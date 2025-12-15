ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น
ลิโอเนล เมสซี่ สร้างความตื่นเต้นทั่วอินเดีย ไปพร้อมๆ กับเหตุการณ์ดราม่าไม่เว้นแต่ละวัน ล่าสุดโผล่ที่มุมไบฝูงชนส่งเสียงโห่ใส่ อเจย์ เดฟกัน และ ไทเกอร์ ชรอฟฟ์ ขณะที่การเยือนไฮเดอราบัดกลายเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองอย่างดุเดือด
การเยือนอินเดียของลิโอเนล เมสซี่ ในทัวร์ “G.O.A.T India Tour 2025” ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจและกลายเป็นประเด็นไวรัลมากมายในสังคมอินเดีย หลังจากเริ่มต้นอย่างอลหม่านในเมืองโกลกาตา เมื่อการจัดการที่ย่ำแย่ทำให้นักเตะอยู่ไม่นาน แฟนบอลหลายคนไม่ได้เห็นเขาอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความโกลาหลและความไม่พอใจอย่างมาก ก่อนที่คาราวานจะย้ายไปยังไฮเดอราบัด ซึ่ง “เมสซี่” ได้พบกับ ราหุล คานธี ผู้นำฝ่ายค้านและ เรวันท์ เรดดี้ มุขมนตรีรัฐเตลังคานา เพื่อร่วมกิจกรรมยิงจุดโทษ
อย่างไรก็ดีล่าสุดทริปในนครมุมไบที่สนามวันเคเด ซึ่งบรรยากาศการต้อนรับสตาร์ฟ้า-ขาว วัย 38 ปี เป็นไปอย่างคึกคัก แต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อมีการเชิญ 2 ดาราบอลลีวูดชื่อดังขึ้นเวที โดยเป็นจังหวะที่ ไทเกอร์ ชรอฟฟ์ ถูกเชิญขึ้นเวทีในฐานะผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนด้านฟุตบอล
และอเจย์ เดฟกัน ขึ้นเวทีในฐานะนักแสดงที่นำเสนอเรื่องราวของยุคทองฟุตบอลอินเดียผ่านภาพยนตร์เรื่องเมดาน (Maidaan)
แม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอล แต่ฝูงชนที่เข้ามาชมงานกลับส่งเสียงโห่ใส่นักแสดงทั้งสองอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งคลิปวิดีโอจากเหตุการณ์นี้ได้แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมา โดยนักแสดงทั้ง 2 ยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและอยู่บนเวทีจนจบ (ดูคลิป)
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าจดจำคือการที่เมสซี่ได้พบกับ ซาชิน เทนดูลการ์ ตำนานคริกเก็ตอินเดีย โดยทั้งคู่ต่างเป็นผู้เล่นหมายเลข 10 ที่ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกที่สื่อถึงมิตรภาพ คือ เทนดูลการ์มอบเสื้อคริกเก็ตอินเดียพร้อมลายเซ็นให้เมสซี่ ส่วนเมสซี่มอบลูกฟุตบอลให้ตำนานคริกเก็ต
เมสซี่เชื่อมโยงประเด็นการเมือง
การเยือนเมืองไฮเดอราบัด เมืองหลวงของรัฐเตลังคานาและรัฐอานธรประเทศ กลายเป็นเชื้อไฟให้กับประเด็นทางการเมืองของอินเดียทันที โดยนายบันดี ซานเจย์ กุมาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาวิจารณ์ ราหุล คานธี ผู้นำฝ่ายค้าน ที่เข้าร่วมอีเวนต์กับ “เมสซี่” และเข้าร่วมชมการแข่งขัน
นายกุมาร กล่าวหาว่า ผู้นำฝ่ายค้านจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมผิดพลาด โดยให้ความสำคัญกับ “งาน VIP และการถ่ายภาพ” กับซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลมากกว่าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในรัฐเตลังกานา เช่น ปัญหาการเงินและการทุจริตในรัฐบาลปัจจุบัน
ทั้งนี้ เมสซี่และทีมงานมีกำหนดเดินทางถึงกรุงนิวเดลี เพื่อปิดฉากทัวร์ในวันนี้ (15 ธันวาคม) โดยมีกำหนดการสำคัญดังนี้
- กิจกรรมที่สนามกีฬาอรุณ เจตลีย์: เมสซี่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนิทรรศการ 9 ต่อ 9 ที่สนามกีฬาอรุณ เจตลีย์ (Arun Jaitley Stadium) โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14/15 ปีของ Minerva Academy เข้าร่วม โดยแขกคนสำคัญ ในงานนี้จะมี วิรัช โคห์ลี ไอคอนคริกเก็ตของอินเดียเข้าร่วมด้วย
นอกจากนี้ เมสซี่ มีกำหนดการสำคัญในการพบปะแบบส่วนตัวกับนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย และอมิต ชาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมและตุลาการของอินเดีย เมสซี่ มีกำหนดการเดินทางต่อไปยังกรุงนิวเดลี โดยจะจัดงานที่สนามกีฬาอรุณ เจตลีย์ (Arun Jaitley Stadium)
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ล่าสุด ตำรวจจราจรนิวเดลีต้องออกประกาศแจ้งเตือนและแนะนำเส้นทางการจราจรอย่างละเอียด เพื่อรับมือกับคลื่นแฟนบอลจำนวนมากที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ที่เป็นวันสุดท้ายของการทัวร์ดาวเตะชื่อดัง.
