนจากการลุยโคลนมา งานนี้ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปริกับบรรยากาศสีชมพู
@eaysupansa เลอะป่ะ@Kritsada Wongkeaw #ลำไยไหหองคำ #กัปตันช้าง ♬ เสียงต้นฉบับ – สถาพร กองเพชร – สถาพร กองเพชร (670.8K)
หลังจากเธอลงคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เพียงหนึ่งวัน มีผู้เข้าชมคลิปกว่า 10 ล้านครั้ง มียอดไลก์สูงเกือบ 7 แสน และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่ จู่ ๆ ก็เกิดเป็นประเด็นถกเถียง มีความเห็นหนึ่งคอมเมนต์โยงไปถึงแฟนเก่าของลำไยอย่าง ปุ้ย L.กฮ. ระบุว่า “ผมไปทำบิ้วอินบ้านลำไยหลังมหาลัยธัญญะ ยังเห็นพี่ปุ้ย มาดูงานบิ้วอินอยู่เลยเฮ้อ” นักร้องสาวไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนาน ออกมาตอบกลับว่า “ก็ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะ คุยกันได้ปกติ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”
- คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ
- เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: