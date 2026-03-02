ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 09:14 น.
58

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง เน้นคุ้มครองชีวิตและสวัสดิการประชาชนคนไทยเป็นอันดับแรก

พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “แถลงการณ์พรรคประชาชนต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง : รัฐบาลต้องเดินหน้า 3 ภารกิจเพื่อคุ้มครองและปกป้องประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยและประชาชน

ตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมา พรรคประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยความกังวลอย่างยิ่ง สถานการณ์ดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อคู่ขัดแย้งเท่านั้น หากยังส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนในหลายประเทศรวมถึงพี่น้องคนไทย ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลก และต่อสันติภาพระยะยาวของประชาคมโลกโดยรวม

พรรคประชาชนเห็นว่าหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกคือ การเคารพกฎกติกาสากล โดยเราหวังว่าทุกฝ่ายจะยุติการกระทำที่นำไปสู่การยกระดับความรุนแรง คำนึงถึงความปลอดภัยของพลเรือนเป็นสำคัญ และสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ

เพื่อคุ้มครองและปกป้องประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยและคนไทย ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต พรรคประชาชนขอสนับสนุนรัฐบาลไทยให้ดำเนินการใน 3 เรื่องสำคัญ

1. คุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของคนไทยเป็นลำดับแรก

ในสถานการณ์วิกฤต ภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนไทย

พรรคประชาชนสนับสนุนให้รัฐบาล:
– ใช้ทุกกลไกทางการทูตในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดูแล ให้ความคุ้มครอง และเตรียมแผนอพยพคนไทยในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบ
– ประสานความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและสายการบินพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางเดินทางฉุกเฉิน รวมถึงเตรียมการจัดเที่ยวบินเหมาลำจากสายการบินในประเทศและกองทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
– สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับสถานะเส้นทางการบิน การเดินเรือ และพื้นที่เสี่ยง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังภูมิภาคดังกล่าวให้พิจารณาชะลอการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางย่อมกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศไทย จากค่าครองชีพ ต้นทุนขนส่ง และต้นทุนการผลิตในประเทศ ที่สูงขึ้น

พรรคประชาชนสนับสนุนให้รัฐบาลเตรียมแผนรองรับอย่างรอบด้านโดยการ:
– เตรียมมาตรการรับมือความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
– บริหารจัดการสำรองพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารเชิงรุกเพื่อลดความตื่นตระหนกในตลาด
– ติดตามผลกระทบต่อการส่งออก–นำเข้า และห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชน ในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า และในการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยภายนอกในระยะยาว

3. ร่วมฟื้นฟูระเบียบโลกเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประเทศไทยและความปลอดภัยของคนไทยในอนาคต

ท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดและไม่แน่นอนสูง การตั้งมั่นในระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนกติกาสากลตามกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) รวมถึงเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกรัฐอย่างเสมอภาค จะยิ่งเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญในการปกป้องความมั่นคงของประเทศไทยและความปลอดภัยของคนไทยในอนาคต

พรรคประชาชนเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องแสดงบทบาทเชิงรุกในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศมหาอำนาจระดับกลางอื่น ๆ เพื่อ:
– ร่วมเรียกร้องการลดระดับความรุนแรงและผลักดันให้เกิดการหยุดยิง รวมถึงร่วมสนับสนุนกลไกการเจรจาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
– ร่วมฟื้นฟูระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนกติกา (rules-based international order) เพื่อเป็นเกราะป้องกันความไม่แน่นอนและความรุนแรงที่เสี่ยงจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในภายภาคหน้า

พรรคประชาชนหวังว่ารัฐบาลจะใช้ทั้งมาตรการภายในและระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือคนไทยและบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคเอกชนในระยะยาว ท่ามกลางสภาวะความผันผวนและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

5 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

17 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

24 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

31 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

36 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

53 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

54 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 09:14 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button