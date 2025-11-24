ข่าวกีฬาฟุตบอล

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 15:49 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 15:49 น.
70
แฟ้มภาพ

คริสเตียโน โรนัลโด้ ยังคงร่ายมนต์ข้ามกาลเวลาด้วยลูกยิงอัศจรรย์โอเวอร์เฮดคิกตุงที่ 954 ตลอดการค้าแข้งที่พาโลกตะลึง แถมไม่นานนี้เพิ่งโผล่เยือนอเมริกา พบ โดนัลด์ ทรัมป์ และเจ้าชายซาอุฯ ท่ามกลางสปอตไลต์การเมืองโลกและบทเพลงสุดท้ายในฟุตบอลโลก 2026

ณ สนามอัล-เอาวัล พาร์ค กรุงริยาด เมื่อคืนที่ผ่านมา (23 พ.ย.) ในนาทีที่ 6 ของการทดเวลาบาดเจ็บ ขณะที่ อัล-นาสเซอร์ ทะยานนำคู่แข่ง อัล-คาลีจ ไปอย่างขาดลอย ภาพจำจากตูรินเมื่อปี 2018 ก็หวนกลับมาฉายซ้ำอีกครั้ง ราวกับภาพซ้อนทับแห่งความยิ่งใหญ่ โรนัลโด้ ในวัย 40 ปี เทกตัวขึ้นกลางอากาศเพื่อรับลูกเปิดจาก นาวาฟ บูชาล ก่อนจะทิ้งตัวตวัดเท้าฟาดลูกฟุตบอลในท่าจักรยานอากาศที่สมบูรณ์แบบ ส่งลูกหนังพุ่งเสียบตาข่าย ! เป็นประตูที่ 954 ในชีวิตค้าแข้ง และเป็นเครื่องยืนยันว่า “อายุ” เป็นเพียงตัวเลขบนหน้ากระดาษสำหรับเขา

ชัยชนะ 4-1 ของอัล-นาสเซอร์ ที่ได้ประตูจาก ชูเอา เฟลิกซ์, เวสลีย์ และ ซาดิโอ มาเน กลายเป็นเวทีประกอบฉากให้กับปาฏิหาริย์บทใหม่ของตำนานชาวโปรตุกีสผู้นี้

โลกโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟด้วยความตื่นตะลึง แฟนบอลต่างไม่อาจเชื่อสายตาว่านักเตะที่กำลังจะย่างเข้าวัย 41 ปีในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะยังคงรักษาสภาพร่างกายและสัญชาตญาณเพชฌฆาตได้ถึงเพียงนี้ คอมเมนต์หนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “พระเจ้าช่วย เขาอายุ 40 แล้วนะ!”

ขณะที่อีกคนเปรยว่า “คงมีแต่โรนัลโด้เท่านั้นที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ในวัยเลขสี่”

cr 7 score latese
ภาพ Facebook @alnassrfc
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร
ภาพ Facebook @alnassrfc
โรนัลโด้ อายุ 40 ปี
ภาพ Facebook @alnassrfc

จากผืนหญ้าสู่ทำเนียบขาว เดิมพันอำนาจและสปอตไลต์

ทว่า เรื่องราวของคริสเตียโน่ โรนัลโด้ไม่ได้จบลงแค่ในสนามแข่ง ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังผู้นี้เพิ่งเข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ณ ทำเนียบขาว ซึ่งกำหนดการดังกล่าวประจวบเหมาะกับการเยือนสหรัฐฯ ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ผู้ซึ่งจะได้รับการต้อนรับเยี่ยงการเยือนของประมุขรัฐ แม้จะมีเงามืดจากกรณีสังหารจามาล คาช็อกกี นักข่าวผู้ลี้ภัยเมื่อปี 2018 ทาบทับอยู่ก็ตาม

การปรากฏตัวของโรนัลโด้ ผู้เป็นดั่งทูตวัฒนธรรมและซอฟเพาเวอร์ “Soft Power” ที่ทรงพลังที่สุดของลีกซาอุฯ ในวาระนี้จึงมิใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการผสานโลกกีฬาเข้ากับเกมการเมืองระดับโลกอย่างแนบเนียน

นี่ยังถือเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับโรนัลโด้ในการกลับมาเหยียบแผ่นดินอเมริกา หลังจากห่างหายไปนานนับทศวรรษ นับตั้งแต่ปี 2014 ท่ามกลางมรสุมทางกฎหมายในอดีตที่ลาสเวกัส นับตั้งแต่ถูกกล่าวหาข่มขืนครูชาวอเมริกันซึ่งแม้คดีความจะถูกยกฟ้องไปแล้ว แต่ก็เป็นกำแพงที่กั้นเขาจากแดนลุงแซมมาโดยตลอด

โดนัลด์ทรัมป์จับมือโรนัลโด้
แฟ้มภาพ IG @cristiano

บทเพลงสุดท้ายแห่งตำนาน

ท่ามกลางความสำเร็จและความเคลื่อนไหวระดับโลก โรนัลโด้ได้เผยความในใจกับสำนักข่าว CNN ถึงฉากจบที่กำลังคืบคลานเข้ามา เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่า ฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา จะเป็น “เวทีสุดท้าย” ของเขาในนามทีมชาติ

“ผมจะมีอายุ 41 ปี และผมคิดว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย” เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ 5 สมัยกล่าว พร้อมยอมรับว่าเวลาในฐานะนักฟุตบอลอาชีพของเขาเหลืออีกเพียง 1 หรือ 2 ปีเท่านั้น.

คลิปจาก : @-saudiproleague

นาวาฟ บูชาล คนเปิดบอล
ภาพ Facebook @alnassrfc
โรนัลโด้ จักรยานอากาศ
ภาพ Facebook @alnassrfc
ronaldo goals
ภาพ Facebook @alnassrfc
โรนัลโด้ ทำเนียบขาว
แฟ้มภาพ IG @cristiano
โรนัลโด้ และภรรยา ถ่ายรูปกับทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ
แฟ้มภาพ IG @cristiano

70
