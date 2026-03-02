“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ
โดนัลด์ ทรัมป์ คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน ทุกการโจมตีเป็นไปตามแผน ลั่นพร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯที่เสียชีวิตในคูเวต
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว เดลี่เมลล์ ได้สัมภาษณ์ นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถึงสงครามอิหร่าน โดยผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่ามีทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย จากการถูกโจมตีในคูเวต แต่พวกเขายังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตคือใครบ้าง พร้อมกล่าวยอมรับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้
นายทรัมป์ คาดว่าการต่อสู้ครั้งนี้ น่าจะดำเนินการต่อไปอีก 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นจำนวนที่สหรัฐฯคาดไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศอิหร่านจะใหญ่ขนาดไหน แต่คาดว่าจะใช้เวลา 4 สัปดาห์หรือน้อยกว่า ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯระบุว่าพวกเขาไม่รู้สึกประหลาดใจกับผลของปฏิบัติการในครั้งนี้
ผู้นำสหรัฐฯ ยังระบุอีกว่าเขาพร้อมเจรจากับอิหร่าน แต่ไม่คิดว่าจะได้คุยกันเร็วๆนี้ พร้อมระบุอีกว่าทางการอิหร่านน่าจะยอมเจรจาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ไม่ใช่ในสัปดาห์นี้ พร้อมสัญญาอีกว่าเขาจะแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯที่ถูกฆ่าในอิหร่าน และเขาจะมอบบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้าย
